Canada Post dice que las operaciones se reanudarán después de casi un mes de huelga.

TORONTO (AP) — Canadá Post dijo que las operaciones se reanudarán en el servicio postal nacional el martes después de la huelga de casi un mes.

Los trabajadores fueron a la huelga después de no llegar a un acuerdo negociado con el principal operador postal en Canadá sobre problemas clave, incluidos salarios, seguridad laboral y cómo dotar de personal una propuesta de expansión en la entrega de fines de semana.

El gobierno federal se movió el viernes para poner fin a la parada después de que el ministro del Trabajo, Steven MacKinnon, anunciara la remisión de la disputa a la Junta Canadiense de Relaciones Industriales, un tribunal administrativo independiente que se centra en resolver disputas laborales.

Sin embargo, el consejo determinó tarde el domingo que las negociaciones están en un punto muerto después de dos días de audiencias y ordenó a los casi 55,000 trabajadores que regresen al trabajo. Esto también extenderá el actual convenio colectivo hasta el 22 de mayo de 2025.

Canadá Post dijo que ha acordado con el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales implementar un aumento salarial del 5% retroactivo al día después de la expiración del convenio colectivo.

El ministro del Trabajo había rechazado previamente las llamadas para que Ottawa interviniera, diciendo que depende de las dos partes llegar a un acuerdo. Pero dijo que los canadienses, especialmente las pequeñas empresas, las personas en comunidades remotas y los indígenas, han sufrido mucho como resultado de la huelga.

MacKinnon señaló que Canadá Post está construido para entregar cartas pero su volumen ha disminuido drásticamente y existe un mercado altamente competitivo de entrega de paquetes.