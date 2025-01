Camiones monstruos Hot Wheels llevando un espectáculo flamígero al AO Arena Manchester.

Las entradas todavía están dispnibles para Glow-N-Fire, que llegará al AO Arena de Manchester el sábado 18 y domingo 19 de enero.

Siguiendo el éxito de Glow Party, Hot Wheels Monster Trucks Live está saliendo de gira con su nuevo tema para 2025.

La nueva experiencia promete presentar el mismo nivel de diversión y emoción que los fans esperan, pero con un toque de fuego añadido.

Las multitudes podrán ver a sus monster trucks favoritos, incluyendo a Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Calavera Sacudida, Bigfoot, Gunkster, y el recién introducido Skelesaurus mientras iluminan el arena.

Mega Wrex en acción (Imagen: PR) Antes del espectáculo, las familias tendrán la oportunidad de participar en la nueva Fiesta Previa Power Smashers donde podrán acercarse y ver los diseños extravagantes y el tamaño épico de los Hot Wheels Monster Trucks junto con firmas de autógrafos de sus conductores y artistas favoritos (Pases estarán disponibles para comprar mientras duren las existencias).

La nueva Experiencia VIP Backstage de Leyendas Pre-Show es un recorrido exclusivo guiado por los anfitriones de Hot Wheels Monster Trucks Live. Experimenta lo que sucede detrás de escena antes de que toda la destrucción y choques ocurran. ¡Observa los Hot Wheels Monster Trucks de cerca y personalmente, obtén tu Merchandising Oficial del Souvenir de Hot Wheels Monster Trucks Live VIP y recibe acceso exclusivo a la Fiesta Previa Power Smashers! (Los pases VIP son limitados y están disponibles para comprar mientras duren las existencias).

Visita livenation.co.uk/artist-hot-wheels-monster-trucks-live-1272524 para más información

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire en AO Arena, Manchester

Sábado 18 y domingo 19 de enero

11:30 AM Matiné (Power Smashers Pre-Show – 09:00-10.15 AM/ VIP 9:45 AM)

6:30 PM Show Vespertino (Power Smashers Pre-Show 4:00 – 5:15 PM/ VIP 4:45PM)