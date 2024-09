Carrera por el Senado de Florida está muy reñida: Encuesta.

El senador Rick Scott (R-Florida) y la ex diputada Debbie Mucarsel-Powell (D-Florida) están empatados en una carrera muerta en la carrera al Senado de Florida, según una encuesta publicada por The Hill y Emerson College Polling el viernes. Scott lidera a Mucarsel-Powell 46 por ciento a 45 por ciento entre los votantes probables de Florida, bien dentro del margen de error de más o menos 3,14 puntos de la encuesta. El 9 por ciento de los votantes dijo que aún no habían decidido. Entre los votantes independientes, el 47 por ciento dijo que apoyaban a Mucarsel-Powell y el 34 por ciento a Scott. El 19 por ciento dijo que aún no habían decidido. Mucarsel-Powell lidera a Scott por 5 puntos entre los votantes mujeres, mientras que Scott lideraba a Mucarsel-Powell por 8 puntos entre los hombres. La encuesta también encontró que Mucarsel-Powell lidera a Scott con el voto hispano del estado por 6 puntos, mientras que Scott lideraba a Mucarsel-Powell por 19 puntos entre los votantes blancos. La encuesta de The Hill/Emerson College Polling muestra la carrera más ajustada entre los dos floridanos hasta el momento. Una encuesta de la Florida Atlantic University publicada el mes pasado encontró a Scott liderando a Mucarsel-Powell 47 por ciento a 43 por ciento entre los votantes probables, mientras que una encuesta de la Universidad de North Florida también publicada el mes pasado mostró el mismo margen. Antes de la publicación de la encuesta, el promedio de The Hill’s Decision Desk HQ mostraba a Scott liderando por 4,3 puntos. Los republicanos han hecho importantes avances en Florida en la última década, convirtiéndolo en un estado rojo. El partido obtuvo victorias en todo el estado en 2022, mientras que los republicanos fuera del estado tuvieron un desempeño por debajo de lo esperado durante las elecciones. La encuesta de The Hill/Emerson College Polling se realizó del 3 al 5 de septiembre entre 815 votantes probables de Florida. El margen de error es de más o menos 3,4 puntos. La fuente está en el enlace.