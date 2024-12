Cambios en la cúpula de Intel ponen en riesgo los planes de fundición y el dinero del CHIPS Act.

Intel (INTC) está en crisis. La empresa forzó la salida del CEO Pat Gelsinger el lunes, su precio de acciones ha caído más del 50% en el año, y el gran plan de añadir fabricación de semiconductores de terceros a su repertorio es más incierto que nunca.

El intento de Gelsinger de transformar a Intel en una versión estadounidense de TSMC de Taiwán que construye chips para sus competidores es una de las razones por las que la empresa recibió $7.8 mil millones en financiamiento de CHIPS Act. Pero el negocio de fundición, que planea operar como una subsidiaria independiente, ha estado perdiendo dinero y su mayor cliente sigue siendo Intel en sí mismo.

Sí, la empresa ha cerrado acuerdos para construir chips para Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN), pero eso no ha frenado las llamadas para que Intel abandone su plan de fundición de terceros. El analista de Bank of America Global Research, Vivek Arya, escribió en una nota para inversores que Intel podría llegar a separar por completo sus negocios de diseño y fabricación.

Pero abandonar sus fábricas, o instalaciones de fabricación, es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente si Intel quiere mantener esos fondos de CHIPS Act.

“Acaban de recibir el dinero de CHIPS Acts. Y si examinas muy de cerca los detalles, básicamente dice que Intel no puede vender más de una participación de control de la capacidad de fabricación”, explicó Mario Morales, vicepresidente del grupo de tecnologías habilitadoras y semiconductores en IDC. “Eso significa que Intel tendrá que mantener el control de la fabricación de su capacidad”.

En otras palabras, no hay un camino fácil hacia adelante para el mayor fabricante de chips nacional de EE. UU.

El Departamento de Comercio e Intel anunciaron que el fabricante de chips recibiría financiamiento de CHIPS Act la semana pasada, con el DoC indicando que el dinero ayudará a Intel a expandir su capacidad de fabricación en EE. UU., una parte clave del plan de Gelsinger para ayudar a la empresa a competir con TSMC y Samsung, dos de los mayores fabricantes de chips del mundo.

Gelsinger presentó inicialmente la ambiciosa agenda, llamada IDM 2.0, o fabricación de dispositivos integrados 2.0, en 2021, el mismo año en que asumió el cargo de CEO. En ese momento, dijo que Intel crearía un negocio de fundición de clase mundial. Pero Gelsinger se hizo cargo de un Intel asediado por problemas.

La falta de inversión y oportunidades perdidas a lo largo de los años significaron que la empresa no logró subirse a la ola móvil y quedó rezagada en capacidades de diseño respecto a TSMC. Y expandir una red de fabricación global no es barato, lo cual, para una empresa que ya estaba en problemas, no era ideal.

Gelsinger tenía cuatro años para lograr el cambio, y si bien el proceso de diseño de chips de Intel está avanzando, la construcción de instalaciones de fabricación de chips lleva tiempo, más del que la junta directiva de Intel parecía interesada en darle a Gelsinger.

“Algunos de los problemas que Intel tuvo, y aún tiene, no son cosas que se pueden resolver de la noche a la mañana. Son problemas de varios años”, dijo Bob O’Donnell, fundador y analista principal de TECHnalysis.

“Gelsinger comenzó a seguir algunos de estos temas. Y creo que en última instancia, en el nivel más alto, lo que eligió hacer, que es poner en orden la parte de fabricación y trabajar en diseño, es en última instancia lo que la empresa necesita hacer”.

Ahora Intel tiene que tomar una decisión: seguir adelante con el plan de Gelsinger o reducirse y centrarse en sus propias capacidades de construcción de chips o abandonar el negocio por completo. Pero hacer eso significa decir adiós al dinero de CHIPS Act a menos que pueda obtener la aprobación del Departamento de Comercio.

Según los términos del acuerdo de CHIPS Act, a Intel se le prohíben ciertas transacciones de cambio de control. Si la empresa separa su negocio de fundición, tiene que mantener al menos el 50.1% de los derechos de voto de la entidad si es una empresa privada. Si la nueva entidad sale a bolsa, un tercero no puede poseer el 35% o más de ella. Eso significa que Intel no puede simplemente desprenderse de su negocio de fundición y volverse sin fábricas si quiere conservar ese dinero de CHIPS Act.

Pero avanzar con el modelo de fundición podría ser difícil.

“Creo que como entidad combinada es difícil sobrevivir, porque el mayor problema es que tus posibles clientes para la fundición son todos tus competidores contra los productos de Intel”, explicó el analista de Gartner, Gaurav Gupta. “Entonces, ¿cómo confiarían en la fundición de Intel y se convertirían en sus clientes, verdad?”

Si Intel finalmente decide retroceder en sus ambiciones de fabricación de terceros, sin embargo, podría terminar asumiendo una buena parte de las pérdidas.

“Tendrías que reducir. Tendrías que despedir a personas. Estoy seguro de que habría algún costo hundido, pero la alternativa es seguir perdiendo miles de millones de dólares por trimestre”, dijo Chris Danely, jefe de investigación de semiconductores de EE. UU. en Citi, a Yahoo Finance. “Así que, creo que simplemente necesitas desecharlo. Resignarte. Si es necesario, devolver el dinero al gobierno”.

Aunque Danely cree que Intel debería abandonar su objetivo de servir como una fundición global para otras empresas, afirma que deberían seguir construyendo sus propios chips.

“Sigo pensando que deberían fabricar sus propias CPUs”, explicó. “Ha habido especulaciones durante mucho tiempo de que simplemente van a entregar las llaves a [TSMC] y hacer que [TSMC] fabrique todo. No creemos que ese sea el movimiento correcto”.

Antes de eso, sin embargo, Intel necesita encontrar un nuevo CEO permanente.

Regístrate para el boletín semanal de tecnología de Yahoo Finance. · yahoofinance

Envía un correo electrónico a Daniel Howley a [email protected]. Síguelo en Twitter en @DanielHowley.

Haz clic aquí para ver las últimas noticias tecnológicas que impactarán en el mercado de valores

Lee las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance