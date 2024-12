Carta llega a una dirección equivocada a 10,000 millas de distancia.

Un hombre se quedó desconcertado después de que llegara una carta a su puerta que debería haber sido entregada a más de 10.500 millas de distancia en una dirección en Australia. Cuando Keith Georgiou de Penarth, Vale of Glamorgan, recogió la carta, se dio cuenta de que debería haber sido enviada a una dirección en Penrith, Nueva Gales del Sur. Para añadir a la confusión, el estado australiano había sido abreviado como NSW, lo que significa que solo una palabra en el sobre coincidía con la dirección del Sr. Georgiou. Correos dijo que los errores eran raros pero podían pasar. “Cómo llegó a Penarth en lugar de Australia es una broma, ¿verdad?”, dijo el hombre de 60 años. El Sr. Georgiou vio la carta durante el fin de semana y vio en el sobre que había sido enviada desde la zona de Exeter. “Obviamente pasó por varias oficinas de clasificación y nadie la recogió”, dijo. “Tiene la pegatina de correo aéreo, todo correcto en ella, y termina en el sur de Gales. Ni siquiera ha ido a Penrith [en Cumbria].” Sorprendentemente, no es la primera vez que el Sr. Georgiou recibe una carta que debería haber ido a Australia, pero dijo que el descubrimiento de esta semana era irónico, dado las noticias sobre la adquisición de Correos y el hecho de que recientemente fue multado con £10,5 millones por no cumplir con los objetivos de entrega. “Incluso el cartero que la entregó en la casa, habrías pensado que habría dicho ‘espera un segundo'”, dijo. “No es la misma dirección. Es triste que haya llegado tan lejos.” El Sr. Georgiou ha vuelto a enviar la carta, habiendo escrito una nota en ella informando a Correos del error. “¡Esperemos que no regrese aquí!” dijo. Correos dijo: “Entregamos hasta 35 millones de cartas al día durante diciembre y ocasionalmente se producen errores. Parece que en esta ocasión se ha leído erróneamente una carta dirigida a Penrith como Penarth… normalmente, cualquier error cometido por las máquinas de clasificación de correo es detectado por nuestro equipo, pero rara vez, no se notan a tiempo.”