Canadá, Trump y el nuevo orden mundial.

La frontera entre Estados Unidos y Canadá es única en su clase, debido a que la relación entre los dos pueblos es diferente a cualquier otra. Grandes extensiones de la frontera, especialmente al oeste, están vigiladas por drones pero en general se dejan desatendidas. Es una verdadera frontera, como cualquiera descubre si intenta cruzar sin los documentos correctos, pero a diferencia de esas zonas con alambre de púas que dividen pueblos enemigos en muchos lugares del mundo.

Las personas hablan el mismo idioma en ambos lados, aunque con diferentes acentos. Ven los mismos programas de televisión, apoyan a los mismos equipos deportivos, visten la misma ropa deportiva y de ocio, vacacionan en los países vecinos. Industrias enteras, como la automotriz, están completamente integradas y miles de millones de dólares en mercancías cruzan la frontera todos los días. Cuando los bosques canadienses están en llamas, los estadounidenses acuden a ayudar, y cuando Los Ángeles se incendia, Canadá envía sus aviones cisterna. Los lazos son más que vecinales. Son íntimos. Los matrimonios mixtos y la doble ciudadanía significan que las familias atraviesan la frontera. Hasta 800,000 canadienses viven permanentemente en EE. UU., y miles de estadounidenses viven en el lado canadiense, algunos como refugiados de lo que consideran locura en sus países de origen.

Cuando la mayoría de los estadounidenses piensan en Canadá, que es raro, piensan en nieve, lagos, buena caza y lo agradable que es tener un vecino que no causa problemas. Cuando los canadienses piensan en los estadounidenses, que es todo el tiempo, la psicología de la parte más débil crea una mezcla de envidia junto con miedo y aversión.

La entrada en Little Gold Creek, Territorio Yukón y Poker Creek, Alaska, es el cruce terrestre más al norte de América del Norte © Andreas Rutkauskas

La teoría de Sigmund Freud —”el narcisismo de las pequeñas diferencias”— sostenía que mientras más pequeñas fueran las diferencias reales entre dos pueblos, más grandes parecerían esas diferencias en sus identidades. Las diferencias entre canadienses y estadounidenses son tan pequeñas que los extranjeros no pueden distinguirlos, y cuando los estadounidenses quieren ocultar su nacionalidad a los extranjeros, lo logran fácilmente pasando como canadienses. Sin embargo, en el lado canadiense, nadie nunca piensa que nuestras diferencias sean menores.

Cuando Estados Unidos se rebeló en 1776, las colonias británicas al norte se mantuvieron leales, y aquellos que se quedaron leales dentro de las colonias estadounidenses se dirigieron al norte al exilio, a veces acompañados por esclavos a quienes liberaron. Como resultado, Canadá nunca tuvo esclavitud en las plantaciones. En cambio, se convirtió en un destino para el Ferrocarril Subterráneo que transportaba a esclavos en secreto hacia la libertad. Al ser la primera colonia británica en lograr el autogobierno, Canadá mantuvo la corona y la democracia parlamentaria, y dado que un tercio de la población hablaba francés y era católica, los padres fundadores crearon leyes para proteger las diferencias de idioma, religión y tradiciones legales.

Acerca de la fotografía

Con 5,525 millas, la frontera entre Estados Unidos y Canadá es la frontera internacional más larga del mundo. El proyecto ‘Borderline’ del fotógrafo Andreas Rutkauskas presenta imágenes de puntos de cruce oficiales y lugares donde solían existir. Algunos de estos están ahora bloqueados, escribe, mientras que en otras ubicaciones “un letrero de prohibido el paso, una cerca de alambre oxidada o un árbol caído es todo lo que separa un país del otro”. andreasrutkauskas.com/borderline

Con tal diversidad en sus inicios, el compromiso se incorporó a la cultura política canadiense, mientras que en EE. UU., el compromiso a veces se veía, como en la guerra sobre la esclavitud, como una rendición existencial de principios. Canadá tuvo un imperio interno, sobre los pueblos aborígenes, mientras que los estadounidenses construyeron un imperio en el extranjero, incluyendo a Filipinas, Guam y el Canal de Panamá. Dos pueblos, que en la superficie lucen iguales, terminaron siendo diferentes en lo más profundo, porque sus historias les dieron diferentes instituciones.

Canadá no tiene una Segunda Enmienda que garantice el derecho a portar armas, por lo que los canadienses no entienden por qué los estadounidenses no pueden detener la locura de los tiroteos masivos. Los canadienses consideran que la atención médica financiada por el Estado es un derecho, por lo que no pueden tolerar la idea de que los estadounidenses deban sacar sus billeteras para entrar a un hospital. Como lo expresaba un editorial en el periódico nacional del país, The Globe and Mail, la semana pasada: “Este es un país donde el civil frente a ti en la cafetería no llevará un rifle semiautomático sobre su hombro, y la persona detrás de ti no le dirá entre lágrimas a alguien que tuvieron que vender su hogar para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hijo.”

