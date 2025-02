Carta anual de Warren Buffett comparte 4 de las palabras más escalofriantes que los inversionistas jamás presenciarán

Cuando el multimillonario jefe de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) habla, Wall Street escucha sabiamente. Eso se debe a que Warren Buffett ha superado ampliamente al índice de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) en sus 60 años como CEO. El adecuadamente apodado “Oráculo de Omaha” ha supervisado un aumento acumulativo en las acciones de Clase A de Berkshire (BRK.A) del 6,076,172%, hasta la campana de cierre el 24 de febrero.

Preguntarle a Buffett su opinión sucede de varias formas. Los Formularios 13F archivados trimestralmente permiten a los inversores ver qué acciones ha estado comprando y vendiendo él y sus principales asesores, Todd Combs y Ted Weschler. Del mismo modo, los resultados operativos trimestrales de Berkshire brindan información sobre si Buffett y su equipo están comprando o vendiendo acciones netas.

Pero quizás la mayor visión se obtiene de la carta anual a los accionistas del Oráculo de Omaha. Estas cartas a menudo cubren lo básico, como cómo le fue a Berkshire Hathaway en el último año, y también profundizan en la psique de las características que busca Buffett en sus inversiones.

Aunque estas cartas a los accionistas son conocidas típicamente por su optimismo inquebrantable, la nueva carta recién publicada de Buffett contiene cuatro de las palabras más escalofriantes que los inversores jamás presenciarán.

Para reiterar, Warren Buffett es, ante todo, un optimista. En varias ocasiones, ha advertido a los inversores que no apuesten en contra de América, y ha sugerido anteriormente que poseer un fondo de índice S&P 500 es una de las mejores maneras de tener exposición a grandes empresas estadounidenses.

El jefe de Berkshire adopta esta postura porque reconoce la no linealidad de los ciclos económicos y del mercado de valores. Esto quiere decir que Buffett se da cuenta de que las recesiones económicas y las correcciones del mercado de valores son normales e inevitables. En lugar de intentar anticipar cuándo ocurrirán, la mente de inversión más brillante de Berkshire juega un juego de números simple.

Mientras que las recesiones y los mercados bajistas son históricamente de corta duración, los períodos de crecimiento económico en EE. UU. y los mercados alcistas duran considerablemente más tiempo. Estadísticamente, tiene mucho más sentido ser un optimista a largo plazo.

A pesar de este optimismo inquebrantable, el Oráculo de Omaha es un inversor excepcionalmente exigente que busca un valor percibido cuando está construyendo una participación en una empresa cotizada en bolsa.

Al discutir cómo él y su equipo invierten el capital de Berkshire bajo el subtítulo “Donde está tu dinero” de la última carta a los accionistas de la empresa, Buffett señala sin rodeos, “A menudo, nada parece convincente”. Estas cuatro palabras escalofriantes revelan las cartas proverbialmente destapadas de Buffett para los inversores y muestran claramente que le resulta difícil encontrar valor en un mercado de valores históricamente caro.

Seguir leyendo

Por decir la verdad, no necesitábamos la carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway para saber que Warren Buffett no está contento con las valoraciones de las acciones del mercado en general.

Durante los últimos nueve trimestres (del 1 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2024), el líder multimillonario de Berkshire ha sido un vendedor neto de acciones, por un total de casi 173 mil millones de dólares. Esto incluye 134 mil millones de dólares en ventas en 2024 y la bolsa de efectivo de la compañía aumentando a más de 334 mil millones de dólares, incluidos los Bonos del Tesoro de EE. UU.

En un aspecto, el mercado de valores en general se encuentra en una de sus valoraciones más altas de la historia. El “Indicador Buffett”, que divide la capitalización bursátil total de todas las empresas de EE. UU. cotizadas en bolsa entre el producto interno bruto (PIB) de EE. UU., alcanzó un máximo histórico el 18 de febrero. Mientras que la lectura promedio del Indicador Buffett ha sido del 85% (es decir, la capitalización bursátil de todas las acciones promedia el 85% del PIB de EE. UU.) desde 1970, alcanzó el 207.46% el 18 de febrero.

Es una historia similar para el Ratio precio-ganancias Shiller (P/E) del S&P 500, que también se conoce regularmente como el Ratio precio-ganancias cíclicamente ajustado (Ratio CAPE). Esta herramienta de valoración se basa en las ganancias promedio ajustadas por inflación de los últimos 10 años, y ha sido probada retrospectivamente hasta enero de 1871.

Durante los últimos 154 años, la lectura promedio del Ratio Shiller P/E es de 17.21. Hasta la campana de cierre el 24 de febrero, el Ratio Shiller P/E del S&P 500 se situaba en 37.73, lo que marca efectivamente su tercera lectura más alta durante un mercado alcista continuo, desde 1871. Las lecturas por encima de 30 históricamente han presagiado retrocesos de al menos el 20% en el S&P 500.

Además de que el mercado de valores está caro, algunas de las principales tenencias de Berkshire Hathaway ya no son los valores que solían ser.

Cuando la principal tenencia Apple (NASDAQ: AAPL) se agregó al portafolio de Berkshire en el primer trimestre de 2016, se cotizaba a un múltiplo P/E en los bajos diez al medir las ganancias de los últimos 12 meses. Hasta el 24 de febrero, los inversores estaban pagando más de 39 veces las ganancias de los últimos 12 meses para poseer este gigante tecnológico. Quizás no sea sorprendente que Buffett supervisara la venta de aproximadamente 615.6 millones de acciones de Apple en un período de un año.

Teniendo en cuenta lo caros que están los principales índices bursátiles de Wall Street, y considerando que Buffett ha sido un vendedor neto de acciones durante nueve trimestres consecutivos, es poco probable que él y sus asesores vayan a desplegar una parte significativa del tesoro de Berkshire Hathaway en un futuro cercano.

Sin embargo, la última carta a los accionistas de Buffett también ofreció palabras de aliento y reforzó el ethos a largo plazo que él y su difunto mano derecha Charlie Munger infundieron en la compañía. Dijo Buffett,

“Los accionistas de Berkshire pueden estar seguros de que siempre invertiremos la mayoría sustancial de su dinero en acciones, principalmente acciones estadounidenses, aunque muchas de estas tendrán operaciones internacionales de importancia”.

En pocas palabras, Warren Buffett está buscando un buen trato y quiere una razón para poner el capital de su empresa a trabajar. Pero es un inversor de valor en el corazón y no va a perseguir empresas multinacionales a un precio elevado si la valoración no lo justifica.

Históricamente, la disposición del Oráculo de Omaha para ser paciente y esperar a que las valoraciones vuelvan a tierra ha dado resultados asombrosos, como lo demuestra el aumento acumulativo de más del 6,000,000% en las acciones de Clase A de Berkshire en las últimas seis décadas. Pero cuando “nada parece convincente”, los inversores pueden esperar que la actividad de ventas supere a las compras de forma regular.

