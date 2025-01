Caricaturista del Washington Post dice que editores eliminaron caricatura que representaba a Trump y Bezos.

Un dibujante de caricaturas de The Washington Post renunció después de que el liderazgo supuestamente eliminara una caricatura que mostraba al propietario del periódico y multimillonario Jeff Bezos doblando la rodilla ante el presidente electo Trump.

“He tenido opiniones editoriales y conversaciones productivas, y algunas diferencias, sobre las caricaturas que he enviado para su publicación, pero nunca he tenido una caricatura eliminada por la persona o lo que elegí apuntar con mi pluma”, escribió Ann Telnaes el viernes en un post en Substack titulado “Por qué renuncio al Washington Post”.

“Hasta ahora”, agregó.

La renuncia de Telnaes se produce cuando líderes tecnológicos y empresariales se han dirigido a la casa de Mar-a-Lago de Trump en Florida para reuniones, aparentemente construyendo un puente con el presidente entrante en las últimas semanas, un cambio desde su primer mandato en el cargo.

La caricaturista, que se unió al Post en 2008, dijo que un editor editorial eliminó su arte, que representaba a Trump junto a un puñado de titanes de la tecnología y los medios, incluidos Bezos, Mark Zuckerberg de Meta, Sam Altman de OpenAI, el propietario del Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong y Mickey Mouse, representando a la Walt Disney Company y ABC News.

“La caricatura que fue eliminada critica a los multimillonarios directores ejecutivos de tecnología y medios que han estado haciendo todo lo posible para congraciarse con el presidente electo Trump”, escribió.

David Shipley, el editor de la página editorial de The Post, rechazó la acusación, afirmando que el único “sesgo” en su decisión de no publicar la caricatura fue la “repetición”.

“Respeto a Ann Telnaes y todo lo que le ha dado al Post. Pero debo estar en desacuerdo con su interpretación de los eventos”, dijo en un comunicado a The Hill. “No todas las decisiones editoriales son un reflejo de una fuerza maligna”.

“Mi decisión fue guiada por el hecho de que acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema que la caricatura y ya habíamos programado otra columna, esta vez satírica, para su publicación”, agregó.

A principios de diciembre, Amazon, fundada por Bezos, anunció que donaría $1 millón al fondo de inauguración de Trump y también haría una contribución en especie de $1 millón. Bezos también felicitó personalmente al presidente electo por su victoria en las elecciones, calificándola de “un extraordinario regreso político”.

“¡¡¡¡TODO EL MUNDO QUIERE SER MI AMIGO!!!”, escribió Trump el jueves en Truth Social, después de cenar con Bezos en Florida el mes pasado.

The Hill se puso en contacto con el equipo de transición de Trump para hacer comentarios.

La caricatura de Telnaes también destacó recientes movimientos en los medios que han provocado críticas, incluido el acuerdo de $15 millones por difamación de ABC News con Trump, así como la decisión del propietario del Los Angeles Times de desechar un respaldo presidencial para la vicepresidente Harris.

Bezos, quien también eliminó un artículo del Post que apoyaba al oponente de Trump este otoño, ha sido ampliamente criticado por lectores y personal por igual. El multimillonario empresario de tecnología y medios defendió la decisión, afirmando que los respaldos presidenciales en los periódicos crean “una percepción de sesgo”.

“Terminarlos es una decisión basada en principios y es la correcta”, escribió Bezos en octubre. “También quiero dejar claro que no hay ningún tipo de intercambio de favores en juego aquí. Ni la campaña ni el candidato fueron consultados o informados a ningún nivel o de ninguna manera sobre esta decisión. Fue tomada totalmente internamente”.

Telnaes se une a una exodus de periodistas que han abandonado el periódico de Bezos, según lo informado por Puck, en los últimos meses.

“Como dibujante de caricaturas editorial, mi trabajo es responsabilizar a las personas e instituciones poderosas. Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo crítico”, escribió Telnaes. “Así que he decidido dejar el Post. Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y que sea desestimada porque solo soy una dibujante de caricaturas”.

“Pero no dejaré de decirle la verdad al poder a través de mis caricaturas, porque como dicen, ‘la democracia muere en la oscuridad”, agregó.

La senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) opinó sobre la renuncia de Telnaes al Post, argumentando que el propietario del periódico, y otros magnates tecnológicos, están cediendo ante Trump por exenciones fiscales.

“@AnnTelnaes renunció después de que la página editorial del Washington Post eliminara su caricatura. Vale la pena compartirlo”, dijo Warren en una publicación el sábado en X. “Los ejecutivos de Big Tech están doblando la rodilla ante Donald Trump y no es sorprendente por qué: A los multimillonarios como Jeff Bezos les gusta pagar una tasa impositiva más baja que un maestro de escuela pública”.

Actualizado a las 6:33 p.m. EST.

Filip Timotija contribuyó a este informe.

