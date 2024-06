Cantante maliano arrestado en Italia en disputa por la custodia de un menor

La famosa cantante maliense Rokia Traoré ha sido arrestada en el principal aeropuerto internacional de la capital italiana Roma por una condena en Bélgica derivada de una disputa de custodia de un menor. Según informaron los medios italianos, fue arrestada en el aeropuerto de Fiumicino al llegar para un concierto. Un portavoz del aeropuerto confirmó su arresto. Traoré fue inicialmente detenida en Francia en 2020 por una orden de arresto belga después de no acatar una orden judicial de entregar a su hijo a su padre belga. Meses después de ser liberada condicionalmente, voló a Malí en un vuelo privado, desafiando la prohibición de salir de Francia hasta su extradición a Bélgica. En octubre pasado, Traoré fue condenada en ausencia a dos años de prisión por un tribunal belga por secuestro parental por “no entregar a un niño a la persona con derecho a su custodia”, según los fiscales belgas. Su hija, que ahora tiene nueve años, ha vivido en Malí desde los cuatro. Un abogado del padre de la niña, ex pareja de Traoré, dijo que no ha tenido contacto con su hija desde entonces. Cuando fue arrestada inicialmente en 2020, viajaba de Malí a Bruselas con la intención de apelar la decisión de custodia, según sus abogados. El gobierno de Malí salió en apoyo de la cantante, afirmando que tenía un pasaporte diplomático. Traoré es una de las vocalistas más conocidas de África. Ha ganado varios premios, incluido el Premio de la BBC de Música del Mundo en 2004 y el Premio al Álbum de Música del Mundo del año 2009 en los Victoires de la Musique, el equivalente francés de los premios Grammy. También es conocida por su trabajo de defensa de los refugiados, convirtiéndose en embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2015 en África Occidental y Central.