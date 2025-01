Caso de asesino de bebés, brutalidad policial y la larga espera de justicia en Kenia.

Siete años después de que su hija pequeña fuera asesinada durante una brutal operación de medianoche por la policía en Kenia en un momento de tensión postelectoral, Joseph Oloo Abanja y Lensa Achieng todavía están crudos con emoción ya que el caso contra los supuestos oficiales involucrados ha vuelto a ser retrasado. Es una cicatriz que nunca desaparecerá”, dice la Sra. Achieng, una trabajadora de hotel, a la BBC sobre la muerte de Samantha Pendo de seis meses que murió con una fractura de cráneo y de sangrado interno. Después de cada aplazamiento o pequeño avance, la pareja se ve abrumada con llamadas. Cada momento de expectativa lleva a la decepción en su búsqueda de justicia. La familia vive en la ciudad occidental de Kisumu, un bastión de la oposición donde estallaron disturbios en agosto de 2017 debido a la indignación por los resultados de una elección que finalmente se rehizo debido a irregularidades. Los padres de Samantha Pendo están desesperados por que el caso contra los oficiales de policía comience. Su pequeña casa estaba a lo largo de una carretera en el asentamiento informal de Nyalenda que fue testigo de protestas el 11 de agosto donde se desplegaron policías antidisturbios. Esa noche, la pareja cerró con llave su puerta de madera y la barricó con muebles. A eso de medianoche, escucharon cómo las puertas de sus vecinos eran derribadas y algunos de los ocupantes eran golpeados. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales de policía llegaran a su puerta. “Golpearon y patearon varias veces [pero] me negué a abrir”, dice el Sr. Abanja a la BBC, añadiendo que les rogó que perdonaran a su familia de cuatro. Pero la paliza continuó hasta que los oficiales encontraron un pequeño espacio por el que lanzaron una lata de gas lacrimógeno dentro de la casa de una sola habitación, obligando a la familia a salir. El Sr. Abanja dice que le ordenaron tumbarse fuera de la puerta y entonces empezaron los golpes. “Iban a por mi cabeza así que levanté las manos y me golpearon las manos hasta que ya no podía sostenerlas más”. Su esposa salió de la casa sosteniendo a Samantha, que tenía dificultades para respirar debido al gas lacrimógeno, y tampoco fue perdonada. “Continuaron golpeándome con palos mientras sostenía a mi hija”, dice la Sra. Achieng. Lo siguiente que sintió fue a su hija abrazándola fuerte “como si estuviera en dolor”. “La giré y ¿qué salía de su boca? Era espuma”. Gritó que habían matado a su hija y fue en ese momento cuando los golpes cesaron y al Sr. Abanja le ordenaron administrar primeros auxilios. El bebé se recuperó pero estaba gravemente herido. La pareja dice que los oficiales luego se marcharon rápidamente y los vecinos los ayudaron a llevar a Samantha rápidamente al hospital. Murió después de tres días en cuidados intensivos. Su búsqueda de justicia ha sido larga y frustrante, al igual que la de docenas de otros atrapados en la violencia postelectoral. Se espera que doce oficiales de policía sean acusados de asesinato, violación y tortura, pero la audiencia en la que esto sucederá, cuando se les pedirá que declaren, aún no ha sucedido. Uno de los abogados de las víctimas, Willys Otieno, cree que el retraso se debe a la falta de voluntad política para impartir justicia a las víctimas de la violencia electoral. Uhuru Kenyatta ganó la elección rehacer posteriormente en 2017 – el candidato de la oposición se retiró del concurso. Su vicepresidente William Ruto, con quien más tarde tuvo una pelea, resultó victorioso en la siguiente votación – asumiendo el cargo en septiembre de 2022. “El Estado ya no está interesado en enjuiciar a los culpables y ahora es responsabilidad de los abogados de las víctimas – aquellos de nosotros que trabajamos con organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos – ejercer presión para que se presenten cargos y los acusados vayan a juicio,” Otieno le cuenta a la BBC. Acusa al actual director de persecuciones públicas (DPP) de “actuar como un abogado de los acusados”. “Ni siquiera son los acusados los que han solicitado la postergación, es el DPP quien ha solicitado a la corte que postergue la toma de declaración,” dijo el abogado sobre dos intentos fallidos de tomar una declaración en octubre y noviembre pasados. El tercer intento estaba programado para ocurrir hace dos días pero se pospuso debido a la transferencia del juez a cargo – y ha sido reprogramado para fin de mes. La Oficina del Director de Persecuciones Públicas (ODPP) le dijo a la BBC que no podía manejar una solicitud de comentario, pero publicó en X que “el caso sigue siendo uno de los más importantes en la historia reciente, con la muerte de Baby Pendo simbolizando los trágicos resultados de la brutalidad policial durante los disturbios post-electorales de 2017”. Pero aquellos involucrados en el caso encuentran los retrasos preocupantes. “Fue la Oficina del DPP la que inició este caso, y ellos fueron los que se acercaron a nosotros hace varios años. Nos pidieron que nos uniéramos a un grupo de apoyo a las víctimas que básicamente se estableció para asegurarse de que tendrían testigos para su caso,” Irungu Houghton, jefe del grupo de derechos Amnistía Internacional Kenya, le dice a la BBC. Tras las investigaciones iniciales, el DPP en ese momento, Nurdin’ Hajji, inició una investigación pública sobre la muerte de la bebé Samantha. El juez encontró culpable a la policía. Posteriormente, el fiscal público ordenó más investigaciones sobre otros casos resultantes de la operación policial de agosto de 2017 y trajo a organismos independientes de investigación constitucional, la sociedad civil y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La investigación descubrió evidencia que el DPP dijo apuntaba al “uso sistemático de violencia, incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, contra civiles, todo lo cual constituye serias violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad”. En octubre de 2022, el fiscal solicitó entonces que los sospechosos fueran acusados, por primera vez en la historia de Kenia bajo su Ley de Crímenes Internacionales. Aquellos que serán acusados incluyen comandantes considerados responsables debido a su responsabilidad como oficiales superiores – otro hecho sin precedentes en Kenia. En septiembre de 2023 un nuevo DDP asumió el cargo, Renson M Ingonga, pero ha habido poco movimiento en el caso desde entonces. Parece haber “una falta de voluntad para intentar enjuiciar este caso,” dice Houghton. Otieno dice que los abogados de las víctimas podrían considerar buscar justicia a través de una persecución privada o acudir al Tribunal de Justicia del África Oriental o a la Corte Penal Internacional si los retrasos continúan. Los padres de Samantha apoyan esta idea ya que sin justicia dicen que no pueden sanar – cada aplazamiento vuelve a abrir sus heridas. "No importa cómo lo haga, pero me aseguraré de que tenga justicia," dice el Sr. Abanja, que ahora tiene 40 años y se gana la vida como taxista de tuk-tuk. "Porque me quitaron algo que era muy precioso para mí – ella era todo para mí, esa niñita a la que nombré en honor a mi mamá."