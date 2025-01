Campeonato de la AFC 2025: Horario de inicio de los playoffs de la NFL, probabilidades, canal de televisión para el último capítulo en la rivalidad entre los Bills y los Chiefs.

Solo dos equipos continúan en pie en la AFC y pronto se enfrentarán en el Domingo del Campeonato por un viaje al Super Bowl LX en juego. En sábado, los Kansas City Chiefs, sembrados como No. 1, emergieron de su descanso en la primera ronda y derrotaron a los Houston Texans para avanzar fuera de la ronda divisional. Un día después, los Buffalo Bills lograron sorprender en casa a los Baltimore Ravens para mantener viva su temporada. Todo esto ahora resulta en un Campeonato de la AFC entre dos de los mejores mariscales de la NFL: Josh Allen vs. Patrick Mahomes.

Aquí hay un adelanto temprano de este Campeonato de la AFC y algunas historias destacadas para prestar atención.

Odds vía SportsLine consensus.

Mirada al Campeonato de la AFC

Buffalo Bills en Kansas City Chiefs

Fecha: Domingo, 26 de enero | Hora: 6:30 p.m. ET

Lugar: GEHA Field en el Estadio Arrowhead (Kansas City, Missouri)

TV: CBS | Transmisión: Paramount+

Seguir: Aplicación CBS Sports

Probabilidades: Chiefs -1.5, O/U 48.5

Estos dos clubes se conocen muy bien, y este enfrentamiento será la cuarta vez en los playoffs en los últimos cinco años. Hasta ahora, Patrick Mahomes ha sido impenetrable en esta configuración de postemporada, con un récord de 3-0 contra Allen y los Bills. Los dos enfrentamientos anteriores fueron en la ronda divisional (2023, 2021), pero estos clubes se han enfrentado en el Campeonato de la AFC antes (2020). Ese juego resultó en una victoria de 38-24 para Kansas City, donde Mahomes sumó 325 yardas y tres touchdowns.

Josh Allen vs. Patrick Mahomes en playoffs

Victorias

0

3

Puntos del equipo

84

107

Yardas totales

1,030

1,011

Touchdowns/Turnovers totales

9/1

9/0

Aunque el enfrentamiento de playoffs está a favor de Mahomes, Allen ha sido competitivo en esta rivalidad. En general, cada mariscal de campo tiene cuatro victorias en sus ocho enfrentamientos (temporada regular y postemporada), incluida una victoria de Buffalo sobre Kansas City en la Semana 11 que le dio a los Chiefs su primera derrota de la temporada.

Josh Allen vs. Patrick Mahomes cara a cara en la carrera

Victorias

4

4

Puntos del equipo

213

211

Yardas totales

2,511

2,439

Touchdowns/Turnovers totales

22/5

19/9

Fuera de los mariscales de campo, Travis Kelce será una figura principal para vigilar en este juego. Durante su partido de temporada regular, el estelar ala cerrada fue prácticamente inexistente, atrapando dos de sus cuatro pases para ocho yardas en la derrota. Sin embargo, Kelce ha dado un giro en los últimos partidos jugados y viene a este Campeonato de la AFC después de registrar siete recepciones para 117 yardas y un touchdown contra Houston. Aunque no les hizo daño contra Baltimore, la defensa de tercer down de Buffalo deja mucho que desear (7-10 vs. Ravens), así que si Kelce se pone en marcha en ese down clave, debería dar a Kansas City amplias oportunidades de extender sus unidades y anotar.

En cuanto a los Bills, James Cook es un jugador en posición de habilidad que podría hacer notar su presencia. Solo corrió para 20 yardas contra los Chiefs en la Semana 11, pero anotó dos touchdowns en zona roja en la primera mitad. El corredor ha sido una sólida opción de carrera para Buffalo en conjunto con Josh Allen, especialmente en la zona roja (16 touchdowns en la temporada regular). Kansas City ha mantenido a los oponentes a solo 4.2 yardas por acarreo y 104.4 yardas totales por juego esta temporada, por lo que Cook podría enfrentar un camino difícil. Si entra en ritmo, sin embargo, la ofensiva de Buffalo podría ser difícil de detener.

Pronóstico del clima temprano (a través de AccuWeather): Se esperan intervalos de nubes y sol durante el día con una temperatura máxima de 38 grados, una mínima de 22 grados y una sensación real de 33 grados. También hay un 22% de probabilidad de precipitación.