Cambiando Melodías – The New York Times

Amé leer sobre el pianista francés de 27 años, Alexandre Kantorow, una estrella emergente en el mundo clásico que ha ganado importantes premios, tocado bajo la lluvia en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París y hará su debut en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles el viernes. Lo que me impresionó de Kantorow es su compromiso de mantener su vida y prácticas de trabajo iguales, incluso cuando parece destinado a la fama, incluso cuando los fans se agolpan fuera de sus actuaciones sosteniendo carteles suplicando asientos.

“Realmente no me gusta el cambio y el cambio innecesario en la vida,” dijo Kantorow a The Times. Ha tenido el mismo manager y profesor desde que tenía 16 años y sigue con su sello discográfico pequeño.

¡Resistir el cambio innecesario, qué concepto! En la fantasía de la fama, uno imagina todas las formas en que su vida va a transformarse, cada mejora más grande y llamativa. No puedo pretender saber cómo se sentiría ser un músico al borde de la fama, pero supongo que la tentación de abandonar las antiguas formas de trabajar sería feroz.

Escuchando el último álbum de Kantorow, una colección de piezas de Brahms y Schubert, me pregunté cómo afecta un compromiso de mantener las cosas estables la producción de un artista. ¿Será alterada la “intrigante tensión entre el toque límpido y nacarado de Kantorow y la salvaje romanticismo de su forma de hacer música,” como lo puso el crítico de música clásica Zachary Woolfe, por los cambios inevitables que acompañan al éxito? ¿Qué hay en un artista que es esencial, imperturbable a cualquier fuerza externa?

Recientemente volví a ver “Shine a Light,” la película de concierto de Martin Scorsese de las actuaciones de los Rolling Stones en el Beacon Theater en Nueva York en 2006. La forma íntima en que está filmada hace que sientas que estás en el escenario, viendo de cerca a los artistas crear arte. Olvidas que estás observando a una de las bandas de rock más exitosas de la historia, que estas personas han tocado estas canciones un millón de veces, que son básicamente incomprensibles en su fama y riquezas y la forma en que el mundo los ve. En cambio, se sienten familiares, casi acogedoramente accesibles. Las formas en que la celebridad y la fortuna los han cambiado parecen no tener importancia. El Mick Jagger de principios del siglo XXI en “Shine a Light” es para este fan básicamente el mismo que el que se pavonea en “Gimme Shelter” de 1970, el mismo que enamora a la multitud durante la gira “Hackney Diamonds” de los Stones el año pasado.

La idea de que hay algo fundamentalmente estable en un artista, independiente de las fuerzas externas, tiene sentido. Es lo que les permite experimentar con estilo, género y persona y seguir siendo legibles para su público. Por supuesto, se sabe que los fans acusan a menudo a los artistas que aman de abandonar su esencia (ver: Bob Dylan en el Festival de Folk de Newport), de cambiar más allá del reconocimiento. Tan molesto como debe ser esto para un artista, me pregunto si hay algo maravilloso en tener una base de fans que quiere que te mantengas fiel, que ama tanto lo que creen que es la parte elemental de ti que quieren ayudarte a protegerlo.

Hacemos esto con las personas que realmente conocemos todo el tiempo, brindarles un espejo que les refleje la persona que amamos. El desafío, en el arte y la vida, es permitir a las personas que se transformen y experimenten mientras confiamos en que la esencia que adoramos es básicamente indeleble. No se va a ninguna parte, no importa cuánto cambio optemos por aceptar o resistir.

🎬 “Dog Man” (Viernes): Si tienes un niño en primaria, es difícil evitar la serie de libros de Dog Man de Dav Pilkey (ocupa seis de los diez primeros lugares en la lista de libros gráficos y manga más vendidos de The Times). Dog Man, un spinoff de la otra serie popular de Pilkey, Capitán Calzoncillos, cuenta la historia de un oficial de policía mitad hombre, mitad perro que lucha contra un villano gato llamado Petey. Después de ser adaptado, de manera improbable, en un exitoso musical, Dog Man da el salto a la gran pantalla, con una animación que se ajusta al estilo de arte dibujado por niños de los libros.

Dumplings de Verduras

El Año Nuevo Lunar es este miércoles, inaugurando el año de la serpiente de madera con toda su inteligencia prudente. Comer dumplings es una forma tradicional de celebrar, y los dumplings de verduras esponjosos de Sue Li son una opción profundamente sabrosa que además son veganos. Su truco es unir las verduras con tofu en lugar de la grasa de cerdo que se utiliza más tradicionalmente. Los dumplings caseros toman tiempo para preparar, pero se congelan bien, lo que significa que puedes hacerlos este fin de semana para cocinar el miércoles. Y si hacer las envolturas desde cero parece ser un paso demasiado, no temas. Las envolturas de dumplings compradas en la tienda también funcionarán aquí.

Salud: Diez mitos intestinales, corregidos por expertos.

Looks: En Nueva York, la tendencia callejera de la semana fue la de estampados enfrentados.

Viajes: Pase 36 horas en la Ciudad de Quebec.

Enero Seco: Finaliza el mes con estas bebidas no alcohólicas, divertidas y fáciles.

Fideo Instantáneo Estelar

El ramen está dejando atrás su reputación como comida de supervivencia universitaria. Pero si todo lo que tienes a mano es un paquete básico, aún puedes hacer que brille. Mi consejo es cortar las verduras en rodajas finas para que se cocinen rápidamente con los fideos. La col china y el repollo napa son mis adiciones favoritas. Para proteínas, me encanta el tofu, un huevo escalfado o pollo asado sobrante. Ayuda empezar con excelentes fideos instantáneos: los expertos de Wirecutter han probado docenas de variedades, y tenemos una nueva selección de recomendaciones picantes, con sabor y sabrosas. Y para sorber de manera óptima, estos son los mejores palillos. — Marilyn Ong

Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs, Campeonato de la AFC: El Super Bowl será el juego más visto de la temporada. Sin embargo, para los fanáticos de la N.F.L., este es probablemente el partido más esperado. Patrick Mahomes ha llevado a los Chiefs a siete campeonatos consecutivos de la AFC, y ha vencido a los Bills y a su mariscal de campo, Josh Allen, en los tres enfrentamientos de playoffs. Pero Mahomes no es del todo invencible. De los 16 juegos que inició esta temporada, perdió solo uno — ante Allen y los Bills. Mañana a las 6:30 p.m. hora del Este en CBS

