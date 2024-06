Caribou Biosciences presenta datos clínicos alentadores de CB-010 ANTLER en el ensayo de fase 1 en pacientes con LBCL de segunda línea en la Reunión Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2024

“

— La terapia con células CAR-T alógenas CB-010 con coincidencia parcial de HLA tiene el potencial de rivalizar con el perfil de eficacia y seguridad de las terapias aprobadas con células CAR-T autólogas —

— Mediana de SLP de 14,4 meses en pacientes de ANTLER con coincidencia parcial de HLA (‰¥4 alelos) —

— Plan para inscribir aproximadamente ~20 pacientes adicionales con LBCL de 2ª línea en ANTLER para confirmar que la coincidencia parcial de HLA mejora los resultados de los pacientes; se espera obtener datos iniciales en la primera mitad de 2025 —

— Caribou espera iniciar un ensayo pivotal para CB-010 en la segunda mitad de 2025, una vez confirmada la mejora de los resultados en la cohorte parcialmente HLA coincidente —

— CB-010 disponible como terapia basada en tubos con coincidencia parcial de HLA para el paciente en los plazos de cribado actuales —

— Discusión de la webcast de KOL de los datos de 46 pacientes de ANTLER programada para hoy a las 7:00 pm CDT —

BERKELEY, California, 2 de junio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Caribou Biosciences, Inc. (Nasdaq: CRBU), una destacada compañía biofarmacéutica de edición genómica CRISPR en fase clínica, presentó hoy datos clínicos actualizados del ensayo en fase 1 en curso ANTLER que indican que una sola dosis de CB-010, una terapia con células CAR-T anti-CD19 lista para usar, con una eliminación de PD-1, tiene el potencial de rivalizar con la seguridad, eficacia y durabilidad de las terapias con células CAR-T autólogas aprobadas. Los resultados clínicos se presentarán en una presentación de póster en la Reunión Anual 2024 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés).

Los datos de la fase 1 del ensayo ANTLER siguen siendo alentadores en términos de seguridad y eficacia de una terapia con células CAR-T alógenas, dijo Boyu Hu, MD, director de linfoma y LLC en la división de hematología y malignidades hematológicas de la Universidad de Utah e investigador del ensayo ANTLER. La estrategia de coincidencia parcial del antígeno leucocitario humano, o HLA, es increíblemente intrigante y se respalda aún más con la presentación de datos de ASCO. Como muchos pacientes de ANTLER fueron inscritos debido a una progresión de la enfermedad rápida que impedía esperar una terapia con células CAR-T autólogas, espero inscribir a pacientes que recibirán la dosis parcialmente compatible con el HLA de CB-010 en este ensayo en curso.

En ANTLER, se evaluaron tres niveles de dosis de CB-010 (40×106, 80×106 y 120×106 células CAR-T) en un total de 46 pacientes. En la escalada de dosis, se inscribieron 16 pacientes con múltiples subtipos de linfoma no Hodgkin B agresivo recidivante o refractario (r / r B-NHL), y en la expansión de dosis, se inscribieron 30 pacientes con linfoma de células B grandes de segunda línea (LBCL de 2L). Hasta la fecha de corte de datos del 1 de abril de 2024, los resultados demostraron:

CB-010 fue generalmente bien tolerado. No se observó síndrome de liberación de citocinas (CRS) de grado 3 o superior y no se observó enfermedad de injerto contra huésped (GvHD).Un análisis retrospectivo de todos los datos de los pacientes demostró que los pacientes que recibieron una dosis de CB-010 fabricada a partir de un donante con ≥4 alelos de coincidencia de HLA (denominado coincidencia parcial de HLA) mostraron una mejor supervivencia libre de progresión (SLP). Los resultados de los pacientes que recibieron CB-010 parcialmente compatibles con el HLA incluyen: Se observó una mediana de SLP de 14,4 meses (IC del 95%: 1,74, no estimable [NE]) en los pacientes tratados con CB-010 con ≥4 coincidencias de HLA (N=13), en comparación con 2,8 meses (IC del 95%: 2,10, 3,48) para los pacientes tratados con CB-010 con ≤3 coincidencias de HLA (N=33).En pacientes con LBCL que recibieron CB-010 con ≥4 coincidencias de HLA (N=11, incluidos N=10 LBCL de 2L y N=1 LBCL de 3L), la mediana de SLP no se alcanzó (IC del 95%: 1,58, NE). Datos de traducción sobre CB-010: Los datos farmacocinéticos (PK) mostraron que un mayor número de alelos HLA coincidentes entre el donante de CB-010 y el paciente receptor correlacionaron con una mayor expansión y persistencia de las células CAR-T en comparación con un menor número de alelos HLA coincidentes. Los datos farmacodinámicos (PD) mostraron que una sola dosis de CB-010 dio como resultado una aplasia extendida de células B (~114 días) y una rápida recuperación de las células endógenas T y NK del paciente (~3 semanas). Basándose en los datos generales de seguridad, eficacia y traducción analizados, se seleccionaron 80×106 células CAR-T como la dosis recomendada para la Fase 2 (RP2D) de CB-010.

