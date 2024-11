Caridad alimentaria suspende su labor en Gaza después de que el personal fuera asesinado en un ataque israelí.

La organización benéfica World Central Kitchen (WCK) ha informado que está suspendiendo sus operaciones en Gaza después de que un vehículo que transportaba a sus empleados fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que el objetivo del ataque había participado en los ataques del 7 de octubre contra Israel y actualmente trabajaba para WCK.

WCK mencionó estar “destrozado de compartir” que un vehículo con empleados había sido impactado y que estaban buscando más detalles, aunque agregaron que no tenían “conocimiento” de que alguien en el coche estuviera vinculado a los ataques del 7 de octubre.

La agencia de noticias estatal palestina Wafa informó que cinco personas murieron en el ataque en Khan Younis, al sur de Gaza, el sábado, tres de ellos empleados de WCK.

Ellos incluían al director de las cocinas de WCK en Gaza, añadió la agencia.

Por separado, la organización benéfica británica Save the Children dijo que uno de sus empleados también murió el sábado por la tarde en Khan Younis.

Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi, de 39 años, regresaba a casa con su esposa e hija de tres años desde una mezquita cuando fue asesinado, añadió la organización benéfica.

“Ahmad, quien era sordo, será recordado por su determinación para ayudar a otros, por su orgullo en su hija y por su habilidad para alegrar los días de los demás”, afirmó Save the Children en un comunicado.

No está claro si fue asesinado en el mismo ataque que los empleados de WCK. Save the Children mencionó que hubo dos ataques en Khan Younis el sábado, pero la BBC no ha podido verificar esto.

Tras los informes del ataque a WCK, circulaban imágenes en redes sociales que mostraban un coche sedán blanco al costado de la carretera, parcialmente quemado y con el techo hundido.

Un video filmado dentro de una morgue también mostraba varios objetos carbonizados, incluyendo un portátil, ropa y una placa de identificación, con el logotipo de WCK.

En un comunicado, las FDI afirmaron que “atacaron un vehículo [que transportaba] a un terrorista que participó en la masacre del 7 de octubre”.

Aseguraron que el hombre había participado en un ataque al kibutz de Nir Oz, aunque agregaron que no era “posible vincular al terrorista con un intento de secuestro específico”.

“El terrorista fue monitoreado por un tiempo por la inteligencia de las FDI y fue alcanzado tras información creíble sobre su ubicación en tiempo real”, dijeron.

Afirmaron que el ataque fue sobre un “vehículo civil no marcado” cuyo movimiento no había sido “coordinado para transportar ayuda”.

Además, exigieron “aclaraciones e investigación urgente” a WCK y a la comunidad internacional “sobre la contratación de trabajadores que participaron en… actividad terrorista contra Israel”.

El comunicado de WCK indicó que estaban “destrozados de compartir que un vehículo que transportaba a colegas de World Central Kitchen fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en Gaza”.

“En este momento, estamos trabajando con información incompleta y estamos buscando urgentemente más detalles”, mencionaron.

“World Central Kitchen no tenía conocimiento de que algún individuo en el vehículo tuviera supuestos vínculos con el ataque de Hamas del 7 de octubre”.

Añadieron que pausarían su trabajo en Gaza.

“Nuestros corazones están con nuestros colegas y sus familias en este momento inimaginable”, mencionaron.

En abril, siete trabajadores de WCK, incluyendo tres empleados de seguridad británicos, murieron en un ataque israelí a un convoy de ayuda, lo que provocó una condena generalizada y una suspensión temporal de las operaciones de la organización benéfica.

Más tarde, las FDI admitieron que se habían cometido “graves errores” y destituyeron a dos altos mandos.