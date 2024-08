¿Cartera de cuero completo Mujjo: ¿Una inversión sólida?

Un buen estuche para teléfono puede ser vital para algunos, por eso estoy echando un vistazo al estuche de cartera de cuero completo para iPhone de Mujjo. Mientras que algunas personas pueden debatir sobre la necesidad de un estuche para iPhone, muchas personas aún encuentran que la protección adicional es bastante beneficiosa. Con tantas opciones en línea, puede ser difícil elegir uno que se ajuste a tu presupuesto y estilo. Vamos a echar un vistazo a lo que ofrece Mujjo y determinar si es la elección adecuada para tu dispositivo.

Qué debes saber sobre Mujjo

Si me conoces a mí y a mi iPhone, sabrás que he revisado productos de Mujjo antes y soy fan del trabajo de la empresa. Para aquellos que no lo sepan, Mujjo se especializa en hacer productos sostenibles con un enfoque en accesorios tecnológicos de cuero. Además de hacer productos para iPhone, la empresa tiene accesorios para AirPods, MacBook e incluso AirTags.

Hoy, estoy viendo su estuche de cartera de cuero completo para el iPhone 15 Pro. Sin embargo, ten en cuenta que hacen una variedad de estuches para iPhones que van desde el iPhone X, así que si estás usando un dispositivo más antiguo, es probable que aún puedas encontrar algo que te guste de la empresa.

También vale la pena mencionar que Mujjo ofrece envío mundial, una garantía de dos años en todos los productos de la empresa y una política de devolución de catorce días. ¡Buen material!

Estuche de cartera de cuero completo: lo que me gusta

Antes de empezar, quiero dejar claro que no soy un gran fan de los estuches para teléfono con cartera. Aún así, planeo darle a este estuche para iPhone una oportunidad justa, pero admitiré que soy un poco parcial. No me malinterpretes, hay momentos en los que puedo ver que un estuche con cartera es increíblemente útil, como llevar tu teléfono y tarjetas necesarias a una feria del condado o parque acuático, pero la mayoría de las veces, simplemente no lo veo. Me gusta tener mi billetera y teléfono por separado, pero eso es solo mi opinión.

Dicho esto, las ofertas de Mujjo de un estuche con cartera para iPhone son más o menos lo que esperaba, lo cual es un cumplido. Recientemente revisé su estuche de cuero estándar y resistió mi escrutinio. Al ver el estuche con cartera, me recuerda lo mucho que me gusta el cuero premium que utiliza la empresa.

Tenido en los Países Bajos, el cuero en sí recibió una calificación Gold por el Leather Working Group por sus estándares ambientales. Esto combinado con el forro de microfibra japonés realmente hace que este estuche tenga un aspecto profesional.

Algo más que realmente me gusta del estuche es el agarre que le da a mi dispositivo. Aunque prefiero un iPhone desnudo, no me gusta lo resbaladizo que puede ser el vidrio de la parte trasera. Como muchos, me he encontrado dejando caer accidentalmente mi iPhone porque se me resbaló de las manos. El cuero realmente proporciona un buen agarre a mi dispositivo.

También diré que en general, el cuero va a ayudar a proporcionar una gran protección para un iPhone. Es resistente y sólido, aunque puede ser un poco demasiado rígido. Esto me lleva a la siguiente sección.

Lo que no me gusta del estuche

Aunque el cuero es sólido, es posible que a algunas personas les parezca un poco demasiado rígido cuando todavía es nuevo. Sin embargo, ¿realmente se puede culpar al fabricante de que un producto de cuero nuevo sea rígido? Tal vez, pero yo no lo haría. Con eso en mente, poner el estuche fue bastante fácil, pero quitarlo fue un poco difícil. Para aquellos a los que les gusta limpiar su dispositivo, esto puede causarles problemas más adelante. Recomiendo despegar el estuche desde el borde superior derecho si quieres quitarlo.

En cuanto al bolsillo en el estuche, Mujjo lo anuncia como capaz de contener dos o tres tarjetas, pero con el estuche siendo tan nuevo y rígido, en realidad fue difícil meter las tres tarjetas en el bolsillo. Nuevamente, esto probablemente se deba a que el cuero necesita ser usado un poco, pero las experiencias pueden variar para las personas. Además, ten en cuenta que el propio bolsillo puede tener un poco de residuos del cuero, pero esto es de esperar con un cuero nuevo.

Fijándonos en estas cosas, me hace preguntarme cómo se desempeñará el estuche después de un uso a largo plazo. ¿El cuero resistirá? Sinceramente, es muy probable, pero tampoco me sorprendería si el cuero se estirara demasiado con el tiempo. También me preocupa que la costura que une el bolsillo al estuche pueda deshacerse con el uso a largo plazo.

La palabra final: ¿Vale la pena el estuche?

Si planeas comprar este estuche, consideraría los efectos a corto y largo plazo. Si bien definitivamente vas a obtener un producto que defiende tu iPhone, es probable que sea un poco rígido al principio y luego pueda volverse demasiado suelto a largo plazo. Sin embargo, dado que estamos hablando de cuero, los resultados van a variar. Tampoco puedo culpar a Mujjo a largo plazo, ya que muchos estuches para teléfonos tienen dificultades para durar toda la vida útil del dispositivo.

Con eso dicho, creo que el estuche es bueno para cualquier persona que quiera un aspecto profesional para su iPhone y también necesite llevar un par de tarjetas consigo. Como se mencionó anteriormente, creo que este estuche es bueno para un día en un parque de diversiones, o para un profesional de negocios que planea mantener su tarjeta en su bolsillo. También me gustan mucho las opciones de color proporcionadas para el cuero (Borgoña, Azul Monaco, Marrón Oscuro y Negro), siendo Borgoña mi favorito absoluto.

Por $44.80, no es un mal precio para un estuche de iPhone de calidad, aunque algunos pueden preferir buscar en otro lugar.

También puedes ver mi revisión del iPhone 15 Pro ocho meses después de su lanzamiento.