Estamos emocionados de ver que los pacientes que reciben CB-010 parcialmente compatibles con el HLA tienen mejores resultados de eficacia y durabilidad que están a la par con las terapias con células CAR-T autólogas aprobadas, dijo Rachel Haurwitz, PhD, presidenta y directora ejecutiva de Caribou. A continuación, planeamos evaluar prospectivamente esta observación convincente inscribiendo aproximadamente 20 pacientes adicionales con LBCL de 2L, ya sea en el entorno de tratamiento ambulatorio u hospitalario, y nos aseguraremos de que reciban una dosis parcialmente compatible ( ≥4 coincidencias de HLA) de CB-010. También estamos emocionados de abrir el estudio ANTLER por primera vez a pacientes que han recaído después de cualquier terapia previamente dirigida a CD19 en una cohorte de prueba de concepto para hasta 10 pacientes. Esperamos informar datos iniciales tanto de las cohortes de LBCL de 2L como de CD-19 recaídos en la primera mitad de 2025 y, tras la confirmación de resultados mejorados en pacientes adicionales que reciben una dosis parcialmente compatible con el HLA de CB-010, planeamos iniciar un ensayo clínico pivotal de Fase 3 en pacientes con LBCL de 2L, incluidos pacientes independientemente del tipo de HLA, en la segunda mitad de 2025.

En base a estos datos alentadores, Caribou planea inscribir aproximadamente 20 pacientes adicionales con LBCL de 2L en ANTLER para confirmar prospectivamente que la coincidencia parcial de HLA mejora los resultados de los pacientes. La tipificación de alelos HLA de los pacientes se realiza dentro de los plazos de cribado actuales.

Integrar la coincidencia parcial de HLA en la fabricación de CB-010 es sencillo, lo que permite a Caribou entregar CB-010 como una terapia basada en tubos, lista para usar, que puede servir a una amplia población de pacientes, dijo Tim Kelly, director de tecnología de Caribou. En nuestro ensayo pivotal de Fase 3 de LBCL de 2L planificado, proporcionaremos la mejor dosis posible de CB-010 a cada paciente en base a la disponibilidad del lote. Con al menos 13 lotes de fabricación de CB-010 en mano, esperamos que aproximadamente el 90% de todos los pacientes que podrían inscribirse en nuestro ensayo reciban una dosis de CB-010 con ≥4 alelos coincidentes.

Conferencia de webcast el domingo 2 de junio a las 7:00 pm CDTCaribou organizará un webcast en vivo el domingo 2 de junio a las 7:00 pm CDT para una discusión con KOL y la dirección sobre la presentación de datos de la Fase 1 de ANTLER de CB-010. Los presentadores incluirán:

Boyu Hu, MD, director de linfoma y LLC en la división de hematología y malignidades hematológicas, Universidad de UtahMehdi Hamadani, MD, profesor de medicina, jefe de sección de neoplasias hematológicas, Medical College of WisconsinRachel Haurwitz, PhD, presidenta y directora ejecutiva, Caribou Biosciences

Participantes adicionales de Caribou Biosciences:

Steve Kanner, PhD, director científicoJason O’Byrne, director financieroKike Zudaire, PhD, vicepresidente senior, ciencias de la translación y descubrimiento terapéuticoTonia Nesheiwat, PharmD, vicepresidenta de asuntos médicos y liderazgo de proyectos

El webcast de escucha única con una presentación complementaria estará accesible en la sección Eventos en la sección de Inversores del sitio web de Caribou. El webcast de audio archivado estará disponible en el sitio web de la compañía después de la llamada y estará disponible durante 30 días.

