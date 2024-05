Carrera para rescatar a los aldeanos atrapados

En Papúa Nueva Guinea: Muchos temen estar muertos en un deslizamiento de tierra. Los servicios de emergencia están corriendo para llegar a las aldeas afectadas por un deslizamiento de tierra masivo en la provincia aislada de Enga en Papúa Nueva Guinea, donde se teme que cientos de personas estén muertas. Un equipo de respuesta rápida compuesto por médicos y personal militar ha logrado llegar al sitio aislado del deslizamiento, dijo la agencia humanitaria Care Australia. El terreno difícil y los daños en las carreteras principales han complicado su viaje hacia la zona, agregó en un comunicado. “El suelo continúa deslizándose y moviéndose, y eso lo hace peligroso para que las personas operen”, dijo el funcionario de la ONU Serhan Aktoprak a la agencia de noticias AFP. El deslizamiento de tierra sepultó cientos de hogares en las tierras altas de Enga, en el norte de la nación insular en el suroeste del Pacífico, alrededor de las 03:00 a.m. hora local del viernes (17:00 GMT del jueves). Los residentes de las áreas circundantes han descrito cómo los árboles y los escombros de un costado de una montaña colapsado han sepultado partes de la comunidad, dejándola aislada. El acceso a la carretera ha sido bloqueado, por lo que los helicópteros son la única forma de llegar a la zona, informó la Australian Broadcasting Corporation. Imágenes del lugar muestran a locales sacando cuerpos debajo de escombros y árboles mientras atraviesan el terreno, cubierto por gigantescas rocas y árboles arrancados. Aún no está claro cuántas personas están atrapadas bajo los escombros. “Si bien el área no está densamente poblada, nuestra preocupación es que el número de muertos podría ser desproporcionadamente alto”, dijo Care Australia en un comunicado anterior. Amos Akem, un MP de la provincia de Enga, dijo que, según informes del terreno, “el deslizamiento de tierra sepultó a más de 300 personas y 1,182 casas”. Citado por el periódico The Guardian, el Sr. Akem explicó que los esfuerzos de rescate se han visto obstaculizados por una carretera bloqueada que conecta la aldea afectada de Yambali con la capital. Yambali se encuentra a unos 50 km (31 millas) de Wabag, la capital de la provincia. Hablando con la agencia de noticias AP, el Sr. Aktoprak, quien es el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU en Papúa Nueva Guinea, dijo que el área afectada por el deslizamiento de tierra tenía el tamaño de tres a cuatro campos de fútbol. La aldea de Yambali, agregó, alberga a 3,895 personas. Algunas casas en la aldea fueron salvadas del deslizamiento de tierra, dijo el Sr. Aktoprak, pero “dada la escala del desastre”, la cifra de muertos podría ser mayor a 100. Hablando el viernes, el Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, dijo que las autoridades estaban respondiendo al desastre. Dijo que el gobierno está trabajando con las autoridades locales para proporcionar “trabajo de ayuda, recuperación de cuerpos y reconstrucción de infraestructura”. ‘No quedan casas’. Un residente de una aldea cercana dijo que cuando llegó a la escena, “no quedaban casas”. Hablando con el broadcaster australiano ABC, Dominic Lau dijo que todo estaba “plano con tierra”. “No había nada, solo rocas y tierra… no había gente y no había casas que ver”, agregó el Sr. Lau. El gobernador de Enga, Peter Ipatas, dijo a AFP que hasta “seis aldeas” habían sido afectadas por el deslizamiento de tierra, que describió como un “desastre natural sin precedentes”. Enga está a más de 600 km por carretera de la capital del país, Port Moresby. La Cruz Roja de Papúa Nueva Guinea dijo anteriormente que un equipo de respuesta de emergencia compuesto por funcionarios de la oficina del gobernador provincial, la policía, las fuerzas de defensa y las ONG locales había sido desplegado en el lugar.