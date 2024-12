Caso de violación de Gisèle Pelicot: 17 hombres apelan contra las condenas

“Pensaba que esta decisión estaba alineada con la posición que siempre había tomado en el juicio, a saber, que la Sra. Pelicot no era y nunca había sido su adversaria,” dijo la Sra. Zavarro, agregando que Dominique Pelicot quería “terminar” con este caso. Tendrá que estar presente en la corte como testigo durante el juicio de apelación. Aunque la Sra. Pelicot no está obligada a asistir a las diligencias, su abogado Stéphane Babonneau dijo a los medios franceses que ella “enfrentará a los que apelaron. No tiene miedo de eso, aunque obviamente habría preferido que terminara aquí.” Según la ley francesa, se deberá celebrar un nuevo juicio en los próximos 12 meses. Sin embargo, a diferencia del primer juicio, será juzgado por tres magistrados y un jurado compuesto por nueve miembros del público. Aunque esto no necesariamente resultará en sentencias más duras, la gran resonancia y cobertura mediática del juicio pueden hacer que el jurado sea menos indulgente que los jueces. A pesar de que serán examinados de cerca, “los miembros del jurado son humanos como usted y como yo y pueden tener prejuicios”, dijo el abogado Hansu Yalaz a la BBC. Entre los hombres que han apelado se encuentran Charly Arbo, ahora de 30 años, quien fue condenado a 13 años de cárcel por violar a la Sra. Pelicot en seis ocasiones diferentes cuando tenía poco más de 20 años. El trabajador de la construcción Simoné Mekenese, de 43 años, y el enfermero Redouane El Farihi, de 55, que fueron condenados a nueve y ocho años respectivamente, también han apelado. Muchos de los hombres argumentaron que fueron “manipulados” por Pelicot para violar a su esposa, y que no sabían que ella no había dado su consentimiento. “Desde el principio, mi cliente ha dicho que… nunca quiso violar a Gisèle Pelicot”, dijo el abogado de Mekenese, Yannick Prat, agregando que la condena de nueve años de cárcel era “desproporcionada”. Admitió que la perspectiva de enfrentarse a un jurado popular podría resultar en una sentencia más contundente, pero dijo que estaría “absolutamente feliz” de trabajar con los jurados.”