Casi la mitad de los Gen Zers desean que las redes sociales ‘nunca hubieran sido inventadas’

La verdad ha salido a la luz: Aproximadamente la mitad de la Generación Z desea que TikTok (47%) y X (50%) no existieran. Eso a pesar—o tal vez debido a—de que pasan cuatro horas al día en redes sociales, como más de la mitad de los encuestados en una nueva encuesta afirma que es su norma.

Los hallazgos, de una encuesta representativa a nivel nacional de 1,006 adultos de la Generación Z (de 18 a 27 años) realizada por el psicólogo social Jonathan Haidt y Harris Poll, ofrecen una instantánea sobrecogedora de cómo los jóvenes adultos están lidiando con la naturaleza adictiva de los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

Haidt, autor del polémico best-seller La Generación Ansiosa, que defiende cuatro reglas básicas con respecto a los niños y los smartphones—ninguno antes de la escuela secundaria, no redes sociales antes de los 16 años, no teléfonos en las escuelas, y más juego supervisado—comparte los hallazgos en un artículo de opinión en The New York Times el martes.

Encuentra que la cantidad de tiempo que la Generación Z pasa en redes sociales—60% con cuatro horas al día y 23% con siete o más horas al día—es “asombrosa”, especialmente porque el 60% también dice que las redes sociales tienen un impacto negativo en la sociedad (en comparación con el 32% que dice que tiene un impacto positivo).

Y aunque el 52% dice que las redes sociales han beneficiado sus vidas y el 29% dice que les han perjudicado, los jóvenes de grupos históricamente desfavorecidos han encontrado menos beneficios, escribe, incluyendo el 44% de las mujeres y el 47% de los encuestados LGBTQ que dicen que las redes sociales han impactado negativamente su salud mental. Eso se compara con el 31% de los hombres y el 35% de los encuestados no LGBTQ.

En cuanto a desear que una plataforma “nunca hubiera sido inventada”, TikTok y X recibieron la mayoría de los votos, seguidos por Snapchat (43%), Facebook (37%), e Instagram (34%). Las calificaciones más bajas en esta categoría fueron para el propio teléfono inteligente (21%), las aplicaciones de mensajería (19%), y los servicios de streaming como Netflix (17%) y YouTube (15%).

“Interpretamos estos bajos números como indicativos de que la Generación Z no lamenta mucho las funciones básicas de comunicación, narración e búsqueda de información en internet”, escribe Haidt. “Si los teléfonos inteligentes simplemente permitieran a las personas enviarse mensajes de texto, ver películas y buscar información útil o videos interesantes (sin algoritmos de recomendación personalizados destinados a enganchar a los usuarios), habría mucho menos arrepentimiento y resentimiento”.

Aunque solo el 36% de los encuestados apoya prohibiciones de redes sociales para niños menores de 16 años, el 69% apoya una ley que obligue a las empresas de redes sociales a desarrollar una opción segura para niños menores de 18 años.

Eso es algo que la Cámara de Representantes está considerando en este momento, señala Haidt, instando a los legisladores a tomar medidas con la Ley de Seguridad en Línea para Niños. Eso, para empezar, desactivaría las funciones adictivas del producto y requeriría a las empresas tecnológicas permitir a los jóvenes usuarios desactivar los feeds algorítmicos personalizados. (El martes, Instagram respondió a la creciente preocupación sobre los jóvenes y las redes sociales, anunciando que convertiría todas las cuentas de adolescentes en privadas por defecto).

Haidt finaliza su artículo de opinión pidiendo a los lectores que imaginen que los walkie-talkies estuvieran dañando a millones de jóvenes, y que más de un tercio de los jóvenes desearan que no existieran, “aunque aún se sintieran obligados a usarlos durante cinco horas todos los días”.

Si ese fuera el caso, argumenta, “actuaríamos. Insistiríamos en que los fabricantes hicieran sus productos más seguros y menos adictivos para los niños. Las empresas de redes sociales deben ser mantenidas bajo el mismo estándar: O arreglan sus productos para garantizar la seguridad de los jóvenes usuarios, o dejan de proporcionarlos a los niños por completo”.

