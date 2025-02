Casa y lejos: Lynne McGranger dejará la telenovela después de 30 años

El programa de Channel 5 dijo que la actriz de 72 años filmaría sus últimas escenas como Irene en marzo, con su episodio final siendo emitido más tarde este año.

La declaración de Home And Away decía: “Después de casi 33 increíbles años, nuestra amada reina del café, Irene, se despide de Summer Bay.”

“Mientras Lynne termina de filmar a finales de marzo, los fans aún pueden disfrutar de muchos más meses de la emblemática jerga y cálida presencia de Irene antes de que su episodio final sea emitido más tarde este año.”

Estrella de Home and Away Lynne McGranger dejará la telenovela



Irene fue presentada por primera vez en 1991, cuando fue interpretada por Jacqy Phillips, como un personaje recurrente, pero cuando el papel fue asumido por McGranger en 1993 fue promovida al elenco regular.

En su encarnación original, el personaje era visto como una alcohólica villana, pero cuando se unió al elenco principal Irene se convirtió en una persona más suave.

Es mejor conocida por trabajar en y más tarde ser propietaria del café de Summer Bay, habiendo trabajado anteriormente como dependienta.

Durante su tiempo en el programa, las principales historias de Irene han incluido su diagnóstico de cáncer de mama, descubrimiento de un hijo perdido y sobrevivir a un accidente de avión.

Home And Away se emite desde enero de 1988, y fue transmitida por primera vez en el Reino Unido en ITV en 1989.

Permaneció en el canal hasta 2000, cuando fue adquirida por Channel 5, el programa no pudo emitirse en Gran Bretaña durante 12 meses debido a una cláusula de exclusividad de ITV, lo que significó que finalmente apareció en Channel 5 en julio de 2001.

Además de su papel en Home And Away, McGranger fue finalista en la versión australiana de Dancing With The Stars en 2014, y también ha aparecido en The Flying Doctors y Skirts.