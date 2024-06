Campana de Trump y el Comité Nacional Republicano informan haber recaudado $141 millones en mayo.

El ex presidente de los Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump sonríe durante un mitin de campaña en Windham, New Hampshire, el 8 de agosto de 2023.

Reba Saldanha | Reuters

La campaña del ex presidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano anunciaron el lunes que juntos recaudaron $141 millones en mayo.

La cantidad masiva representaría un gran cambio de fortuna para Trump después de que su campaña haya luchado por mantenerse al nivel de recaudación de fondos del presidente Joe Biden en partes de la elección. Trump y el RNC habían dicho que en abril habían recaudado poco más de $76 millones, y la operación política de Biden anunció que recaudó alrededor de $51 millones ese mes.

Trump fue condenado el jueves por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en un esfuerzo por encubrir un pago de dinero callado a la estrella porno Stormy Daniels. La campaña de Trump dijo que recaudó $34.8 millones en menos de siete horas después de que se anunciara el veredicto del jurado de Nueva York.

El equipo de Trump también dijo que recaudó un total de $52.8 millones en las 24 horas siguientes a la conclusión del juicio. La campaña de Trump dijo que eso representa un poco más del 37% de su recaudación en mayo. La mayoría de los mayores donantes del Partido Republicano han pasado por alto el veredicto de culpabilidad y han respaldado a Trump.

El capitalista de riesgo y donante republicano de larga data Doug Leone anunció el lunes que también iba a apoyar a Trump, a pesar de haberlo denunciado después del motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

“Me he vuelto cada vez más preocupado por la dirección general de nuestro país, el estado de nuestro sistema de inmigración roto, el déficit creciente y los errores en la política exterior, entre otros temas. Por lo tanto, estoy apoyando al ex presidente Trump en las próximas elecciones”, dijo Leone en una publicación. No respondió a un correo electrónico que buscaba comentarios.

Desde que terminó el juicio de Trump, el ex presidente ha seguido negando las acusaciones en su contra y ha utilizado el veredicto para intentar recaudar más dinero para la campaña.

Su equipo señaló el juicio como un auge de recaudación de fondos y dijo que los donantes quieren que las políticas de Trump vuelvan a estar en vigor.

“El presidente Trump recaudó $141 millones este mes [mayo] porque los estadounidenses recuerdan la próspera economía, la frontera segura y la paz a través de la fortaleza en casa y en el extranjero bajo Donald J. Trump, y volveremos a la prosperidad y el éxito cuando sea reelegido en noviembre”, dijeron los asesores senior de la campaña de Trump, Susie Wiles y Chris LaCivita, en un comunicado.

Si las cifras del equipo de Trump son precisas, también sugeriría que el ex presidente puede haber alcanzado a Biden en el juego de recaudación de fondos.

Biden no ha anunciado sus totales de recaudación de fondos para mayo, y todavía es imposible verificar la afirmación de que el equipo de Trump recaudó $141 millones porque los últimos registros de finanzas de campaña no se harán públicos hasta más adelante en junio.

La campaña de Trump ha recaudado $120 millones en el ciclo electoral de 2024 hasta ahora, mientras que la campaña de Biden ha recaudado $195 millones, según datos de OpenSecrets.