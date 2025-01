Cambio en la política del hotel resalta las luchas enfrentadas por parejas no casadas en busca de privacidad en India.

Viajar puede ser difícil para parejas no casadas que buscan un poco de privacidad en India. Los alojamientos rutinariamente se niegan a permitir que este creciente segmento de la población comparta habitaciones, especialmente aquellos que buscan reservar un hotel en la ciudad donde ya residen. Es por eso que un cambio en la política de reserva de hospedaje de un presupuesto en una plataforma en una pequeña ciudad india ha llamado mucho la atención tanto dentro como fuera del país. Todo comenzó a principios de enero, cuando OYO Rooms emitió “nuevas directivas de check-in” para sus alojamientos asociados en la ciudad del noroeste de Meerut, aproximadamente 80 kilómetros desde Delhi, que establecían que los hoteles allí podían negar reservas de parejas no casadas a su discreción. Esta decisión generó críticas rápidas en línea, ya que la marca se había presentado durante mucho tiempo como un refugio seguro para parejas no casadas.

La familia versus la pareja

Un anuncio de OYO lanzado en 2024 se basa en la reputación existente de la empresa como una plataforma que ofrece habitaciones para parejas no casadas en busca de privacidad e intimidad. En el comercial, una pareja casada es vista diciéndole a sus padres que han reservado una habitación de OYO y que su familia debería acompañarlos a “divertirse juntos”, lo que provoca miradas de sorpresa alrededor de la mesa de la cena. Luego el anuncio corta a la familia en un hotel de OYO con una voz en off: “Este no es ese hotel de OYO”. Muchos usuarios de redes sociales consideraron el video, junto con el reciente cambio en Meerut, como intentos de OYO de rebrandearse como amigable para familias.

Kapadia notó que los grupos religiosos y de derecha a menudo acosan a los establecimientos por hacer cosas consideradas perjudiciales para la sociedad india, como proveer habitaciones a parejas no casadas en ciudades más pequeñas como Meerut, que se encuentra en el estado indio del norte de Uttar Pradesh (UP).UP es gobernado por el Partido Bharatiya Janata de la India hinduista-nacionalista del Primer Ministro Narendra Modi y está dirigido por el Ministro en Jefe Ajay Singh Bisht, que se llama Yogi Adityanath y rutinariamente se viste con una prenda azafrán similar a la usada por los santos hindúes. “Más allá de los grupos de la sociedad civil, ahora también es el estado el que interviene en la vida privada, adoptando un carácter paternal en una sociedad ya patriarcal que infantiliza cada vez más a sus jóvenes, especialmente a las mujeres, como un medio de control”, dijo Kapadia.

CNN contactó a la administración del distrito en Meerut para obtener una respuesta. Mientras tanto, los gerentes de los hoteles de Meerut afectados por las nuevas directivas de check-in parecen tener opiniones mixtas. “No tengo nada que decir sobre si una política de ese tipo es buena o mala. Lo único es que no queremos que nadie nos señale con el dedo, no queremos que ninguna organización o grupo comunitario venga a golpear a nuestras puertas preguntando por qué estamos dejando entrar a esas parejas”, dijo el gerente de uno de los 21 hoteles listados en OYO en la ciudad, que habló con CNN bajo condición de anonimato.

Preocupación por los indios LGBT

El propietario de otro hotel en Meerut, que no quiso ser identificado, le dijo a CNN que era su decisión a quién dejaría quedarse en su hotel y que las parejas no casadas no eran bienvenidas. “Absolutamente no. No lo permitimos. No queremos que nadie lo use como un asunto dudoso. Eso está mal”, dijo. “Es mi hotel. Tengo derecho a elegir a quién dejo entrar. No importa si tienen una reserva en OYO o en cualquier otro sitio web de viajes, estos son mis valores”. Aunque el propietario aclaró que en “raros” casos podría permitir que parejas no casadas de fuera de la ciudad se quedaran allí, no toleraría a los locales debido a la suposición de que cualquier pareja no casada estaría usando un hotel para tener relaciones sexuales.

Eso es una noticia decepcionante para las parejas del mismo sexo, que no pueden casarse legalmente en India. Incluso poder obtener una habitación de hotel no significa que una pareja del mismo sexo pueda estar tranquila. La mujer bisexual de 25 años de Delhi dice que incluso en los hoteles de OYO es imposible evitar miradas de juicio. Durante una estancia reciente, dice: “mi cita parecía un poco masculina, así que aunque éramos dos chicas era bastante obvio y se podía ver que ellos (el personal del hotel) tenían un problema con eso. “Había una mancha en la cama así que nos quejamos y el miembro del personal simplemente dijo ‘¿Y qué? Solo tienes que sentarte, ¿verdad? Hay un sofá; puedes sentarte ahí'”, agregó. Si los hoteles listados en la plataforma de OYO pueden negar alojamiento a parejas no casadas en una ciudad más pequeña como Meerut, las personas que buscan privacidad no tendrán adónde ir, añadió. “Vivo con mi familia. No puedo traer a alguien así como así. En India es muy común que las personas, especialmente las mujeres, sigan viviendo con sus familias hasta que se casen”, dijo. Aunque en Delhi puede haber algunas alternativas, ella cree que en ciudades como Meerut no hay ninguna.