Los canadienses observan a EE. UU. y temen la violencia y la anomia allí, pero también envidian el poder, la energía y el dinamismo. Los estadounidenses de la izquierda progresista miran al norte y ven “un Estados Unidos más amable y gentil”, mientras que los estadounidenses de la derecha, en las inmortales palabras de Pat Buchanan, solían ver a “Soviet Canuckistan”, un agujero del infierno del dirigismo socialista. Los partidarios de Trump hoy en día ven a Canadá como el último bastión de un liberalismo que ha colapsado bajo el peso del activismo despierto.

Un camino y una franja cortada en un bosque cerca de Cultus Lake, Columbia Británica © Andreas Rutkauskas

Así que esto es más o menos el estado de las cosas entre los dos pueblos hasta que el próximo presidente de los Estados Unidos comenzó a arrojar granadas retóricas a la relación. No había ninguna buena razón para comenzar problemas ya que Canadá es lo menos de sus problemas como presidente entrante. La pregunta es por qué quiso hacerlo.

Él es lo que los antropólogos y estudiosos de las mitologías antiguas llamarían un bromista. Los bromistas intimidan e inquietan. El humor punzante es su arma de elección. Tienen un instinto para lo que molesta a los oponentes y un don para mantenerlos desequilibrados. Como el maestro bromista de la política global, el presidente electo juega sus cartas canadienses con entusiasmo. Llamar al primer ministro “gobernador Trudeau”, referirse al país como el 51º estado, decir que “la fuerza económica” podría ser necesaria para llevar a los canadienses a someterse en cuanto a aranceles, comercio y seguridad fronteriza, sin duda ha irritado a los canadienses.

El puerto de entrada Chief Mountain en Alberta © Andreas Rutkauskas

Mantener la calma canadiense en esta ocasión es difícil. Incluso el primer ministro más pro-estadounidense de la memoria reciente, Stephen Harper, dice que los comentarios recientes de Trump no suenan como las palabras de “un amigo, un socio y un aliado”. Es perturbador ser tratado como un enemigo por primera vez desde la Guerra de 1812. Trump está antagonizando a aliados en todas partes al tiempo que hace acercamientos con Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, a quienes canadienses y europeos entendían como los adversarios que tenían en común.

Canadienses, al igual que europeos, han hecho de sus alianzas con los estadounidenses la piedra angular no solo de su política exterior sino de sus identidades, pero cuando Trump mira las alianzas, ve a Gulliver atado por los liliputienses. Una vez que asuma la presidencia, él cree, Gulliver se levantará y sacudirá las cuerdas liliputienses. En lugar de mantenerlo atado, los liliputienses se convertirán en subalternos en un imperio transaccional, cuyo propósito guía es solo hacer que América sea grande (otra vez).

Centrándose en el poder estadounidense en su propio hemisferio permitiría a Trump cuadrar muchos círculos

El presidente electo está exigiendo que sus aliados en Europa y América del Norte aumenten el gasto en defensa, no solo al 2 por ciento del PIB, sino al 5 por ciento. Ese es un objetivo más allá del alcance de cualquier gobierno canadiense. La economía sufre de problemas endémicos de productividad y mercados de trabajo y capitales fragmentados. Si eso no fuera suficiente, como todos saben, Canadá no tiene un gobierno, no uno real, solo una administración de cuidado, hasta que una elección le dé a algún partido un mandato, probablemente los conservadores, después de una votación probablemente en la primavera tardía. En Ottawa, se dice que hay un ambiente oscuro.

Además de restablecer la relación de defensa, Trump quiere usar aranceles para llevar la economía norteamericana aún más firmemente bajo control de EE. UU. Algunos observadores creen que el destino es la integración continental sin fronteras. Un país cuya población es aproximadamente una décima parte del tamaño de su vecino solo tiene margen limitado para negociar cuando ese vecino amenaza con aranceles del 25 por ciento sobre petróleo, gas natural, minerales, piezas de automóviles, trigo, todo lo que Canadá les envía. Los políticos canadienses tienen una larga experiencia en apelar directamente a audiencias clave estadounidenses, y ya están en los medios de EE. UU. diciéndoles a quienes quieran escuchar que los aranceles del 25 por ciento los pagarán los compradores estadounidenses, con un efecto inflacionario inevitable.

Además de la persuasión, los canadienses están haciendo algunas amenazas propias, como imponer aranceles compensatorios al jugo de naranja de Florida y al whisky estadounidense. Estos no son exactamente una gran amenaza. Usar los palos más grandes, como detener las exportaciones de energía, la energía hidroeléctrica de Quebec, el petróleo del oeste, puede hacerle a Canadá tanto daño como bien, dada la dependencia que tiene el país en el mercado energético de EE. UU.

