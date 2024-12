Catalent y Novo Holdings cumplen todas las condiciones de cierre regulatorio para la transacción pendiente por Investing.com

“

Transacción (JO:) Se espera que se cierre en los próximos días

SOMERSET, N.J. Y COPENHAGEN, Dinamarca–(BUSINESS WIRE)–Catalent, Inc. (Catalent (NYSE:), NYSE: CTLT), líder en posibilitar el desarrollo y suministro de mejores tratamientos para pacientes en todo el mundo, y Novo Holdings A/S (Novo Holdings), una firma global de inversiones en ciencias de la vida, anunciaron hoy que las compañías han cumplido con todas las condiciones de cierre regulatorias para su transacción pendiente. Las compañías ahora esperan cerrar la transacción en los próximos días.

Alessandro Maselli, Presidente y Director Ejecutivo de Catalent, dijo: “Hoy representa un paso importante en nuestra transición a la propiedad privada bajo Novo Holdings, una importante firma de inversiones en ciencias de la vida. A medida que nos acercamos al cierre de la transacción, quiero agradecer al equipo de Catalent por todo su arduo trabajo y compartir mi entusiasmo por el brillante futuro de nuestra empresa. Con el apoyo de Novo Holdings y el acceso a recursos adicionales, Catalent estará bien posicionado para impulsar la innovación y mejorar las ofertas en beneficio de los clientes y los pacientes a los que sirven, acelerando en última instancia nuestra estrategia para crear valor para los accionistas.”

Jonathan Levy, Socio Principal de Novo Holdings, dijo: “Nos complace haber alcanzado este último hito, que creemos refleja los significativos beneficios que se espera que entregue la transacción propuesta. A medida que nos acercamos al cierre, estamos entusiasmados con la colaboración y el apoyo al equipo de Catalent en su misión de impulsar la innovación en el sistema de salud y mejorar los resultados de los pacientes.”

Para obtener información adicional asociada con la transacción, visite transaction.catalent.com.

Asesores

Citi y J.P. Morgan actuaron como asesores financieros de Catalent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de Catalent y Jones Day actuó como asesor legal de la Junta Directiva de Catalent. Morgan Stanley & Co (NYSE:). LLC actuó como asesor financiero de Novo Holdings. Goodwin Procter LLP y Linklaters LLP actuaron como asesores legales de Novo Holdings. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores legales de Novo Nordisk (NYSE:).

Sobre Novo Holdings A/S

Novo Holdings es una compañía de tenencia e inversión responsable de gestionar los activos y la riqueza de la Fundación Novo Nordisk. El propósito de Novo Holdings es mejorar la salud de las personas y la sostenibilidad de la sociedad y el planeta mediante la generación de atractivos retornos a largo plazo sobre los activos de la Fundación Novo Nordisk.

Completamente propiedad de la Fundación Novo Nordisk, Novo Holdings es el accionista controlador de Novo Nordisk A/S y Novonesis A/S (anteriormente Novozymes (OTC:) A/S) y administra una cartera de inversiones con una perspectiva de retorno a largo plazo. Además de gestionar una amplia cartera de acciones, bonos, bienes raíces, infraestructura y activos de capital privado, Novo Holdings es un importante inversor en ciencias de la vida a nivel mundial. A través de sus equipos de Inversiones Semilla, Venture, Crecimiento, Asia, Salud Planetaria e Inversiones Principales, Novo Holdings invierte en compañías de ciencias de la vida en todas las etapas de desarrollo. A finales de 2023, Novo Holdings tenía activos totales de EUR 149 mil millones. www.novoholdings.dk

Sobre Catalent, Inc.

Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), es un líder mundial en posibilitar a socios farmacéuticos, biotecnológicos y de salud del consumidor optimizar el desarrollo de productos, lanzamiento y suministro de ciclo de vida completo para pacientes en todo el mundo. Con amplia y profunda escala y experiencia en ciencias del desarrollo, tecnologías de suministro y fabricación multimodal, Catalent es un socio preferido de la industria para medicamentos personalizados, extensiones de marcas de salud del consumidor y medicamentos exitosos. Catalent ayuda a acelerar más de 1,500 programas de desarrollo de socios y lanzar más de 150 productos nuevos cada año. Sus plataformas de fabricación flexibles en más de 50 sitios globales suministran casi 70 mil millones de dosis de cerca de 8,000 productos anualmente. El experto equipo de trabajo de Catalent de aproximadamente 17,000 incluye más de 3,000 científicos y técnicos. Con sede en Somerset, Nueva Jersey, la compañía generó aproximadamente $4.4 mil millones en ingresos en su año fiscal 2024. Para obtener más información, visite www.catalent.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa, y cualquier declaración oral relacionada, pueden incluir tanto declaraciones históricas como a futuro y orientación. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho histórico, son o pueden considerarse, declaraciones a futuro en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de 1934, según enmendada. Estas declaraciones a futuro en general pueden identificarse por el uso de frases que incluyen creer, esperar, anticipar, pretender, estimar, planificar, proyectar, predecir, esperar, vislumbrar, probablemente, mayo, podría, objetivo, voluntad, sería o otras palabras o frases con significados similares. De manera similar, las declaraciones que describen los objetivos, planes o metas de Catalent son, o pueden ser, declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de eventos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan ser inexactas o materializar riesgos o incertidumbres desconocidos, los resultados reales podrían variar sustancialmente de las expectativas, proyecciones y orientación de Catalent. Algunos de los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones a futuro incluyen, but no se limitan a, la fusión pendiente de Catalent con una afiliada de Novo Holdings (la Fusión), la finalización de la Fusión en términos y plazos anticipados, incluyendo la obtención de aprobaciones y autorizaciones antimonopolio y regulatorias, la satisfacción de otras condiciones para la finalización de la Fusión, posibles litigios relacionados con la Fusión que podrían ser presentados por o contra Catalent, Novo Holdings o sus respectivas afiliadas, directores u oficiales, incluidos los efectos de cualquier resultado relacionado con ellas, el riesgo de que las interrupciones de la Fusión dañen las relaciones de Catalent y ciertas restricciones durante la pendencia de la Fusión que pueden afectar la capacidad de Catalent para perseguir oportunidades comerciales atractivas o transacciones estratégicas.

Estas declaraciones a futuro hablan solo a la fecha de este comunicado de prensa o a la fecha en que se hacen, y Catalent no se compromete a y específicamente renuncia a cualquier obligación de publicar públicamente los resultados de cualquier actualización o revisión de estas declaraciones a futuro que puedan realizarse para reflejar eventos o circunstancias futuras después de la fecha de dichas declaraciones o para reflejar la ocurrencia de eventos anticipados o inesperados.

