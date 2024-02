Cambios en la interfaz de Google Maps deberían hacerte sentir menos desconectado al navegar en tu viaje.

En un esfuerzo por hacer que Google Maps se sienta menos desordenado, algunos cambios están siendo realizados por Google en la interfaz de la aplicación en Android ahora y en iOS más adelante, por así decirlo. Después de todo, cuando estás conduciendo en la carretera y estás en un semáforo en rojo, quieres poder echar un vistazo rápido a la pantalla de Maps sin que otros elementos ocupen tu tiempo o te distraigan. Un cambio se puede observar después de que escribas el nombre de un lugar al que quieres ir.

Crédito de la imagen: 9to5Google

Actualmente, la pantalla está dividida en dos, con la mitad superior mostrando un mapa del área circundante al lugar que escribiste. Debajo de eso, la otra mitad de la pantalla tiene fotos del lugar que escribiste y esa hoja llega de borde a borde. Con el nuevo aspecto de la interfaz de usuario, la hoja en la mitad inferior de la aplicación ya no es de pantalla completa y es ligeramente más estrecha en la parte superior; hay otra hoja detrás de ella. Cuando deslizas hacia arriba la hoja superior, con la interfaz de usuario actualizada, podrás ver una pequeña sección del mapa en la parte superior de la pantalla.

Crédito de la imagen: 9to5Google

Puede que no sea gran cosa, pero con el cambio, no te sientes completamente desconectado del mapa de navegación. Y esto también ocurre con el transporte público, ya que esa hoja ya no llega de borde a borde en la parte superior y tampoco ocupa toda la pantalla.

ACTUAL

Crédito de la imagen: 9to5Google

9to5Google informa que ha visto la nueva interfaz de usuario en una versión de Google Maps (versión 11.113.x), pero parece ser más bien una prueba A/B, ya que mi Pixel 6 Pro está ejecutando la versión 11.115.x de Google Maps en Android 14 QPR2 Beta 3.2 y aún no ha recibido la nueva interfaz de usuario. Se espera que el nuevo aspecto también llegue eventualmente a la versión de iOS de Google Maps, aunque no ha llegado a mi iPhone 15 Pro Max con iOS 17.3.

REDISIGN

Crédito de la imagen: 9to5Google

Algunos usuarios de Google Maps considerarán este cambio como algo sin importancia, mientras que otros se sumergirán en los cambios de la interfaz de usuario como si se tratara de una hamburguesa de carne de res de un cuarto de libra.