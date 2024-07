Canadá se compromete a alcanzar el objetivo de gasto militar de la OTAN para 2032.

Visto por mucho tiempo como un país que no ejerce su peso, Canadá, el segundo país más grande del mundo en términos de área y una de sus siete economías más ricas, dijo que cumpliría su promesa de la OTAN de aumentar significativamente sus gastos militares para el 2032.

Pero todo acerca del compromiso, que la OTAN está presionando a todos los miembros de la alianza a hacer, está lleno de problemas.

Algunos han criticado el plazo como demasiado largo, aunque en realidad está comprimido si se ve a través de la lenta producción mundial de hardware militar.

Los canadienses, al igual que muchos ciudadanos en el mundo desarrollado, están preocupados por la vivienda y los servicios públicos. Convencerlos de que es necesario dedicar miles de millones de dólares al equipamiento militar no será fácil.

Y se espera que Canadá realice elecciones antes de octubre de 2025, lo que significa que la promesa de defensa del primer ministro Justin Trudeau no será obligatoria si pierde frente a su oponente conservador, Pierre Poilievre, quien es considerado un serio desafío.

“Hago promesas que puedo cumplir y en este momento nuestro país está quebrado”, dijo el Sr. Poilievre la semana pasada, negándose a cumplir con el objetivo de gasto.

Los miembros de la OTAN se han comprometido a gastar al menos el 2 por ciento de su producto interno bruto en sus fuerzas armadas.

Canadá está lejos de ser el único rezagado en gastos de la OTAN. Aproximadamente un tercio de los 32 miembros de la OTAN superan el objetivo del 2 por ciento, pero la mayoría de ellos tienen preocupaciones de seguridad en sus fronteras que los motivan a expandir sus fuerzas armadas.

Otro tercio dice que alcanzará ese objetivo para finales de este año.

Pero Canadá, al igual que Francia, Alemania e Italia, que son todos miembros del Grupo de los 7 países industrializados, han sido lentos en ponerse al día y gastan por debajo del objetivo.

“Somos lo suficientemente ricos como para poder hacer más, y típicamente hemos hecho lo suficiente para mantener a raya las frustraciones de nuestros aliados con nosotros”, dijo Adam Chapnick, profesor de estudios de defensa en el Royal Military College de Canadá, aunque también enfatizó que Canadá es el séptimo mayor gastador de la alianza en términos absolutos de dólares.

En los márgenes de una cumbre de la OTAN en Washington este mes, el Sr. Trudeau y su ministro de defensa, Bill Blair, anunciaron un plan para gastar el 2 por ciento del producto económico del país en defensa para el 2032.

Canadá actualmente gasta aproximadamente el 1.4 por ciento de su producto económico en defensa y tiene planes de aumentar eso al 1.7 por ciento para finales de la década.

“Queríamos poder proporcionar una respuesta creíble y verificable a nuestros aliados sobre lo que Canadá hará para alcanzar el 2 por ciento y el plazo”, dijo Blair en una entrevista con The New York Times esta semana.

Pero el país no podría gastar más rápido de lo que su industria militar puede producir, dijo. “Estuvimos limitados en parte por lo rápido que se puede adquirir estas grandes cosas que tuvimos que comprar”.

La posibilidad de un segundo mandato de Trump agrega urgencia al asunto. Como presidente, Donald J. Trump presionó a los aliados de la OTAN por depender en exceso de la generosidad militar estadounidense para garantizar la paz posterior a la Guerra Fría y exigió que gastaran más. La administración Biden ha entregado consistentemente, si se quiere más educadamente, el mismo mensaje.

Pero la guerra en Ucrania ha agotado las existencias de los aliados de la OTAN, y la industria militar requiere vastas inversiones para aumentar la producción.

Mientras busca recuperar la Casa Blanca, el Sr. Trump ha dicho que no continuará apoyando los esfuerzos de guerra de Ucrania y en su lugar impulsará la paz. Esto probablemente dejaría a otros miembros de la OTAN teniendo que apoyar al Sr. Trump o romper con Estados Unidos, el corazón de la alianza, y respaldar a Ucrania sin Washington como socio.

Blair no comentó sobre el posible vínculo entre el anuncio de aumento de gastos y la posibilidad de un segundo mandato de Trump. En su lugar, dijo que las necesidades militares de Canadá eran “urgentes”, especialmente en la modernización y la expansión de su presencia en el Ártico, que se ha convertido en una fuente de tensión entre las grandes potencias.

La importancia de alcanzar el objetivo de gasto, agregó Blair, era “obtener las capacidades que requerimos”.

Aun así, dijeron los expertos, declarar un sentido de urgencia no necesariamente acelera la adquisición militar.

“Las adquisiciones militares son proyectos de varios años, por lo que las amenazas que se perfilan a una década deben ser tratadas como urgentes para que el proceso de adquisición se complete antes de que la necesidad pase de hipotética a real”, dijo Chapnick.

Canadá también dijo que compraría 12 submarinos de propulsión convencional (es decir, no nucleares), una parte clave de su estrategia para expandir su presencia militar en el Ártico, que ve como un teatro importante de competencia con Rusia y China.

Blair dijo que esperaba tener el primer submarino entregado para el 2030.

El jueves, la recién nombrada jefa de las Fuerzas Armadas de Canadá, la General Jennie Carignan, dijo que Canadá necesitaba intensificar la defensa para enfrentar nuevos riesgos.

“Ahora estamos mucho más abiertos tanto a amenazas convencionales como no convencionales, todo al mismo tiempo”, dijo a los medios de comunicación después de asumir oficialmente su cargo. “Así que creo que los canadienses deben entender que si no estamos listos, quizás no podamos reaccionar de manera apropiada en defensa de ellos”.

“Yo diría que tenemos unos cinco años para acercarnos lo suficiente para estar listos para contrarrestar ese tipo de amenazas a largo plazo”, agregó.