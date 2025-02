Carbohidratos o Grasas? Los Hermanos Gemelos se Enfrentan para Encontrar la Dieta de Fitness Definitiva

¿Planeando empezar tu viaje de fitness y confundido sobre qué tipo de dieta quieres consumir? Esta es la pregunta que la mayoría de los principiantes enfrentan y así, dos gemelos idénticos, se dispusieron a responder la pregunta. Hugo y Ross Turner, de 36 años de edad, aventureros profesionales que viven en el Reino Unido, fueron preguntados por sus seguidores para entender si una dieta baja en carbohidratos o baja en grasas era “mejor” para la fuerza, la forma física y la estética.

Para determinar el resultado lo más científicamente posible, científicos del deporte en la Universidad de Loughborough fueron involucrados quienes monitorearon al dúo. El programa de 12 semanas vio a Ross adoptar una dieta estricta de carbohidratos mientras que Hugo se mantuvo en un plan de comidas ricas en grasa.

Antes del experimento, ambos equilibraban carbohidratos y grasas en sus dietas, y para la cosa real, comían alrededor de 3,500 calorías cada día, 2,500 provenientes de tres comidas y dos tentempiés de un servicio de entrega de alimentos llamado Frive. Solo había una diferencia de 500 calorías entre la asignación de los gemelos, con Hugo comiendo 500 calorías de grasa y Ross obteniendo sus calorías finales en el tablero a través de carbohidratos.

La dieta baja en carbohidratos de Hugo incluía alimentos ricos en grasas como aceite de oliva, mantequilla, nueces, huevos y aguacate mientras que el plan de comidas “equilibrado” de Ross tenía alimentos ricos en carbohidratos como pasta y arroz, evitando alimentos altos en grasas.

Los resultados del estudio publicados el mes pasado mostraron que la fuerza de Hugo aumentó un 59 por ciento gracias a la dieta rica en grasas mientras que la de Ross aumentó un 56 por ciento. Además, Hugo ganó 3 kg de músculo en comparación con 1 kg ganado por su hermano, Ross.

A pesar de ganar más fuerza y masa, Hugo le dijo a Business Insider que se desempeñó “peor y se sintió más fatigado durante el ejercicio intenso”.

“Muy seguido nunca me sentí bien. Estaba comiendo al menos seis veces al día y nunca me sentía lleno o satisfecho, por lo tanto, estaba constantemente hambriento. Pero igualmente, no tuve los bajones que probablemente asociaría con una dieta más alta en carbohidratos”, dijo Hugo.

Mientras tanto, Ross en su dieta alta en carbohidratos perdió un poco más de grasa pero se desempeñó mejor en pruebas cardiovasculares. Según la investigación, la grasa contiene nueve calorías por gramo mientras que los carbohidratos (y proteínas) contienen cuatro. Así que puedes comer más carbohidratos por el mismo número de calorías que una porción más pequeña de alimentos altos en grasa.

Basándose en los resultados del estudio, los Turner dijeron que aunque se necesitaba un equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas para las actividades del día a día, ajustar las dietas antes de expediciones particulares hacia adelante también podría ser beneficioso.

Los hermanos mencionaron que aumentar los carbohidratos antes de actividades de alta intensidad que aumentan la frecuencia cardíaca, como el ciclismo, correr o el esquí con cometa debería funcionar bien mientras que una dieta alta en grasas puede funcionar mientras se realiza una expedición de caminata o algo a un ritmo más lento.