Canadá vence a EE.UU. en revancha de hockey jugado sobre hielo político.

Canadá ha vencido a los Estados Unidos después de que los dos países se enfrentaran en la pista en un partido por el campeonato que resultó ser más que solo hockey sobre hielo. La final de 4 Naciones Face Off terminó 3-2 en tiempo extra. En cualquier día ordinario, este partido habría sido significativo para los dos países vecinos que durante mucho tiempo han sido rivales amistosos en el hielo. Pero esta vez calentando la rivalidad estaba la amenaza inminente de una guerra comercial económicamente perjudicial, así como los persistentes rumores de Donald Trump de anexar Canadá y hacerlo el estado número 51. Trump en persona fue invitado a asistir al partido en Boston por parte del gerente general del equipo de EE. UU. Bill Guerin. El presidente de EE. UU. no pudo asistir, pero se tomó la molestia de llamar al equipo para desearles buena suerte. También repitió su deseo de absorber a Canadá, escribiendo en una publicación de Truth Social antes del juego que esperaba que el país “algún día, tal vez pronto, se convierta en nuestro estado número 51 querido y muy importante”. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, más tarde dijo a los periodistas que tomó la broma de Trump como una señal de que el presidente estaba “preocupado por el resultado” del juego. Después de la victoria de Canadá, el ya saliente Primer Ministro Justin Trudeau – apodado “Gobernador Trudeau” por Trump- publicó en X: “No puedes quitarnos nuestro país, ni puedes quitarnos nuestro juego”. Para los aficionados de toda América del Norte, la final fue un “partido soñado”, dijo el escritor de hockey sobre hielo Daniel Nugent-Bowman a la BBC. Desde las Olimpiadas de Invierno de 2014, los mejores jugadores de hockey sobre hielo masculino de Canadá y EE. UU. no se habían enfrentado en un juego tan importante. Ambos países cuentan con algunas de las estrellas más grandes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), como los canadienses Mitch Marner y Connor McDavid, y los estadounidenses Auston Matthews y Jack Eichel. El partido fue una oportunidad para que esta nueva generación de jugadores se demostrara a sí misma. Pero en Canadá, el partido también fue personal, dando a los fanáticos tanto apasionados como casuales la oportunidad de regocijarse en el orgullo nacional en un momento en que la soberanía del país parece verse amenazada por su vecino más cercano. El primer partido entre Canadá y EE. UU. de este torneo, jugado el 15 de febrero en Montreal, vio al himno nacional estadounidense abucheado por los fanáticos canadienses, a pesar de que el anunciar pidió a los fanáticos antes – tanto en inglés como en francés – que mostraran respeto al equipo rival. Las protestas vocales del himno estadounidense se han convertido en una vista común en los juegos deportivos en Canadá en el último mes desde que Trump amenazó con un arancel del 25% sobre todos los productos canadienses. Cuando llegó el momento de cantar el himno canadiense, los fanáticos – incluido el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau – lo cantaron a todo pulmón. Luego, tres peleas se desataron en el hielo en los primeros nueve segundos del juego entre los jugadores estadounidenses y canadienses. Fue un espectáculo sorprendente, incluso según los estándares del hockey sobre hielo donde las peleas son comunes. Matthew Tkachuk, un jugador del equipo de EE. UU. que estuvo involucrado en las peleas, dijo a los reporteros después que su equipo necesitaba enviar un mensaje de que “Es nuestro momento ahora”. Quizás el mensaje más fuerte enviado ese día fue la decisiva victoria de 3-1 de Team USA contra Canadá. Pocos canadienses discutirían lo integral que es el hockey sobre hielo para la identidad nacional del país. El deporte ha servido como telón de fondo para algunos de los momentos más patrióticos en la historia de Canadá, como el gol de oro en tiempo extra de Sidney Crosby en las Olimpiadas de Invierno de 2010 en Vancouver. Históricamente, Canadá ha tenido la ventaja sobre EE. UU. Los dos países se han enfrentado 20 veces en torneos de mejor contra mejor desde la Canada Cup de 1976, con Canadá ganando 14 de esos juegos.