Canadá se prepara para la amenaza de aranceles de Trump con un plan de tres fases.

El jugo de naranja de Florida. Whisky de Tennessee. Mantequilla de maní de Kentucky.

Canadá se está preparando para una guerra comercial total con su aliado más cercano y su mayor socio comercial, y la lista de productos estadounidenses que podrían verse afectados es larga.

Los funcionarios canadienses están preparando un plan de tres etapas de aranceles de represalia y otras restricciones comerciales contra los Estados Unidos, que se pondrán en marcha si el presidente electo Donald J. Trump cumple su amenaza de imponer un arancel del 25 por ciento sobre todos los bienes canadienses importados a los Estados Unidos.

Los funcionarios canadienses esperarán a que Trump haga su movimiento, que él dijo que sería en su primer día en el cargo, el lunes, y luego comenzarán a imponer aranceles. Principalmente afectarían a bienes de consumo por valor de 37 mil millones de dólares canadienses ($25.6 mil millones), según dos altos funcionarios del gobierno familiarizados con los planes.

Hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles de planes destinados a permanecer privados por ahora.

Objetivo: Máximo dolor político.

Los funcionarios canadienses dijeron que su elección de productos estaba destinada a ser precisamente dirigida y apuntada al impacto político. Específicamente quieren centrarse en productos fabricados en estados Republicanos o swing, donde el dolor de los aranceles, como la presión sobre los trabajos y los balances finales de las empresas locales, afectaría a los aliados de Trump.

El gobierno de Canadá espera que esos aliados, incluidos gobernadores o miembros del Congreso, luego levanten el teléfono y llamen a Trump, interviniendo a favor de la desescalada.

Mélanie Joly, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que pasó jueves y viernes en Washington, se reunió con un grupo de Republicanos para exponer el caso de su país, incluido el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, el senador Jim Risch de Idaho y el líder de la mayoría del Senado, John Thune de Dakota del Sur.

Joly dijo que esperaba que su acercamiento a republicanos de alto rango los convenciera de intervenir para evitar o limitar una guerra comercial y su impacto negativo en los consumidores y trabajos de ambos lados de la frontera.

“Mi trabajo aquí es poder hablar sobre hechos, y eso viene antes de cualquier amenaza de aranceles de represalia de nuestra parte”, dijo Joly en una entrevista con The Times el jueves. “Porque luego los senadores podrían decir, ‘Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos imponiendo aranceles? Está afectando a mi propia circunscripción.”

Pero, añadió, Canadá estaba preparado para defender sus intereses de manera contundente si fuera necesario. “Nunca subestimen a los canadienses”, dijo. “Luchamos muy duro, y somos muy valientes. Estamos dispuestos a ser quirúrgicos y apropiados para tener un impacto en los empleos estadounidenses.”

Preparándose para el primer día en el cargo de Trump y lo que podría traer para Canadá, el primer ministro Justin Trudeau y su gabinete se reunirán el lunes y el martes en lo que algunos llaman su “sala de guerra de los EE.UU.”, para poder responder rápidamente si se anuncian aranceles estadounidenses.

La lista detallada de productos se mantiene en secreto, pero incluye docenas de productos de consumo de diversas categorías, como alimentos y bebidas, así como otros tipos de productos diarios, incluidos lavavajillas y bienes de porcelana como bañeras e inodoros.

Dependiendo de en qué productos canadienses elige Trump imponer aranceles, y el nivel de esos aranceles, el segundo movimiento de Canadá sería expandir sus propios aranceles a más productos estadounidenses, afectando 150 mil millones de dólares canadienses en importaciones de los Estados Unidos.

Como parte de su estrategia, el gobierno canadiense también está considerando otras medidas que restringirían la exportación de bienes canadienses a los Estados Unidos, como cuotas de exportación o aranceles que deberían ser asumidos por el lado estadounidense. Ese tipo de medida se reservaría para exportaciones canadienses particularmente sensibles en las que los Estados Unidos dependen, como la energía hidroeléctrica de Quebec utilizada para proporcionar energía en Nueva Inglaterra.

Los aranceles funcionan más como un impuesto sobre los bienes y generalmente se trasladan a los consumidores. Hacen que los bienes importados sean más caros, y eso a menudo significa que los consumidores dejan de comprarlos, perjudicando en última instancia a las empresas extranjeras que los exportan.

Las restricciones comerciales como las cuotas de exportación tienen como objetivo limitar la disponibilidad de un bien exportado, y son particularmente efectivas cuando una nación importadora no tiene fuentes alternativas o suficientemente accesibles para ese bien.

De vuelta del abismo.

Sin importar cómo se desplieguen los aranceles de represalia de Canadá o las restricciones a la exportación, el objetivo será el mismo: presionar a la administración Trump para que retroceda en la promesa del presidente electo de lanzar una guerra comercial devastadora contra el vecino de Estados Unidos.

La relación comercial entre los dos países es enorme, con casi $1 trillón en bienes intercambiados cada año. Las dos naciones son el principal socio comercial del otro.

Algunas industrias transfronterizas están tan integradas que los aranceles de repente representarían un importante dolor de cabeza regulatorio para muchas empresas. Un solo vehículo, por ejemplo, cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá hasta ocho veces antes de estar completamente ensamblado. Los aranceles interrumpirían inmediatamente las líneas de ensamblaje de automóviles en todo Estados Unidos y en Ontario, el corazón de la industria automotriz en Canadá.

Y Canadá exporta materías primas vitales a Estados Unidos. Alrededor del 80 por ciento del petróleo de Canadá y el 60 por ciento de su gas natural se exportan a Estados Unidos. Más de la mitad del petróleo importado a Estados Unidos proviene de Canadá.

Un tercer y final nivel de escalada si una guerra comercial entre EE.UU. y Canadá se intensifica y que el gobierno canadiense está ansioso por evitar sería restringir la exportación de productos sensibles por valor de cientos de miles de millones de dólares, incluido petróleo y gas, potasa, uranio y minerales críticos. Todos son exportaciones que son cruciales para Estados Unidos.

Alberta, la potencia exportadora de petróleo de Canadá, ha dicho que no apoya medidas que impacten en su industria clave. La fisura entre el liderazgo de la provincia y el resto del país podría volverse más consecuente si Canadá decide que el petróleo debe ser utilizado como palanca contra los Estados Unidos.

La planificación de Canadá para una potencialmente prolongada guerra comercial con EE.UU. también incluye el apoyo a las industrias domésticas, según uno de los altos funcionarios.

El gobierno se está preparando para la posibilidad de rescates financieros para empresas canadienses que se vean gravemente afectadas por los aranceles de EE.UU., probablemente caso por caso, dijo el funcionario.

Aunque los rescates masivos o fondos generales para industrias completas pueden no estar sobre la mesa, el funcionario dijo que sería impensable permitir que una guerra arancelaria con Estados Unidos elimine miles de puestos de trabajo y empresas sin que el gobierno intervenga para mitigar el impacto.