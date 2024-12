Carrera por la gobernación de Virginia encuentra a 2 mujeres compitiendo para hacer historia.

La próxima carrera por la gobernación de Virginia está lista para hacer historia en 2025, con dos mujeres que probablemente liderarán las boletas republicana y demócrata.

La teniente gobernadora Winsome Earle-Sears (R) y la Representante Abigail Spanberger (D-Va.) son las claras favoritas en sus respectivos partidos, con republicanos y demócratas en gran medida detrás de ellas.

Si Earle-Sears y Spanberger ganan cada una sus respectivas primarias, una de ellas se convertirá en la primera gobernadora del estado. Y si Earle-Sears gana las elecciones generales, sería la primera mujer afroamericana en liderar el estado, que fue una vez la capital de la Confederación.

“El Partido Republicano ha sido muy tardío en el reclutamiento y el Partido Demócrata dependió de las votantes mujeres, particularmente las votantes afroamericanas, pero no hizo mucho para ascenderlas a cargos”, dijo Bob Holsworth, un veterano analista político de Virginia.

La última mujer en postularse en una elección general para la gobernación de Virginia fue la ex fiscal estatal demócrata Mary Sue Terry en 1993. Perdió por más de 17 puntos frente al entonces Representante George Allen (R-Va.). Esa misma elección de medio término vio a la entonces republicana Christine Todd Whitman convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Nueva Jersey.

Las mujeres se postularon en la convención republicana de Virginia y en las primarias demócratas antes de la última carrera por la gobernación del estado en 2021. La exsenadora estatal Amanda Chase (R) se postuló en la convención republicana que finalmente ganó el gobernador Glenn Youngkin (R). En las primarias demócratas, dos mujeres afroamericanas, ahora Representante Jennifer McClellan (D-Va.) y la senadora estatal Jennifer Carroll Foy (D), se postularon, pero las dos perdieron ante el ex gobernador Terry McAuliffe (D). El exgobernador obtuvo el 62 por ciento de los votos en las primarias.

Pero cuatro años después, los campos de primarias republicanos y demócratas se han despejado en gran parte para Earle-Sears y Spanberger. Youngkin, posiblemente el respaldo más importante en las primarias republicanas del estado, respaldó oficialmente a Earle-Sears para el cargo. El gobernador también respaldó al fiscal general estatal Jason Miyares (R) para la reelección, poniendo fin a la especulación de que Miyares y Earle-Sears se enfrentarían en una primaria.

Mientras tanto, en abril, el alcalde de Richmond Levar Stoney (D) abandonó su candidatura a la gobernación, evitando una potencialmente competitiva primaria con Spanberger, que lanzó su candidatura hace poco más de un año.

“Es realmente significativo que no solo habrá dos mujeres compitiendo, sino que ambos partidos parecen estar despejando el campo para ellas, lo que no necesariamente hemos visto antes”, dijo Debbie Walsh, directora del Centro para Mujeres Estadounidenses en la Política de la Universidad de Rutgers.

Aunque las mujeres en general han ampliado lentamente su representación en el Congreso y las legislaturas estatales de todo el país, hay significativamente menos gobernadoras. “Ha sido un desafío para las mujeres ocupar esos cargos,” dijo Walsh, refiriéndose a la “noción de que las mujeres trabajan bien de manera colaborativa y en comités, lo que se presta para las legislaturas pero no tanto para ser la máxima autoridad ejecutiva”.

Cuarenta y nueve mujeres han ocupado el cargo de gobernadora y solo 12 mujeres tienen actualmente el cargo. El número aumentará brevemente a 14 cuando la gobernadora electa de New Hampshire Kelly Ayotte (R) asuma el cargo el próximo año, y la vicegobernadora de Delaware Bethany Hall-Long (D) ocupará el cargo durante dos semanas después de que el gobernador John Carney (D) renuncie para convertirse en alcalde de Wilmington. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem (R), dejará su cargo como gobernadora para servir como secretaria de Seguridad Nacional del presidente electo Trump, lo que llevará el número total de gobernadoras de nuevo a 12.

Nunca ha habido una gobernadora afroamericana en los Estados Unidos. La historia indica que las votantes mujeres, particularmente las votantes afroamericanas, podrían ser un factor decisivo en las elecciones de medio término de Virginia el próximo año.

“Virginia también es interesante porque Virginia fue el estado después de que Donald Trump fuera elegido en 2016 que nos dio nuestra primera indicación de una gran movilización política de mujeres en las carreras legislativas allí, donde vimos un número récord de mujeres postulándose para la Legislatura pero también venciendo a los titulares a un ritmo mucho mayor de lo que cualquiera podría haber esperado, y eso anticipó la historia de 2018”, dijo Walsh.

El ex gobernador Ralph Northam (D) ganó el 61 por ciento de los votantes mujeres ese año, mientras que su oponente republicano Ed Gillespie recibió el 39 por ciento de los votos de las mujeres, según las encuestas a la salida de las urnas. Esa misma elección también vio que de los 14 escaños que los demócratas ganaron en la Cámara de Delegados ese año, 11 fueron para candidatas mujeres. Durante las elecciones de medio término de 2018, tres mujeres demócratas – Spanberger, la Representante Jennifer Wexton (D) y la ex Representante Elaine Luria (D) – derrotaron a tres republicanos titulares en el estado.

“El factor impredecible para Sears es obviamente Trump, que ha sido históricamente impopular en Virginia”, dijo Holsworth.

Sin embargo, Trump logró mejorar su posición en Virginia el día de las elecciones, pasando de perder el estado por 10 puntos en 2020 a perderlo por un poco más de 5 puntos en 2024.

Las mujeres afroamericanas, uno de los pocos grupos con los que Trump no logró hacer avances en 2024, también serán clave en Virginia el próximo año.

“Serán una fuerza poderosa en esa carrera”, dijo Walsh. “Sabemos que las mujeres en general son más propensas a apoyar al candidato demócrata, pero hay una gran variación y el grupo más fuerte para los candidatos demócratas, independientemente del género del candidato, son las mujeres afroamericanas”.

Como republicana, Sears probablemente enfrentará vientos en contra con las votantes mujeres afroamericanas. Sin embargo, Spanberger también se enfrentará a la tarea de movilizar el influyente voto afroamericano del estado, algo que no ha tenido que hacer a gran escala en sus carreras congresionales.

“Críticamente debe desempeñarse bien en la comunidad afroamericana y nunca ha tenido que hacerlo antes”, dijo Holsworth. “Los demócratas tienen que lograr que más personas en la comunidad afroamericana voten en números más grandes de los que han tenido, y hubo algo de retroceso de ’20 al ’24”.

Pero aplicar las tendencias de la elección presidencial de 2024 a la carrera por la gobernación de 2025 en Virginia podría resultar ser difícil. “Habrá un millón menos de personas que votarán en estas elecciones que en las elecciones presidenciales”, dijo Holsworth. “En una elección donde un millón de personas no están votando, Spanberger necesita asegurarse de que el 60 por ciento de ellos no sean demócratas”.