Sin embargo, un propietario de hotel de Meerut le dijo a CNN que a pesar de la nueva política, sus habitaciones seguirían siendo accesibles para todas las parejas. “Hasta que haya órdenes de los tribunales superiores que lo digan, no se puede tomar ninguna medida contra ninguna pareja siempre y cuando sean adultos, entonces no puede haber tal política, no hay nada que OYO pueda hacer al respecto”, dijo Mukesh Gupta, propietario de Hotel O Subhadra Residency, uno de los hoteles mejor valorados de OYO en la ciudad. Su hotel aún estaba etiquetado como “amigable para parejas” en la aplicación y el sitio web.

Este problema es poco probable que desaparezca. A medida que el país se moderniza, es más común que las parejas vivan juntas antes del matrimonio o quieran conocerse lejos de los ojos entrometidos de sus familias. “Al principio de nuestra relación, OYO nos ayudó mucho porque no sé cómo habríamos manejado eso en ese momento”, dijo Terrance, de 28 años, que no quiso usar su apellido, sobre su relación con su pareja femenina. Aunque la pareja ahora reside junta, vivieron con la familia durante gran parte de su relación de siete años. Terrance dice que los recientes movimientos de OYO lo preocupan por la seguridad de otras parejas jóvenes en situaciones similares. “Si no tienen una opción, a veces puede terminar de forma no tan buena, podrían buscar algún lugar sospechoso y podría terminar mal”, dijo.

Kapadia, la profesora, coincidió en que las parejas siempre encontrarán la manera de estar juntas, pero la falta de espacios seguros es un desastre, especialmente para las mujeres que tienen la falsa carga de llevar el honor de la familia. “En India, los parques son un espacio que muchas parejas utilizan para la intimidad y todos lo saben y está bien hasta cierto punto, pero la policía o los vigilantes del parque a menudo aprovechan esa oportunidad para acosar a las parejas jóvenes, ya que saben que probablemente están juntas sin el conocimiento de sus padres”, dijo.

Los derechos de los solteros

Como señaló Gupta, en India no hay leyes que prohíban que las parejas no casadas se alojen juntas en hoteles, ya sea en sus propias ciudades o en otro lugar. A pesar de esto, los propietarios de hoteles continúan negándoles habitaciones, en varios casos con el apoyo de la policía o las autoridades gubernamentales. En 2015, la policía registró varios hoteles y posadas cerca de Mumbai, deteniendo a docenas de parejas. En ese caso, el Tribunal Superior de Bombay dijo que “la acción de la policía es una clara violación del derecho a la privacidad protegido por la Constitución de India y es una faceta del derecho a la vida garantizado por el Artículo 21 de la Constitución de India”.

En 2019, escuchando un caso de naturaleza similar, un tribunal superior en Madrás también sostuvo que “no hay leyes o regulaciones que prohíban a personas no casadas de sexo opuesto ocupar habitaciones de hotel como huéspedes”. Cuando se contactó a OYO para obtener más aclaraciones sobre su nueva política en Meerut, se negaron a hacer comentarios. Además del impacto en el derecho a la privacidad de los indios, Kapadia también está preocupada por las implicaciones a largo plazo en el turismo del país. “En muchos países, las parejas eligen pasar sus vidas juntas sin matrimonio, por lo que si los propietarios de hoteles comienzan a negarles habitaciones, no seguiría siendo un destino tan atractivo”, dijo. Sin embargo, el propietario del hotel Gupta dijo que los alojamientos que optaron por negarles habitaciones a las parejas probablemente estaban más preocupados por aquellos que tenían identificaciones locales.

Después del movimiento de OYO, Tejas Gowda, miembro de un grupo nacionalista hindú militante llamado Bajrang Dal, le dijo a los periodistas la semana pasada que había apelado al comisionado de policía y a la administración en Bangalore, centro tecnológico de India, a implementar una “ley” similar que prohíba a parejas no casadas compartir habitaciones de hotel. “Deberíamos respetar la tradición de nuestro país”, dijo. “Al permitir que parejas no casadas entren a las habitaciones, están ocurriendo muchas actividades ilegales dentro del estado y el país”. Estas son las mismas demandas que aterran a la joven de 25 años. “Según la Constitución, tenemos derecho a la privacidad”, dijo. “¿Por qué estamos cerrando todas las puertas a donde estas personas pueden ir? ¿Por qué es decisión de alguien más lo que hacen las personas en la privacidad de una habitación de hotel?”