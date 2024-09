Carville critica a la “cobarde” Nikki Haley por apoyar a Trump.

El estratega demócrata James Carville elogió a la ex candidata presidencial republicana Nikki Haley el domingo por apoyar la oferta de reelección del ex presidente Trump como “sin espín”.

Señaló la entrevista matinal de Haley en “Face the Nation” de CBS News, donde presentó un fuerte argumento a favor de apoyar a Taiwán pero respaldó su apoyo al ex presidente, a pesar de sus indicaciones pasadas de que podrían no defender a Taiwán si fuera necesario.

“Viertió Haley en otra cadena esta mañana. Oh, Dios mío. Y estaba hablando de cuánto amaba a Taiwán, y [el presentador] señaló que Trump dijo: ‘Bueno, no me importa Taiwán. Está a 6,500 millas de distancia. Deja que China haga lo que quiera'”, dijo Carville, parafraseando los comentarios pasados de Trump en una entrevista del domingo en “Inside with Jen Psaki” de MSNBC.

“Y luego comenzó a hablar sobre Afganistán”, continuó Carville. “¿Tiene esa mujer algún coraje en absoluto? Porque si lo tiene, no es particularmente evidente para nadie”.

“No sé si es más sin espina o cobarde, pero una de las dos ciertamente le aplica”, añadió.

Trump, en una entrevista con Bloomberg el verano pasado, indicó que pensaba que Taiwán debería pagar a los EE. UU. por protección, diciendo “son inmensamente ricos” y que no “creo que seamos diferentes de una póliza de seguro”.

“Taiwán está a 9,500 millas de distancia. Está a 68 millas de China”, dijo Trump en la entrevista de julio.

A Haley se le preguntó sobre los comentarios de Trump sobre Taiwán en la entrevista que se emitió el domingo y dijo que estaba de acuerdo con él en que los EE. UU. no necesitan enviar tropas a Taiwán, pero abogó por ayudar al país “económica, militar y diplomáticamente” tanto como sea posible.

Presionada sobre si está de acuerdo con la sugerencia de Trump de que Taiwán debería pagar a los EE. UU. por protección, Haley dijo: “No, y seré la primera en decir que no debería ser así”.

“No hay administraciones perfectas aquí, en absoluto, pero Trump fue definitivamente más fuerte cuando se trataba de seguridad nacional, en comparación con la administración de Harris”, dijo Haley en la entrevista.

La crítica de Carville a Haley surgió en una conversación más amplia sobre la importancia de que la vicepresidenta Harris recibiera esta semana el respaldo del ex vicepresidente Dick Cheney (R) y la ex representante Liz Cheney (R-Wyo.), quien también se desempeñó anteriormente como la tercera republicana más alta del Congreso, antes de ser expulsada por hablar en contra de las mentiras electorales de Trump en 2020.

Haley presentó un desafiante desafío primario a la candidatura de Trump en 2024, y a algunos les sorprendió cuando salió a respaldar al ex presidente. Fue muy crítica con Trump en la campaña y tiene opiniones similares sobre política exterior a los Cheney.

“El respaldo de Liz y la vicepresidenta Cheney, y un montón de otros, creo que va a dar licencia a algunos republicanos tradicionales, probablemente más en áreas extranjeras, ya sabes, que no les gusta Trump, que nunca votaron por un demócrata [para decir], ‘Bueno, OK, puedo hacer esto'”, dijo Carville. “Y no va a ser un gran número de personas, pero tiene el potencial de ser muy útil”.

“Creo que hay personas que dicen ‘Hombre, tengo que taparme la nariz. No sé si puedo hacer esto. Y, oh, maldición, Dick Cheney lo está haciendo. Supongo que puedo'”, agregó Carville. “Y creo que eso es importante, y él no equivoca”.

The Hill se ha puesto en contacto con el equipo de Haley para obtener una respuesta.

Enlace de fuente