Candidato crítico de Kagame vetado de la carrera presidencial en Rwanda.

Diane Rwigara, una crítica abierta del presidente ruandés Paul Kagame, ha sido prohibida para participar en las elecciones presidenciales del próximo mes.

Solo el Sr. Kagame y otros dos políticos – Frank Habineza del Partido Verde Democrático y el independiente Philippe Mpayimana – fueron autorizados por el organismo electoral.

La Sra. Rwigara, quien también fue descalificada de las elecciones de 2017, recurrió a X, anteriormente Twitter, para expresar su desilusión al Sr. Kagame.

“¿Por qué no me dejas postularme? Esta es la segunda vez que me robas mi derecho a hacer campaña”, dijo.

La mujer de 42 años, quien es la líder del Movimiento de Salvación del Pueblo (PSM), había dicho anteriormente en el programa Newsday de la BBC que esperaba poder postularse esta vez.

“Represento a la gran mayoría de los ruandeses que viven con miedo y no se les permite ser libres en su propio país”, dijo.

“Ruanda es retratada como un país donde la economía ha estado creciendo. Pero en la realidad, es diferente. La gente carece de lo básico en la vida, comida, agua, refugio.”

Pero al emitir su lista provisional de candidatos, la comisión electoral dijo que la Sra. Rwigara no había proporcionado la documentación correcta para demostrar que no tenía antecedentes penales.

También dijo que no había demostrado tener suficiente apoyo a nivel nacional para postularse.

“En cuanto al requisito de 600 avales de firmas, no proporcionó al menos 12 firmas de ocho distritos”, citaron a Oda Gasinzigwa, jefa de la comisión electoral.

Otra razón que dio la comisión fue que la Sra. Rwigara no había demostrado ser ruandesa por nacimiento. En un momento tuvo la ciudadanía belga pero la renunció en 2017 antes de su última solicitud para convertirse en candidata.

Pero la Sra. Rwigara le dijo a la BBC que nació en Ruanda y rechazó todos los otros motivos para rechazar su candidatura.

Un total de nueve solicitudes para postularse a la presidencia fueron recibidas por la Comisión Electoral Nacional de Ruanda. Su lista final se anunciará el próximo viernes ya que aún está considerando los recursos presentados anteriormente en el proceso, aunque en esta etapa es demasiado tarde para que la líder del PSM pueda apelar.

En 2017, fue excluida luego de acusaciones de falsificar las firmas de partidarios para su solicitud.

La Sra. Rwigara estuvo encarcelada por más de un año pero fue absuelta en 2018 de cargos de incitación a la insurrección y falsificación. Dijo que los cargos fueron políticamente motivados.

En marzo, un tribunal ruandés bloqueó los esfuerzos de la prominente figura de la oposición, Victoire Ingabire, de levantar la prohibición para postularse en las elecciones presidenciales.

Fue liberada en 2018 después de pasar ocho años en prisión por amenazar a la seguridad del estado y “menospreciar” el genocidio de 1994.

En Ruanda, las personas que han estado en prisión por más de seis meses no pueden postularse para elecciones.

Los dos candidatos aprobados – el Sr. Habineza y el Sr. Mpayimana – fueron también los únicos candidatos aprobados para competir contra el Sr. Kagame en las elecciones de 2017.

El Sr. Kagame se postula para un cuarto mandato, lo que podría extender su presidencia a casi tres décadas si gana.

Ganó la última elección presidencial en 2017 con casi el 99% de los votos.

El presidente de 66 años ha enfrentado críticas de grupos de derechos humanos por reprimir a la oposición.

Pero siempre ha defendido ferozmente el récord de Ruanda en derechos humanos, diciendo que su país respeta las libertades políticas.

