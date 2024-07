Candidatos de tercer lugar se retiran para bloquear la extrema derecha

El plazo para las declaraciones en las elecciones francesas finalizó el martes, con un gran número de candidatos de izquierda y centro retirándose para intentar bloquear a la extrema derecha del Rally Nacional (NR).

Los partidos tenían hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT) para registrar candidatos para la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias del domingo.

Sin lista oficial aún publicada, los medios franceses informaron que entre 214 y 218 terceros candidatos se retiraron de la carrera en sus circunscripciones. Esto significa que ahora habrá alrededor de 108 elecciones a tres bandas, en lugar de poco más de 300.

El resto será en dos carreras, excepto en dos circunscripciones donde calificaron cuatro candidatos.

La victoria de la primera vuelta del domingo pasado fue para el partido de Marine Le Pen, que – con aliados – ganó alrededor del 33% de los votos.

Una amplia alianza de izquierda ocupó el segundo lugar, y los centristas del Presidente Emmanuel Macron el tercero.

Las posibilidades de Le Pen de ganar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional de 577 escaños se han visto afectadas por las tácticas de bloqueo de los enemigos de su partido.

Donde se retiran los candidatos de centro o de izquierda en tercer lugar, el voto anti-NR se centra en un solo candidato, facilitando la victoria sobre el contendiente de NR.

El Frente Popular de Izquierda (FPI) – que comprende desde socialdemócratas de centro-izquierda hasta anticapitalistas de extrema izquierda – emitió instrucciones a todos sus candidatos de tercer lugar para que se retiren y permitan que un centrista aproveche el voto anti-NR.

El FPI está ayudando así a dos altos diputados pro-Macron – la ex primera ministra Elisabeth Borne y el Ministro del Interior Gérald Darmanin – a ganar en sus circunscripciones en Normandía y en el norte.

Por otro lado, un candidato pro-Macron se ha retirado para ayudar al izquierdista radical François Ruffin a vencer al candidato de NR en la ciudad norteña de Amiens.

El presidente de 28 años y esperanzado a primer ministro de NR, Jordan Bardella, condenó estos acuerdos como el fruto de una “alianza de deshonor” entre partidos que hasta ahora se habían estado enfrentando.

Las instrucciones a los candidatos del bloque centrista de Macron han sido más ambiguas que las del FPI.

Aunque Macron y el Primer Ministro Gabriel Attal han pedido “no votar al NR”, algunos en su campamento creen que su componente de extrema izquierda hace que el FPI sea igualmente poco atractivo.

Figuras importantes como el Ministro de Finanzas Bruno Le Maire y el ex primer ministro Edouard Philippe – ambos originalmente del centro-derecha – se niegan a dar instrucciones para votar sistemáticamente en contra del NR.

Los líderes de NR han dicho que no intentarán formar un gobierno a menos que se les dé una mayoría absoluta en el parlamento en la votación del domingo. Dicen que no quieren dar la apariencia de poder, si la realidad es que no pueden aprobar leyes.

Sin embargo, el martes Marine Le Pen pareció calificar esto, cuando dijo que una mayoría menor sería suficiente – si no se aleja demasiado del umbral de 289 miembros.

Hablando en la radio francesa, dijo que ganar alrededor de 270 diputados permitiría a su partido entablar conversaciones con diputados individuales de otros grupos con la esperanza de persuadirlos a un acuerdo.

“Vamos a decirles: ‘¿Están listos para participar con nosotros en una nueva mayoría? ¿Están listos para votar una moción de confianza? ¿Están listos para votar por el presupuesto?'”, dijo.

Mencionó como posibles objetivos a diputados independientes de derecha e izquierda, y parte del partido conservador de Los Republicanos, que obtuvo el 10% de los votos el domingo.

Si NR gana una mayoría absoluta el domingo, a Bardella se le pediría al Presidente Macron que forme un gobierno – y entonces comenzaría un período tenso de “cohabitación” entre dos enemigos políticos.

Según la constitución de la Quinta República francesa, el poder se desplazaría de Macron a la oficina del primer ministro porque “el gobierno determina y conduce la política de la nación”.

Sin embargo, Macron probablemente intentaría retener poderes en las áreas de política exterior y defensa, que según el precedente – y no según el texto real de la constitución – han seguido siendo competencia del Elíseo en pasadas cohabitaciones.

Marine Le Pen también acusó el martes al presidente de llevar a cabo un “golpe de estado administrativo” porque había oído que estaba preparando una serie de nombramientos clave en la policía y el ejército solo unos días antes de la votación.

“Cuando quieres contrarrestar los resultados de una elección nombrando a tus personas en trabajos, y cuando eso impide que el gobierno pueda llevar a cabo políticas que el pueblo francés ha pedido… yo llamo a eso un golpe de estado administrativo”, dijo.

“Espero que solo sea un rumor”, agregó.