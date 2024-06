Caso de lavado de dinero: El ministro de Karnataka B Nagendra presenta su renuncia | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El ministro de Karnataka B Nagendra presentó su renuncia el jueves luego de alegaciones en su contra en relación con un caso de transferencia de dinero ilegal.

La transferencia de dinero ilegal que involucra a Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Ltd salió a la luz tras el suicidio del superintendente de cuentas Chandrashekhar P el 26 de mayo. Su nota de suicidio reveló la transferencia no autorizada de Rs 187 crore, con Rs 88.62 crore transferidos a varias cuentas, incluidas las de prominentes empresas de tecnología y un banco cooperativo con sede en Hyderabad.

La nota reveló la transferencia no autorizada de Rs 187 crore pertenecientes a la Corporación estatal, que está bajo el control administrativo del departamento de Nagendra, desde su cuenta bancaria, y a partir de eso, Rs 88.62 crore fueron trasladados ilegalmente a varias cuentas presuntamente pertenecientes a empresas de tecnología “bien conocidas” y a un banco cooperativo con sede en Hyderabad.

En respuesta a la presentación de una denuncia del Banco de la Unión de la India por parte de la CBI, el Jefe de Gobierno Siddaramaiah y el Presidente del Congreso estatal Shivakumar se reunieron para abordar la situación. Según los informes, pidieron al Ministro Nagendra que renunciara, prometiendo su reintegro si se encontraba inocente.

El gobierno estatal constituyó la semana pasada un Equipo de Investigación Especial dirigido por Manish Kharbikar, Director General Adjunto de Policía, Delitos Económicos, en el Departamento de Investigación Criminal (CID) aquí, para realizar la pesquisa.

El Banco de la Unión de la India ha suspendido a tres funcionarios y presentó una denuncia formal ante la CBI, que ahora está investigando. El gobierno estatal también ha formado un Equipo de Investigación Especial, liderado por el ADGP Manish Kharbikar, para llevar a cabo una investigación paralela.

Una delegación de líderes del BJP encabezada por su Presidente estatal B Y Vijayendra y el Líder de la Oposición en la Asamblea, R Ashoka, que presentó una petición al Gobernador, le instó a solicitar la renuncia del Jefe de Gobierno y de Nagendra.

“Se ha producido un gran escándalo de corrupción en el estado, donde el dinero destinado al desarrollo de la comunidad ST ha sido transferido ilegalmente a más de dieciocho cuentas bancarias falsas en Hyderabad, esto no puede suceder sin la aprobación del departamento de Finanzas”, dijo Vijayendra.

“El Jefe de Gobierno también tiene a su cargo el Departamento de Finanzas, y un escándalo tan grande no habría ocurrido sin que él se diera cuenta, solo la renuncia del Ministro no será justa, el Jefe de Gobierno también es responsable, y deberían solicitar su renuncia”, agregó.