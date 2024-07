Candidato duro confronta a reformista en segunda vuelta presidencial

La votación ha concluido en las elecciones presidenciales de Irán, con el conservador de línea dura Saeed Jalili enfrentándose al reformista Massoud Pezeshkian.

La segunda vuelta se produce después de que ningún candidato obtuviera la mayoría en la primera vuelta de las elecciones el 28 de junio, que registró una histórica baja participación del 40%.

El Dr. Pezeshkian está liderando en el conteo temprano de los votos, según la agencia de noticias iraní Tasnim, afiliada a los Guardianes de la Revolución Islámica.

Se espera que los resultados oficiales sean anunciados en las próximas horas.

Las elecciones se convocaron después de que el anterior presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleciera en un accidente de helicóptero en mayo, en el que murieron otras siete personas.

El Dr. Pezeshkian, un ex cirujano cardíaco, es crítico con la infame policía de la moral de Irán y causó revuelo al prometer “unidad y cohesión”, así como el fin del “aislamiento” de Irán del mundo.

También ha pedido “negociaciones constructivas” con las potencias occidentales sobre una renovación del tambaleante acuerdo nuclear de 2015, en el que Irán acordó frenar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones occidentales.

Su rival, Saeed Jalili, favorece el statu quo. El ex negociador nuclear cuenta con un fuerte apoyo entre las comunidades más religiosas de Irán.

El Sr. Jalili es conocido por su postura intransigente antioccidental y su oposición a restablecer el acuerdo nuclear, que dice que cruzó las “líneas rojas” de Irán.

Los informes iniciales también sugieren que más personas salieron a votar el viernes, en comparación con la primera vuelta de la semana pasada, cuando la participación fue la más baja desde la revolución islámica en 1979 en medio de un descontento generalizado.

Algunas personas que no votaron en la primera vuelta han sido persuadidas para emitir su voto por el Dr. Pezeshkian esta vez para evitar que el Sr. Jalili se convierta en presidente.

Temen que con la victoria del Sr. Jalili, Irán se encamine hacia más confrontación con el mundo exterior y que solo traerá más sanciones e más aislamiento a Irán.

Para participar, ambos candidatos tuvieron que pasar por un proceso de selección realizado por el Consejo de Guardianes, un órgano formado por 12 clérigos y juristas que tienen un gran poder en Irán.

Ese proceso vio la eliminación de otros 74 candidatos, incluyendo varias mujeres.

El Consejo de Guardianes ha sido criticado anteriormente por grupos de derechos humanos por descalificar a candidatos que no son suficientemente leales al régimen.

Después de años de disturbios civiles, que culminaron en protestas contra el régimen que sacudieron el país en 2022-23, muchos jóvenes y clases medias iraníes desconfían profundamente del establecimiento y anteriormente han rechazado votar.

En las redes sociales iraníes, el hashtag persa “minoría traidora” se ha viralizado, instando a la gente a no votar por ninguno de los candidatos y calificando de “traidor” a cualquiera que lo haga.

Pero el líder supremo Ayatolá Ali Khamenei ha rechazado las sugerencias de que la baja participación representa un rechazo de su gobierno.

“Existen razones detrás de la baja participación y los políticos y sociólogos las examinarán, pero si alguien piensa que aquellos que no votaron están en contra del régimen, están equivocados”, dijo.

En un gesto raro, reconoció que algunos iraníes no aceptan el régimen actual. “Les escuchamos y sabemos lo que dicen y no es como si estuvieran escondidos y no fueran vistos”, dijo el Sr. Khamenei.

Dentro de Irán, los medios locales han alentado a la gente a votar.

El periódico diario reformista Sazandegi dijo “el futuro está ligado a tus votos”, mientras que el periódico Hammihan dijo “ahora es tu turno”.

El diario diario municipal de Teherán Hamshahri publicó un artículo titulado “100 razones para votar”, mientras que el diario estatal Jaam-e Jam dijo que Irán estaba “esperando al pueblo”.