Al usar estas amenazas la última vez funcionó. En 2019, el gobierno canadiense descubrió que detrás de la bravuconería del bromista había un político dispuesto a hacer un trato. El gobierno liberal logró un acuerdo que salvó el comercio transfronterizo. En 2025, nadie puede estar seguro de que ni siquiera un nuevo gobierno conservador, ideológicamente alineado con las visiones trumpeanas, pueda hacer lo mismo. Un presidente bromista mantendrá a todos en vilo.

Lidiar con un bromista significa entender cuál es el método en su locura. ¿Podría haber una lógica, una ambición estratégica que una sus provocaciones a Dinamarca por Groenlandia, a Canadá por la seguridad fronteriza y los aranceles, a México por la migración y a Panamá por el canal? Cualquier bromista que se respete quiere mantener a sus oponentes en vilo. Lo que los canadienses escuchan es a un presidente convocando la retórica del siglo XIX de “Destino Manifiesto”. Los canadienses no pueden olvidar sus lecciones escolares sobre “54-40 o pelea”, el grito de guerra de los estadounidenses en la década de 1840 que querían llevar la frontera de EE. UU. hasta la mitad de la costa del Pacífico canadiense, cinco grados al norte del paralelo 49, donde está ahora la frontera.

Una cabina telefónica en Northwest Angle, Minnesota, . . . © Andreas Rutkauskas . . . y un letrero explicando lo que necesitas hacer al cruzar la frontera © Andreas RutkauskasEl recuadro a prueba de clima contiene un dispositivo similar a un teléfono público © Andreas Rutkauskas

Trump puede no estar reciclando gritos de guerra del siglo XIX. Podría estar mirando hacia el futuro, a un mundo donde la prescripción de “el orden internacional basado en reglas” ya no se aplica y donde el poder sobre la economía global se ha descentralizado a tres zonas de influencia: los chinos en Asia oriental, los rusos en Eurasia y los estadounidenses, con una esfera de influencia exclusiva en el hemisferio occidental, desde Groenlandia en el Ártico hasta Chile en la punta sur de América Latina.

Si hay un método en la locura, esta es la posibilidad que une las provocaciones a Canadá, Dinamarca, México y Panamá. Lo que hace grande a América, en esta visión, serían los minerales críticos extraídos en Groenlandia, los bombarderos y equipos de vigilancia de EE. UU. en la antigua Base Aérea de Thule; una economía norteamericana única que atrae petróleo y gas canadiense, uranio y minerales críticos; un muro para mantener alejados a los latinoamericanos y a México como una plataforma de mano de obra barata para los fabricantes estadounidenses; acceso privilegiado al Canal de Panamá excluyendo a China, y una versión trumpeana de la Doctrina Monroe que define a América del Norte y América del Sur como la zona de poder y protección exclusiva de los Estados Unidos.

Los obeliscos gemelos en el cruce fronterizo en Pittsburg, New Hampshire, el único punto de cruce oficial entre Quebec y New Hampshire © Andreas Rutkauskas

Si este es el camino para hacer que América sea grande de nuevo —hegemónico sobre una esfera de influencia bicontinental, con el territorio de EE. UU. como su corazón—, esto podría ser simplemente el quid pro quo de Trump para aceptar las esferas de influencia rusa y china y permitir que India navegue entre las dos. Aceptar sus esferas de influencia, siempre y cuando reconozcan la suya, le permitiría cortar el nudo gordiano que ha atado a los intereses estratégicos de América a Europa y Asia.

Nunca ha tenido paciencia con la visión de la élite liberal de Washington de que América debe ofrecer bienes públicos globales en un orden internacional liberal basado en reglas. Si sus competidores estratégicos aceptan una esfera de influencia estadounidense en su propio hemisferio, ¿qué interés estratégico tendría aún Estados Unidos si China bloquea, invade y absorbe Taiwán? Si Rusia impone control directo o indirecto sobre Ucrania, ¿qué importaría eso para EE. UU.? Si primero Europa del este, y luego Europa occidental, se convierte en un satélite en una esfera de influencia rusa, ¿por qué debería Estados Unidos tratar de detenerlo?

El cruce fronterizo de Saint Pamphile, conectando Saint-Pamphile, Quebec, con el estado de Maine, que es utilizado principalmente por camiones madereros canadienses © Andreas Rutkauskas

Los planes de Trump sobre Canadá, Groenlandia y Panamá tienen sentido, en otras palabras, si se acepta, como él podría hacerlo, que las esferas de influencia regirán la política global en el siglo XXI. Desde el punto de vista de Trump, una esfera de influencia reduce los intereses estadounidenses a un núcleo duro y defendible, permite a un presidente desechar causas perdidas, evita conflictos innecesarios con otros hegemones, y al hacerlo brinda paz, ese premio que nunca deja de proclamar como su objetivo.

Nadie puede decir, tal vez ni siquiera el presidente electo mismo, si este es el gran diseño trumpiano. Pero si lo es, hace que América sea grande de nuevo reduci