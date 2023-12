Casi 900,000 ucranianos recibirán ayuda de la ONU este invierno.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brindará asistencia a aproximadamente 900,000 ciudadanos ucranianos este invierno, así lo informó el ACNUR en un comunicado de prensa el 6 de diciembre.

La ayuda será proporcionada a civiles directamente afectados por la guerra en curso con Rusia.

“Con la llegada del segundo invierno tras la invasión rusa a gran escala, el ACNUR continúa apoyando a la población civil afectada por el conflicto”, señaló el mensaje.

“Este invierno, aproximadamente 900,000 personas recibirán ayuda”.

La organización no especificó qué tipo de asistencia recibirán los ucranianos.

Anteriormente, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que en los diez meses de 2023, la ayuda de organizaciones humanitarias llegó a 10 millones de ucranianos.

