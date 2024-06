Campaña conservadora ‘vulgar’ del Partido Conservador se ve empañada por escándalo de apuestas en elecciones, dice Ruth Davidson | Noticias de Política

El Partido Conservador es visto como “sucio” y “negrero”, Ruth Davidson ha dicho, ya que dos de sus candidatos están siendo investigados por apuestas presuntamente realizadas sobre la fecha de las elecciones.

La Comisión de Juegos de Azar está investigando a dos candidatos del Partido Conservador por supuestas apuestas sobre la fecha de las elecciones del 4 de julio.

Una fuente de la industria ha dicho a Sky News que se están investigando “más nombres”, pero la policía hasta ahora “no está involucrada”.

Hablando en el podcast Electoral Dysfunction con la editora política de Sky News, Beth Rigby, y la ex presentadora Carol Vorderman, la ex líder de los Conservadores Escoceses se sumergió en las consecuencias del supuesto escándalo de apuestas.

“Qué calamidad absoluta. En primer lugar, quiero decir, ¿qué cutre es?” dijo.

Lo describió como algo similar a “trading interno” y criticó la respuesta de Rishi Sunak, diciendo que había fracasado repetidamente en anticiparse y tomar el control de los eventos.

Hablando en el podcast, la Sra. Vorderman añadió: “El partido Conservador tal y como está es simplemente sucio, es rastrero.

“Y ha continuado así una y otra vez.

“Desde fuera de la burbuja de Westminster, pase lo que pase que Sunak diga, la gente se ríe abiertamente de los políticos conservadores cuando están fuera de tu estudio, Beth.

“Cuando están delante de una audiencia no generan ningún respeto en absoluto.”

El trío también debatió sobre el voto táctico y por qué algunos candidatos se centran más en ciertos escaños que en otros.

Los candidatos conservadores Craig Williams y Laura Saunders están siendo investigados. La Sra. Saunders está casada con el director de campañas del partido, Tony Lee.

Imagen: Laura Saunders es la candidata del partido en Bristol North West. Foto: Laura Saunders para Bristol North West

Lee más: Sunak “increíblemente enojado” por las acusaciones de apuestas. Antiguo ministro conservador dice que votará al Laborismo. Co-líder Verde rechaza comparación con Liz Truss.

También se ha sabido esta semana que uno de los policías de protección cercana de Sunak ha sido arrestado por presuntas apuestas sobre el momento de las elecciones.

Durante un evento de líderes en BBC Question Time, el Primer Ministro Rishi Sunak dijo que estaba “increíblemente enojado” al enterarse de las acusaciones y dijo que si alguien había quebrantado las reglas “deberían enfrentar todo el peso de la ley”.

Sin embargo, se negó a suspender a los candidatos mientras las investigaciones estaban en curso.

Esto llega en un momento en que las campañas electorales se acercan a las últimas dos semanas antes de que el país se dirija a las urnas.

