Características respaldadas por Lynch de Featurespace en conversaciones sobre adquisición de Visa | Noticias de negocios

Una empresa británica de detección de fraudes respaldada por Mike Lynch, el empresario tecnológico que falleció esta semana, está en conversaciones sobre una venta a Visa, la gigante estadounidense de pagos, por valor de cientos de millones de libras.

Sky News ha descubierto que Featurespace, que fue fundada en 2008 y tiene su sede en Cambridge, está en negociaciones avanzadas sobre un acuerdo.

Las estimaciones de su valor potencial variaban este fin de semana, pero un informante dijo que podría valer más de £700m, mientras que otro dijo que podría valer menos que eso en última instancia.

Sin embargo, fuentes advirtieron que todavía no se había llegado a un acuerdo formal y que aún podría fracasar.

La noticia del acuerdo prospectivo llega solo días después de la muerte del Sr. Lynch en Bayesian, el super yate que poseía, junto con su hija Hannah y otras cinco personas, incluido el ex director ejecutivo de Prudential, Jonathan Bloomer.

Un inversionista dijo que la venta a Featurespace destacaría nuevamente el papel que jugó el Sr. Lynch en respaldar startups británicas exitosas.

La firma de inversiones de Lynch, Invoke Capital, posee una pequeña participación en Featurespace, mientras que se desempeñó como director no ejecutivo de la empresa durante 11 años.

Se dice que ha reducido su interés en los últimos años para ayudar a financiar el caso legal que finalmente lo vio absuelto de fraude en la venta de $11bn de Autonomy, la empresa de software que fundó, a Hewlett-Packard en 2011.

En un homenaje al Sr. Lynch publicado en el sitio web de la empresa esta semana, Featurespace dijo estar “devastado por la pérdida de Mike Lynch”.

“Es una alta probabilidad estadística que Featurespace no sería una empresa tecnológica próspera sin Mike.

“Nuestros cofundadores, el profesor Bill Fitzgerald y Dave Excell, se inspiraron en la combinación de inteligencia y habilidades comerciales de Mike.

“Se beneficiaron de su amistad y orientación.

“La inversión personal de Mike en Featurespace apoyó el desarrollo de una invención que ha demostrado ser fundamental en el progreso de la inteligencia artificial y se desempeñó como director no ejecutivo durante más de 10 años, de 2008 a 2019.

“Mike fue un verdadero defensor del sector tecnológico del Reino Unido, incluyendo la necesidad de una mayor diversidad, y abogó por muchos líderes femeninas, incluida nuestra directora ejecutiva Martina King.”

Featurespace se especializa en la detección de fraudes y cuenta entre sus clientes con HSBC, NatWest Group y Worldpay.

Los clientes fuera del sector bancario incluyen Betfair, que es propiedad de Flutter Entertainment.

La demanda de sus servicios ha aumentado ante una explosión de estafas financieras, que se han vuelto cada vez más sofisticadas en los últimos años, costando a los bancos miles de millones de libras en reembolsos a los clientes.

Fabrica software de Análisis Conductual Adaptativo, que utiliza aprendizaje automático para detectar y prevenir fraudes en más de 180 países.

Featurespace, dirigida por Martina King, ex ejecutiva de Yahoo! y Guardian Media Group, ha recaudado alrededor de £100m de inversores en una serie de rondas de financiación.

Entre otros accionistas se encuentran Insight Venture Partners, IP Group, Chrysalis, Mission OG y Highland Europe, algunos de los cuales figuran entre los inversores de etapa inicial más prominentes del mundo.

Lynch también desempeñó un papel clave en la creación de Darktrace, la empresa de ciberseguridad que recientemente acordó ser adquirida por Thoma Bravo, la firma de capital privado, en un acuerdo de £4.25bn.

Este fin de semana, los fiscales italianos dijeron que considerarían los cargos de homicidio como parte de su investigación sobre el hundimiento del Bayesian.

Visa dijo que no hacía comentarios sobre especulaciones, mientras que Invoke se negó a comentar y Featurespace no respondió a una solicitud de comentarios.