Canal 5 El Llamador Nocturno: Lista de Reparto y cómo ver

La serie sigue al ex profesor de ciencias, Tony Conroy, que ahora trabaja como taxista en el turno de noche en Liverpool.

Pasando la noche escuchando las vidas de la gente pero ninguno hablando con él, una conversación incómoda con un ex colega lleva a Tony a empezar a escuchar un programa de radio nocturno.

En el programa de radio, presentado por DJ Lawerence, el ex profesor es un alma atormentada mientras los flashbacks ofrecen una pista de por qué dejó su trabajo en educación, Tony comienza a ver a Lawrence como un verdadero amigo.

Atrapado en un ciclo solitario y perdedor, la obsesión lo lleva al límite.

📺 #TheNightCaller está llegando. Comienza el domingo 7 de julio a las 9 pm pic.twitter.com/25wFC8A1Oy

— Channel 5 (@channel5_tv) 5 de julio de 2024

Tony comienza a hablar con el DJ, quien escucha y comprende lo que es sentirse aislado y sin voz.

Mientras que las opiniones del mundo de Lawrence y la amistad en el aire dan confianza a Tony, la influencia del DJ también lo lleva por un camino oscuro y violento.

The Night Caller en Channel 5 está escrita por Nick Saltrese, quien ha trabajado previamente en programas como EastEnders, Hollyoaks, The Bill, Holby City, The Royal y muchos más.

Liderando el programa de Channel 5 está Robert Glenister, quien es mejor conocido por aparecer en Hustle, Sherwood, Paranoid, The Great Train Robbery, Villain y más.

También en el elenco está Sean Pertwee, quien ha aparecido en programas como Gotham, The Invitation, Tale of the Mummy, Soldier, Two Weeks to Live y muchos más.

Elenco completo de The Night Caller



Tony Conroy: Robert Glenister

Lawrence Brightway: Sean Pertwee

Rosa: Suzanne Packer

Rob: Stephen Walters

Stephen: Anthony Brophy

Hen: Esther Ayo James

DS Marshall: Grainne Keenan

Propietario del café: Martin McDonagh

Cómo ver The Night Caller



The Night Caller se emitirá en Channel 5 a partir del domingo 7 de julio a las 9 pm.

El drama tendrá en total cuatro episodios, cada uno de una hora de duración y se emitirá durante cuatro noches consecutivas.

The Night Caller también se emitirá en el servicio de streaming en línea My 5.