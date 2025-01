Caso Bawla: Un asesinato que sacudió la India Británica y derrocó a un rey

En Indore, dio a luz a una niña, que murió poco después. Después de que naciera mi hijo, no quería quedarme en Indore. No quería porque las enfermeras mataron a la niña que nació”, dijo Mumtaz Begum al tribunal. En pocos meses, escapó a la ciudad del norte de la India, Amritsar, el lugar de nacimiento de su madre, pero los problemas la siguieron. La vigilaban allí también. El padrastro de Mumtaz Begum dijo al tribunal que el Maharajá lloró y le rogó que regresara. Pero ella se negó y se mudó a Bombay, donde la vigilancia continuó. El juicio confirmó lo que los medios habían especulado después del asesinato: representantes del Maharajá habían amenazado a Bawla con graves consecuencias si seguía protegiendo a Mumtaz Begum, pero ignoró las advertencias. Siguiendo una pista proporcionada por Shafi Ahmed, el único atacante capturado en la escena, la policía de Bombay arrestó a siete hombres de Indore. La investigación reveló vínculos con el Maharajá que eran difíciles de ignorar. La mayoría de los hombres arrestados estaban empleados por el estado principesco de Indore, habían solicitado permiso alrededor del mismo tiempo y estaban en Bombay en el momento del crimen. El asesinato puso al gobierno británico en apuros. Aunque sucedió en Bombay, la investigación mostró claramente que el complot se planeó en Indore, que tenía fuertes lazos con los británicos. Llamarlo “el asunto más incómodo” para el gobierno británico, The New Statesman escribió que si fuera un estado menor, “no habría motivo de preocupación en particular”. “Pero Indore ha sido un poderoso feudatario del Raj”, dijo. El gobierno británico intentó inicialmente guardar silencio sobre la conexión de Indore con el asesinato en público. Pero en privado, discutió el tema con mucha alarma, como se muestra en la comunicación entre los gobiernos de Bombay e India británica. El comisionado de policía de Bombay, Patrick Kelly, le dijo al gobierno británico que todas las pruebas “apuntan en la actualidad a una conspiración tramada en Indore o por instigación de Indore para secuestrar a Mumtaj [sic] a través de desesperados contratados”. El gobierno enfrentó presiones de diferentes lados. La comunidad de Memons, una comunidad musulmana con raíces en la actual Gujarat, planteó el problema al gobierno. Sus colegas funcionarios municipales lamentaron su muerte, diciendo: “seguramente debe haber algo más detrás de escena”. Los legisladores indios exigieron respuestas en la cámara alta de la legislatura de la India británica e incluso se discutió el caso en la Cámara de los Comunes británica.