Candidato a gobernador de Carolina del Norte niega publicación de ‘nazi negro’

Un candidato republicano a gobernador en Carolina del Norte ha insistido en que no saldrá de la carrera a pesar de un informe que afirmaba que hizo comentarios controvertidos en un sitio web para adultos hace más de una década. Mark Robinson ha caracterizado el informe de CNN, que alegó que se había referido a sí mismo como un "nazi negro" en un foro para adultos, como "mentiras sensacionalistas de tabloides". Ha estado bajo presión de los republicanos estatales y miembros del equipo de campaña de Donald Trump para renunciar a la carrera, según fuentes anónimas citadas por el periódico Carolina Journal.

Kamala Harris, una demócrata, espera arrebatarle al republicano Donald Trump el estado clave de Carolina del Norte en las elecciones presidenciales de noviembre. Robinson, de 56 años, es un ex fabricante de muebles que fue elegido como el primer vicegobernador negro del estado en 2020. Ganó la nominación para gobernador en marzo de este año después de recibir el respaldo de Trump, quien lo llamó "Martin Luther King a esteroides." Según el informe de CNN del jueves, Robinson solía visitar un sitio web para adultos de 2008 a 2012 llamado Nude Africa, con el nombre de usuario "minisoldr". Según CNN, minisoldr publicó sobre disfrutar viendo pornografía "travesti", agregando: "¡Sí, yo también soy un ‘pervertido’!" La BBC no ha verificado el informe de CNN. En 2021, Robinson se negó a disculparse después de ser criticado por decir que los niños en las escuelas no deberían aprender sobre "transgénero, homosexualidad, toda esa porquería".

En un video publicado en X, anteriormente Twitter, el jueves, mientras se publicaba la historia de CNN, negó haber hecho algo mal. "Permítanme asegurarles, las cosas que verán en esa historia, no son palabras de Mark Robinson", dijo. "Estamos en esta carrera. Estamos en ella para ganarla." Dijo que era víctima de un "linchamiento de alta tecnología" por parte de su oponente demócrata blanco, Josh Stein. La campaña de Stein dijo en un comunicado que "los habitantes de Carolina del Norte ya saben que Mark Robinson es completamente incapaz de ser gobernador". Las encuestas de opinión ya sugieren que Stein, un abogado graduado de Harvard que actualmente es el fiscal general de Carolina del Norte, tiene una firme ventaja en la carrera. El Partido Republicano de Carolina del Norte defendió a Robinson en un comunicado, diciendo que "la izquierda" está "tratando de demonizarlo a través de ataques personales". La campaña de Harris publicó un video en las redes sociales recordando a los votantes elogios pasados de Trump para Robinson.

El plazo para retirarse de la contienda para gobernador fue el jueves por la noche, ya que las boletas postales salen por correo el viernes. La votación anticipada en el estado comienza en menos de un mes. Encuestas recientes en Carolina del Norte muestran que Harris y Trump están efectivamente empatados entre los votantes probables. El estado de Tar Heel ha sido un bastión republicano, con solo un candidato presidencial demócrata ganando allí en los últimos 20 años. Trump venció por poco a Joe Biden en Carolina del Norte hace cuatro años por menos del 2%. Los demócratas han hecho campaña intensamente en el estado esta temporada electoral.