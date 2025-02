Campeonatos provinciales de baloncesto de BC trasladados de universidad de Abbotsford tras investigación

La Asociación Atlética de la Costa del Pacífico (PACWEST) sigue sin querer comentar sobre su investigación de tres meses sobre acusaciones de acoso y discriminación hechas por un atleta transgénero de la Universidad de la Isla de Vancouver.

Ahora que la investigación ha concluido, la Columbia Bible College (CBC) de Abbotsford ya no será la sede de los provinciales de baloncesto de 2025.

En un comunicado, la Universidad de la Isla de Vancouver agradeció a PACWEST “por su diligencia y compromiso con el mantenimiento de sus estándares, y extendemos nuestra gratitud a todos los que apoyaron este proceso”.

La investigación fue desencadenada por un incidente que tuvo lugar el año pasado.

Hariette Mackenzie estaba jugando en un torneo de baloncesto de fin de semana de dos días a finales de octubre.

La Universidad de la Isla de Vancouver (VIU) estaba jugando contra la Columbia Bible College el 26 de octubre cuando, en el tercer cuarto, Mackenzie fue agarrada por una jugadora contraria y arrojada al suelo.

Mackenzie también alega que el entrenador principal de Columbia acorraló a uno del personal atlético de VIU después del juego del 25 de octubre y dijo que Mackenzie no debería poder jugar.

“Desafortunadamente, situaciones como estas no son nuevas para mí”, dijo Mackenzie en un video publicado en Instagram después de los juegos. “A lo largo de toda mi carrera deportiva, he sido expuesta y atacada por todos, desde jugadores hasta entrenadores y aficionados”.

Mackenzie es una atleta transgénero que juega para los Marineros de la Universidad de la Isla de Vancouver.

Ella recurrió a las redes sociales después del incidente, contando su historia de lo sucedido.

“Ellos no les importa que comencé mi transición en el jardín de infantes, sin haber pasado por una pubertad masculina”, dijo Mackenzie en su video.

“Ellos no les importa que mis niveles de testosterona sean una décima parte de los de una mujer cis debido a la ausencia de órganos reproductores que me colocan en una desventaja competitiva significativa, no les importa. En cambio, están alimentados por su odio y ignorancia compartidos”.

Durante la investigación, VIU se negó a jugar un par de juegos de temporada regular contra CBC en enero.

VIU solicitó formalmente una exención de esos juegos sin penalización, dada la investigación en curso en ese momento y la naturaleza delicada de la situación.

En un comunicado emitido el lunes, VIU dijo que la escuela está satisfecha con los resultados de la investigación de PACWEST.

“La decisión refuerza la importancia de mantener los principios de respeto, equidad e inclusión en el atletismo universitario”, decía el comunicado.

“Estamos satisfechos con los resultados de la investigación, que reflejan los valores que defendemos en la Universidad de la Isla de Vancouver”.

Por su parte, la Columbia Bible College dice estar “profundamente decepcionada” con la decisión de la asociación.

“No creemos que se haya seguido un proceso adecuado o que los resultados hayan sido justos. Como resultado, estamos tomando medidas para que la decisión de PACWEST sea revisada”, dijo el college en un comunicado.

“No haremos más comentarios en este momento”.

PACWEST emitió un comunicado breve el 4 de febrero afirmando que la investigación había concluido oficialmente y que se había comunicado una decisión a ambas escuelas.

No está claro dónde se llevarán a cabo los provinciales este año.