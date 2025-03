Caos y teorías no comprobadas rodean la liberación de Tates de Rumania.

EPA

Andrew Tate es acusado de tráfico de personas y de explotar sexualmente a mujeres junto a su hermano Tristan

Estos ya eran tiempos turbulentos en Rumania.

Pero mientras la gente aquí navega por el hielo y el barro tardíos del invierno en las elegantes calles de Bucarest, la repentina partida de los hermanos Tate en avión privado ha dejado un rastro fresco de confusión y preguntas sin respuesta a su paso.

Un país que lucha con una elección presidencial cancelada, su futuro en Europa, su apoyo al vecino Ucrania, corrupción generalizada y la disminución de la fe en las instituciones públicas, ahora se pregunta por qué a dos extranjeros controversiales, enfrentando una serie de cargos criminales complejos pero graves, se les ha tratado con tanta aparente indulgencia; sus activos confiscados y sus pasaportes devueltos de repente.

¿Habrá un trato secreto entre el gobierno de Rumania y la administración Trump? Si es así, en estos tiempos cada vez más transaccionales, ¿qué gana Rumania a cambio? ¿O fue esto más bien un gesto preventivo de buena voluntad hacia el presidente estadounidense, un regalo para colocar a los pies imperiosos de Donald Trump?

¿O estamos buscando conspiraciones cuando la verdad probablemente sea mucho más caótica?

A medida que líderes extranjeros, desde Volodymyr Zelensky hasta Sir Keir Starmer, viajan a Washington DC portando acuerdos y otras ofertas de paz aparentes, uno podría preguntarse quién podría culpar a Rumania, un firme aliado de la OTAN enfrentando una serie de desafíos internos y externos, por intentar mantener a una administración estadounidense cada vez más impredecible de su lado.

“Es una cuestión de vida (o muerte) para Rumania”, dijo el analista de seguridad George Scutaru, describiendo la necesidad de su país de fortalecer el apoyo occidental ante la creciente presión del Kremlin.

Abstenerse de comentar específicamente sobre el caso Tate, Scutaru dijo que estaba claro que Moscú estaba tratando de socavar la democracia de Rumania y que el gobierno tenía buenas razones para buscar maneras de recordarle a la administración Trump las numerosas ventajas – comerciales, diplomáticas y militares – de seguir respaldándolos.

Pero si los hermanos Tate son parte de esa ecuación, ya está claro que muchos rumanos no están impresionados.

Este es un país que ya enfrenta una fuerte reacción populista contra una élite gobernante ampliamente vista como corrupta y desconectada de las luchas de las personas comunes que se sienten tratadas como ciudadanos de segunda clase, una mera fuente de mano de obra barata, dentro de la Unión Europea.

Entonces, la vista de los Tate aparentemente recibiendo un trato especial alimenta la noción de que las instituciones de Rumania son huecas y solo sirven a aquellos con dinero.

Getty Images

Los hermanos fueron liberados de arresto domiciliario por un tribunal rumano en enero

“Para mí, lo que ha sucedido es inaceptable. No podemos permitir que la imagen de Rumania sea manchada por la impunidad y la desafíarela controvertido, expresando una profunda preocupación de que la repentina decisión de los fiscales rumanos de relajar las restricciones de viaje de los Tate fue el resultado de “influencia externa”.

“Es mi percepción personal que probablemente haya… presión sobre el sistema político rumano, ya que lógicamente el fiscal habría aplicado reglas muy estrictas para controlar a los Tate y probablemente Estados Unidos no habría sido un lugar donde se les permitiría viajar (debido a preocupaciones de que no serían extraditados si no regresaban)”, dijo la abogada de derechos humanos internacionales, Silvia Tabusca.

Es innegable que la lucrativa marca de masculinidad asertiva de Andrew Tate le ha ganado aliados en la administración del presidente Trump. Uno de sus ex abogados, Paul Ingrassia, ahora trabaja en la Casa Blanca.

Muchos en la llamada “manosfera” ven a Tate como un héroe perseguido que acaba de ser rescatado de las garras corruptas de Rumania.

