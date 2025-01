Cambio de nombre del submarino de la Armada es una tontería despierta, dice Shapps.

El Royal Navy ha anunciado que está cambiando el nombre de un nuevo submarino de HMS Agincourt a HMS Achilles, un movimiento que el ex Secretario de Defensa Grant Shapps calificó de “tonterías woke”. Según informes, hubo preocupación dentro del Ministerio de Defensa de que el nombre original del buque, que se está construyendo en Barrow, Cumbria, podría haber ofendido a los franceses. Agincourt hace referencia a una batalla que Inglaterra ganó contra Francia en 1415, como parte de la Guerra de los Cien Años. El submarino, que está siendo construido en el astillero de BAE Systems en Barrow, ahora se llamará HMS Achilles. Según una portavoz, Achilles es especialmente apropiado ya que el mundo se prepara para conmemorar los 80 aniversarios de los Días de la Victoria en Europa y la Victoria sobre Japón, ambos en este año. Un barco anterior llamado HMS Achilles recibió honores de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Otro barco con el mismo nombre participó en la Batalla de Trafalgar en 1805, cuando la Royal Navy derrotó a una flota francesa y española. La declaración de la Marina dice que el cambio de nombre ha estado en discusión durante más de un año y que fue propuesto por el comité de Nombres y Escudos de Barcos de la Royal Navy y aprobado por Su Majestad el Rey. Sin embargo, el cambio ha causado controversia, en parte porque el anuncio se produjo poco antes de que el periódico The Sun iba a publicar una historia sobre los debates internos sobre su nombre planeado. En una publicación en X, Shapps dijo que “renombrar al HMS Agincourt es nada menos que sacrilegio”. Dijo que el nombre original significaba un momento decisivo en la historia británica. “Bajo el gobierno laborista, se está dando prioridad a tonterías woke en lugar de a la tradición y el orgulloso patrimonio de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo el ex diputado conservador. No ha habido comentarios públicos de las autoridades francesas. Cambiar el nombre de los barcos de la Royal Navy es relativamente raro pero no sin precedentes. En 1939, una corbeta de la Royal Navy que iba a llamarse HMS Pansy se convirtió en HMS Heartsease justo antes de su lanzamiento. Todos los submarinos de la Clase Astute de la Marina tienen un nombre que empieza con la letra A: HMS Astute, Ambush, Artful, Audacious y Anson están en servicio activo. Junto con el HMS Achilles, también se está construyendo el HMS Agamemnon.