Capital One se está fusionando con Discover: Esto es lo que significa para ti

El 19 de febrero, Capital One anunció que adquiriría Discover en una transacción totalmente en acciones con un valor de $35.3 mil millones. Ambas compañías se encuentran entre los mayores emisores de tarjetas de crédito en el país, mientras que Capital One es el noveno banco más grande de los Estados Unidos.

Aunque el acuerdo podría afectar a los consumidores en el futuro, según un comunicado de prensa de Capital One, no se cerrará hasta más adelante este año o a principios de 2025. Por ahora, las compañías están esperando la aprobación de los reguladores y accionistas, y el acuerdo ya está atrayendo la atención de los responsables políticos de los dos principales partidos políticos.

¿Cómo afectará la fusión a los clientes actuales?

No cambiará mucho por ahora si eres cliente de Discover o Capital One, pero debes estar al tanto de posibles cambios en tus tarjetas de débito y crédito, o cuentas bancarias.

Cambio en las redes de procesamiento de pagos

Al adquirir Discover, Capital One poseerá una de las mayores redes de procesamiento de pagos en el país, compitiendo contra tres redes más grandes: Visa, MasterCard y American Express.

Puedes pensar en una red de procesamiento de pagos como un intermediario entre el comerciante y el emisor de la tarjeta. Cuando realizas una compra, el emisor de la tarjeta te proporciona la tarjeta y el dinero por adelantado para financiar la transacción, mientras que la red de pagos es la infraestructura que la respalda.

Algunas compañías actúan como emisores de tarjetas y redes de procesamiento de pagos: American Express y Discover hacen ambas cosas.

Actualmente, Capital One se basa en las redes de Visa y MasterCard para el procesamiento de pagos, pero planea trasladar todas sus tarjetas de débito y algunas de sus tarjetas de crédito a la red de Discover a partir del segundo trimestre de 2025, según una presentación a inversores el 20 de febrero.

“Con el tiempo, trasladaremos una parte creciente del negocio de tarjetas de crédito a la red de Discover. En total, entre débito y crédito, esperamos añadir más de 25 millones de titulares de tarjetas de Capital One y más de $175 mil millones en volumen de compras de Capital One para 2027”, dijo Richard Fairbank, CEO de Capital One, en una llamada de presentación a inversores. “Esta inyección y volumen en la red ayudará a Discover a ser competitiva con las principales redes.”

Aunque este cambio no entrará en vigor inmediatamente, podría afectar a los titulares de tarjetas de débito y crédito de Capital One a largo plazo, especialmente si viajan al extranjero.

“En la mayoría de los casos en los Estados Unidos, Discover es más o menos aceptada en todas partes donde lo son Visa, MasterCard y American Express”, dice Matt Schulz, analista principal de crédito en LendingTree. “Donde podrías encontrar más problemas es con los viajes internacionales, ya que Discover puede no ser tan ampliamente aceptada.”

Posibles aumentos en tarifas e intereses

La fusión podría hacer que el espacio de procesamiento de pagos sea más competitivo: Visa y MasterCard dominan actualmente el espacio. Esto podría beneficiar a los consumidores porque los emisores tendrían que competir para ofrecer mejores recompensas en las tarjetas de crédito.

“Una cosa interesante de observar será cómo se combinan los programas de recompensas de tarjetas de crédito,” dice Schulz. “Capital One tendrá que decidir cómo manejar las millas de Discover y si mantienen separados esos dos programas de recompensas o si los unen, y esa decisión afectará a los consumidores”.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la fusión reduzca la competencia entre los emisores, lo que podría llevar a precios más altos para los consumidores.

“Siempre que haya más consolidación y menos competencia, siempre existe la posibilidad de que los tipos de interés y las tarifas aumenten, pero no veo que sea un gran problema”, dice Schulz.

Pero una nueva investigación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) encontró que los emisores de tarjetas de crédito más grandes cobraban tasas de interés y tarifas anuales más altas que los bancos más pequeños y las cooperativas de crédito. ¿Por qué? Falta de competencia entre las mayores compañías de tarjetas de crédito.

“Como señalamos en 2023, las 30 principales compañías de tarjetas de crédito representan aproximadamente el 95 por ciento de la deuda de tarjetas de crédito, y las 10 principales dominan el mercado”, establece el informe de la CFPB.

Si la fusión se lleva a cabo, Capital One sería el mayor emisor de tarjetas de crédito en el país en función de los préstamos pendientes de tarjetas de crédito, superando a JPMorgan Chase.

Más ubicaciones físicas

La fusión ayudaría a ampliar la presencia física de los emisores. Para los clientes de Discover, esto significa ganar acceso a ubicaciones bancarias físicas. Actualmente, Discover tiene una ubicación física, mientras que Capital One tiene 259 sucursales y 55 Capital One Cafés.

Los clientes de ambos emisores también se beneficiarían de un mayor acceso a cajeros automáticos: tanto Capital One como Discover se basan en los cajeros automáticos sin tarifas de Allpoint y MoneyPass. Capital One cuenta con una red de más de 80,000 cajeros automáticos, mientras que Discover tiene más de 60,000.

La conclusión

Los clientes de Capital One y Discover no experimentarán cambios por un tiempo y la aprobación del acuerdo depende de si pasa o no por el escrutinio antimonopolio de los políticos y los reguladores. Mientras tanto, los clientes deberían centrarse en lo que pueden controlar—al comparar productos financieros, los clientes pueden obtener mejores ofertas en tarjetas de crédito y cuentas corrientes y de ahorro.