Presentación de póster de ASCO el lunes 3 de junio, de 9:00 am a 12:00 pm CDTDetalles de la presentación de póster de ANTLER en la Reunión Anual 2024 de ASCO son los siguientes:

Una terapia con células CAR-T anti-CD19 alógena editada con CRISPR con una eliminación de PD-1 (CB-010) en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B recidivante/refractario (r/r B-NHL): Resultados actualizados de la Fase 1 del ensayo ANTLERPresentador: Boyu Hu, MD, profesor asistente, director de linfoma y LLC, división de hematología y malignidades hematológicas, Huntsman (NYSE:) Cancer Institute en la Universidad de UtahFecha y hora: lunes 3 de junio de 2024, de 9:00 am a 12:00 pm CDTSession: Neoplasias hematológicas “ Linfoma y LLC Ubicación: Salón A, Tablero de Póster 8, McCormick (NYSE:) Place, ChicagoNúmero del abstracto: 7025

Acerca de CB-010CB-010 es el candidato principal en fase clínica de la plataforma de terapia con células CAR-T alógenas de Caribou y se está evaluando en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B recidivante o refractario (r/r B-NHL) en el ensayo clínico de fase 1 en curso ANTLER y se evaluará en pacientes con nefritis lúpica (LN) y lupus extra renal (ERL) en el ensayo clínico de fase 1 GALLOP. En ANTLER, Caribou está inscribiendo a pacientes de segunda línea con linfoma de células B grandes (LBCL) compuesto por diferentes subtipos de r/r B-NHL agresivo (DLBCL NOS, PMBCL, HGBL, tFL y tMZL). Según Caribou, CB-010 es la primera terapia con células CAR-T alógenas en la clínica con una eliminación de PD-1, una estrategia de edición genómica diseñada para mejorar la actividad contra enfermedades al limitar la fatiga prematura de las células CAR-T. Además, CB-010 es, según Caribou, la primera terapia de células CAR-T anti-CD19 alógena que se evaluará en el entorno de segunda línea de LBCL y, para r/r B-NHL, CB-010 ha recibido designaciones de Terapia Avanzada de Medicina Regenerativa (RMAT), Vía Rápida y Medicamento Huérfano de la FDA. Se puede encontrar información adicional sobre el ensayo ANTLER (NCT04637763) en clinicaltrials.gov.

Acerca de la plataforma CRISPR de próxima generación novedosa de CaribouLa edición genómica CRISPR utiliza herramientas biológicas modularmente diseñadas para realizar cambios de ADN en células vivas. Hay dos componentes básicos de los sistemas CRISPR de Clase 2: la proteína nucleasa que corta el ADN y la molécula(s) de ARN que guían la nucleasa para generar un corte de doble cadena específico del sitio genómico objetivo, llevando a una edición en el sitio genómico dirigido. Los sistemas CRISPR son capaces de editar sitios genómicos no deseados, conocidos como edición fuera del objetivo, lo que puede conducir a efectos perjudiciales en la función y fenotipo celular. En respuesta a este desafío, Caribou ha desarrollado guías de ARN-ADN híbridas CRISPR (chRDNAs; pronunciadas chardonnays) que dirigen una edición genómica sustancialmente más precisa en comparación con las guías solo de ARN. Caribou está desplegando el poder de su tecnología chRDNA para llevar a cabo múltiples ediciones de alta eficiencia, desarrollando terapias editadas con CRISPR.

Acerca de Caribou Biosciences, Inc.Caribou Biosciences es una compañía biofarmacéutica de edición genómica CRISPR en fase clínica dedicada a desarrollar terapias transformadoras para pacientes con enfermedades devastadoras. La plataforma de edición genómica de la compañía, incluida su tecnología Cas12a chRDNA, permite una precisión superior para desarrollar terapias celulares que están blindadas para potencialmente mejorar la actividad antitumoral. Caribou está avanzando en una serie de terapias con células en fase clínica lista para usar de su plataforma CAR-T como tratamientos fácilmente disponibles para pacientes con neoplasias hematológicas y enfermedades autoinmunes. Síguenos en @CaribouBio y visita www.cariboubio.com.

