Carville dice que la elección ‘no habría sido cerrada’ si Biden se hubiera retirado en 2023

El estratega demócrata James Carville dijo que los Demócratas habrían ganado fácilmente las elecciones presidenciales del 2024 si el Presidente Biden hubiera renunciado antes. “Si el Presidente Biden se hubiera retirado, digamos en mayo del 2023, no tengo ninguna duda de que los Demócratas habrían ganado, y no habría sido muy reñido”, dijo Carville durante una entrevista en “The Hill’s Rising” el viernes. Dijo que el margen de votos relativamente estrecho en las elecciones demostró la “debilidad” de la candidatura de Trump, incluso con dos tercios del público diciendo que el país se está dirigiendo en la dirección equivocada bajo Biden. Carville dijo que la parte “fundamental” de las elecciones era que los votantes querían un cambio, y los Demócratas no lograron ofrecer “algo diferente”. “Cuando más de dos tercios del país dice que estamos en la dirección incorrecta, necesitas darles algo nuevo”, dijo. Se refirió a la aparición de Harris en “The View” de ABC en la que dijo que “no se me ocurre nada” que hubiera hecho diferente a Biden. Dijo que su corazón “se hundió” al escuchar esa respuesta. Biden resistió las llamadas para apartarse durante meses mientras surgían preguntas sobre su capacidad cognitiva y aptitud para cuatro años más en el cargo. Después de una actuación mediocre en el debate de junio, Biden finalmente decidió poner fin a su campaña de reelección, y Harris rápidamente se consolidó como la candidata Demócrata. Algunos en el partido argumentaron que un nuevo candidato Demócrata tendría más apoyo después de una primaria competitiva, pero Biden dejó poco tiempo para una contienda intrapartidista. Harris enfrentó presiones a lo largo de su campaña para romper con Biden, especialmente en economía y la guerra en Gaza, pero en su mayoría evitó críticas públicas, a pesar de los bajos índices de aprobación de Biden. Carville fue uno entre muchos en el partido que eran optimistas sobre las posibilidades de Harris de cara a las elecciones de noviembre. Explicó el viernes que los Demócratas habían estado ganando elecciones consistentemente desde que Roe v. Wade fue revocado en 2022, y el partido tenía una mejor organización y más dinero que en años anteriores. “Pero aún así perdimos las elecciones, y perdimos las elecciones por una razón simple”, dijo. “Los votantes querían un cambio, y nos negamos a decir que íbamos a darles un cambio, lo cual esperemos que nunca vuelva a suceder”. Fuente del enlace