Campaña de Harris y Teamsters fijan fecha de mesa redonda

El International Brotherhood of Teamsters está listo para organizar una mesa redonda con la Vicepresidenta Harris y los miembros de la unión el 16 de septiembre. Apreciamos a la Vicepresidenta Harris por tomarse el tiempo de reunirse en persona con los miembros de los Teamsters. Nuestros miembros son la columna vertebral de esta nación, trabajando en los 50 estados y representando a todos los sectores políticos. Esperamos tener una conversación sobre la dirección del país y los temas que importan a los trabajadores. El Presidente General de Teamsters, Sean O’Brien, dijo en una declaración compartida con The Hill. Los Teamsters han organizado mesas redondas este año con el ex presidente Trump, el presidente Biden y los candidatos de terceros partidos Robert F. Kennedy Jr. y Cornel West. La campaña de Harris aceptó la invitación de la unión para unirse a la mesa redonda el mes pasado antes de la Convención Nacional Demócrata. Los Teamsters aún no han realizado una recomendación en la carrera presidencial, incluso cuando otros sindicatos y organizaciones laborales como los United Auto Workers (UAW), la AFL-CIO y el Teamsters National Black Caucus han respaldado a Harris desde que lanzó su campaña a mediados de julio. El líder sindical dijo el domingo en “Face the Nation” de CBS que la unión aún no había emitido una recomendación porque aún no se había reunido con Harris, y “no se contrata a alguien a menos que se le haga una entrevista”. Mientras que los Teamsters respaldaron a Biden durante las elecciones de 2020 y han respaldado históricamente a los nominados demócratas, O’Brien ha dejado claro que el respaldo de su sindicato no es una garantía. O’Brien desafió la noción de que los sindicatos deberían respaldar automáticamente a un demócrata durante su discurso en la Convención Nacional Republicana en julio, diciendo que “tenemos la obligación de hacer una diligencia debida” y “no apoyar automáticamente un lado”. Pero O’Brien posteriormente criticó al ex presidente por sugerir durante una entrevista con Elon Musk que los trabajadores que van a huelga deberían ser despedidos, calificando la propuesta de “terrorismo económico”. Harris está liderando a Trump por 10 puntos entre los hogares sindicales, según una encuesta de Fox News publicada el mes pasado. También ha sido una fuerte defensora en la campaña de una de las principales prioridades políticas de la unión, el Acta de Protección del Derecho a Organizarse (PRO), que fortalecería la capacidad de los trabajadores de formar sindicatos y negociar con sus empleadores. Un portavoz de la campaña de Harris no pudo responder de inmediato a la solicitud de comentarios de The Hill. Enlace de origen.