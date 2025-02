Campaña de Israel en Cisjordania se expande, enviando tanques por primera vez en décadas.

Israel anunció el domingo que estaba expandiendo su operación militar de semanas contra grupos armados palestinos en Cisjordania ocupada y había desplegado tanques en el norte del territorio por primera vez en dos décadas. Agregando a las tensiones crecientes, el ministro de Defensa del país, Israel Katz, afirmó que decenas de miles de residentes palestinos que han abandonado los centros de militancia atacados por la operación israelí y están desplazados dentro de Cisjordania no podrán regresar a sus hogares. Las acciones de Israel se produjeron después de que explotaran bombas en tres autobuses el jueves por la noche en diferentes depósitos de estacionamiento en las afueras de Tel Aviv. Al menos otro dispositivo explosivo fue descubierto y desmantelado. La policía aún está investigando, pero dijo que los dispositivos se asemejaban a bombas improvisadas hechas en Cisjordania. Los autobuses se habían vaciado de pasajeros antes de las explosiones, que no causaron heridos. Pero las explosiones alarmaron a los israelíes, recordando los mortales atentados con bombas en autobuses de mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2000, y el país fue puesto en alerta antiterrorista. El primer ministro Benjamín Netanyahu llamó de inmediato a “una operación masiva” en Cisjordania, después de semanas de lo que el ejército israelí describe como una campaña para erradicar a los grupos militantes y prevenir ataques terroristas contra civiles israelíes. Israel ha centrado su atención en los centros de militancia en el norte de Cisjordania, ya que su campaña contra Hamás en Gaza ha llegado a su fin. Hablando en la escuela de oficiales del ejército el domingo, el Sr. Netanyahu dijo que las tropas permanecerían en Cisjordania “todo el tiempo necesario” y que el envío de tanques por primera vez en décadas significaba una cosa: “Estamos luchando contra el terrorismo con todos los medios y en todas partes”. El viernes, tanto el Sr. Netanyahu como el Sr. Katz, el ministro de Defensa, visitaron raramente un área conocida como el campo de refugiados de Tulkarem, uno de los barrios abarrotados donde se alojan refugiados que huyeron o fueron expulsados durante la guerra de 1948 que rodeó la creación de Israel y sus descendientes. El área, uno de los focos de la ofensiva de Israel, está nominalmente bajo el control de la Autoridad Palestina, un cuerpo que ejerce poder limitado en partes de Cisjordania. La operación militar israelí en varias ciudades de Cisjordania ha desplazado a unas 40,000 personas de sus hogares, en lo que los expertos dicen que es el mayor desplazamiento de civiles en el territorio desde la guerra árabe-israelí de 1967. El ejército niega que haya habido evacuaciones forzadas en Cisjordania. Un portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo recientemente que en algunos casos se había ordenado a las personas que abandonaran edificios específicos cerca de escondites de militantes, pero que en general se permitía a las personas moverse libremente. Unas 3,000 personas han podido regresar al campamento de al-Faraa, cerca de Tubas. Pero los palestinos han dicho que temen un intento velado de Israel de desplazar permanentemente a los palestinos de sus hogares y ejercer un mayor control sobre las áreas administradas por la Autoridad Palestina. El Sr. Katz dijo en un comunicado el domingo que 40,000 palestinos habían abandonado dos áreas de campamentos de refugiados en Tulkarem y una tercera en Jenín, y que ahora estaban “vacíos de residentes”. El Sr. Katz agregó que UNRWA, la principal agencia de las Naciones Unidas que proporciona asistencia en los campamentos, ya no funcionaba allí. “He instruido al ejército para prepararse para una larga estancia durante el próximo año en los campamentos purgados y no permitir que los residentes regresen y el terrorismo vuelva a crecer”, agregó. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina emitió un comunicado el domingo diciendo que consideraba las declaraciones del Sr. Katz, junto con el despliegue de tanques y lo que describía como la intimidación de civiles desarmados, como “una peligrosa escalada”. Dijo que Israel estaba tratando de afianzar una política de desplazamiento forzado en Cisjordania. El ministerio pidió intervención internacional para frenar lo que describió como la “agresión descontrolada” de Israel y “obligar a Israel a detener su asalto a nuestro pueblo y su derecho fundamental a permanecer en su tierra”. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó el domingo que 27 personas habían muerto durante la campaña israelí en Jenín, que comenzó hace más de un mes, y que se habían demolido más de 100 hogares. Israel, dijo, había destruido calles y líneas de electricidad y agua el domingo en Qabatiya, al sur de Jenín. Preguntado sobre cuánto tiempo los residentes podrían ser mantenidos alejados de sus hogares, un portavoz del Sr. Katz, Adir Dahan, dijo que todo estaba “sujeto a la situación de seguridad”. El ejército israelí se negó a comentar sobre ese tema y remitió preguntas al Ministerio de Defensa. Pero el ejército dijo en un comunicado que estaba expandiendo la actividad ofensiva a otras ciudades de la región de Jenín en el norte de Cisjordania y que una división de tanques operaría en Jenín. El ejército dijo que sus fuerzas habían detenido a 26 sospechosos de terrorismo durante el fin de semana y confiscado tres armas y otras armas. El ejército israelí dice que arranca las carreteras para exponer los dispositivos explosivos plantados debajo de la superficie. Fatima AbdulKarim contribuyó con reportajes desde Ramallah, en Cisjordania, y Gabby Sobelman y Johnatan Reiss desde Israel.