Canadá ‘se mantendrá firme ante un bravucón’, dice Mark Carney

Actualmente es uno de los cinco candidatos en la contienda para suceder al primer ministro Justin Trudeau, y hasta ahora ha asegurado la base de apoyo más grande entre los diputados liberales, externos. La carrera por el liderazgo concluirá el 9 de marzo. El ganador reemplazará a Trudeau, quien anunció su intención de renunciar en enero después de nueve años en el cargo, tanto como primer ministro como líder del partido. Canadá luego debe celebrar una elección federal para elegir un nuevo gobierno el 20 de octubre o antes, siendo el partido Liberal actualmente superado por sus rivales conservadores en las encuestas. En respuesta al anuncio de aranceles, Carney le dijo a Newsnight que “el presidente Trump probablemente piense que Canadá cederá”. “Pero vamos a plantarle cara a un matón, no nos vamos a echar para atrás”, dijo. “Estamos unidos y vamos a tomar represalias.” El ex gobernador del Banco de Inglaterra dijo que los aranceles “van a dañar la reputación de los Estados Unidos en todo el mundo”. “Van a golpear el crecimiento. Van a aumentar la inflación. Van a subir las tasas de interés”, dijo. Añadió que es la “segunda vez” en menos de una década que Estados Unidos “de facto, ha destrozado un acuerdo comercial con su socio comercial más cercano”. En 2020, hacia el final del primer mandato de Donald Trump, entró en vigor el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (UCMCA), efectivamente una actualización de Nafta, el acuerdo entre los tres países que estuvo en vigor desde la década de 1990. Los economistas han sugerido que los aranceles recién impuestos podrían tener un impacto inmediato devastador en la economía de Canadá, y también llevar a precios más altos para los estadounidenses. Los aranceles son una parte central de la visión económica de Trump. Los ve como una manera de hacer crecer la economía de Estados Unidos, proteger empleos y aumentar los ingresos fiscales. El primer ministro saliente Trudeau ha dicho que la respuesta de Canadá será “enérgica” e “inmediata” a los nuevos aranceles. Trump dijo el viernes que el petróleo canadiense se vería afectado por aranceles más bajos del 10%, que entrarían en vigor más tarde, el 18 de febrero. El presidente también dijo que planeaba imponer aranceles a la Unión Europea en el futuro, diciendo que el bloque no había tratado bien a Estados Unidos.