También existe una alineación más ambigua de extrema derecha entre algunas figuras pro-Trump y pro-Tate en Estados Unidos, fuerzas de extrema derecha y presuntamente pro-rusas en Rumania y el propio Kremlin, que ha sido acusado de tramar debilitar la postura prooccidental de Bucarest.

Pero la situación no es clara.

EPA

Trump niega estar involucrado en el caso

El presidente Trump se distanció del caso de los hermanos el jueves y hay señales de un contraataque más amplio en Estados Unidos, con el gobernador de Florida Ron DeSantis dejando claro que los Tate “no son bienvenidos” en su estado, ante planes de iniciar una “investigación preliminar” sobre las acusaciones en su contra de tráfico de personas y violencia contra mujeres.

Mientras tanto, en Bucarest, la teoría de que el gobierno rumano hizo un trato con Estados Unidos para liberar a los hermanos es tratada con cautela por algunos analistas.

“Creo que las posibilidades (de tal acuerdo) son cincuenta y cincuenta”, dijo Sorin Ionita, un comentarista político, cuestionando la capacidad de las diversas instituciones y ministerios de Rumania para coordinar una política “coherente” en relación con los Tate.

“No estoy seguro de si coordinaron. ¿Lograron exigir algo a cambio (de Estados Unidos)? No estoy seguro,” dijo Ionita, lamentando una situación casi diseñada para persuadir al público rumano a perder la fe en las instituciones estatales, y especulando que figuras de nivel inferior “satélite” en una igualmente caótica administración Trump probablemente estaban detrás de cualquier acuerdo con el fin “de extraer dinero de los hermanos Tate.” La BBC no ha visto evidencia de esto.

“Es muy deprimente verlo”, agregó.

En cuanto a la cuestión de si los Tate regresarán a Rumania, como ha prometido su abogado, para continuar sus batallas legales, persiste un grado de incertidumbre.

Vea: Andrew Tate y su hermano, Tristan, llegan a EE. UU.

El hecho de que la mayor parte de sus activos hayan sido descongelados podría interpretarse como debilitando la capacidad de las autoridades rumanas para obligarlos a regresar. Los propios Tate también han cuestionado si pueden recibir un juicio justo en Rumania, quejándose de una “conspiración” en su contra.

Y mientras Andrew Tate señaló el jueves que él y su hermano actualmente no enfrentan “ningún acto de acusación” en Rumania, una forma más precisa de describir su situación sería decir que actualmente hay una pausa en un proceso legal largo y complejo. Un caso inicial ha sido devuelto a los fiscales para enmiendas, mientras que un segundo y más sustancial caso penal contra ellos está pendiente.

“En el segundo caso, tenemos 34 víctimas que cooperan y han sido identificadas como víctimas. Entre ellas hay dos menores, una chica de 17 años que fue reclutada para ser explotada por el grupo criminal. Y la segunda chica tiene 15 años, y hay un delito por actos sexuales con un menor en el que también están involucrados,” dijo la abogada, Silvia Tabusca, describiendo las acusaciones en el segundo caso.

Los hermanos también enfrentan arresto por cargos penales separados y no relacionados en el Reino Unido. Los Tate niegan cualquier conducta indebida en todos estos casos.

En los próximos meses, Rumania enfrenta desafíos mucho más apremiantes que el destino de dos celebridades extranjeras. Las elecciones presidenciales han sido reprogramadas para mayo y un candidato líder, a menudo acusado de ser un títere del Kremlin, acaba de ser detenido y enfrenta seis cargos criminales, incluidos el fascismo y la subversión del orden constitucional.

Con su misoginia declarada, puntos de vista extremos y personalidades en línea, Andrew y Tristan Tate coinciden con algunos de los temas que preocupan y dividen a la sociedad en Estados Unidos y mucho más allá.

Claramente, siguen siendo figuras influyentes, especialmente entre los chicos y jóvenes. Pero los hermanos enfrentan años de batallas legales que probablemente los empujen, a ellos y a su marca aún lucrativa, más hacia la periferia de los dramas mucho más grandes que están dando forma a nuestro mundo.