Cámaras de vigilancia ponen en riesgo a dueños de tiendas en la capital de Somalia, Mogadishu.

Crítico de la directiva del gobierno, el Sr. Nuur agrega: “Las personas que intentan llegar a fin de mes están siendo arrastradas a una guerra contra un grupo poderoso al que incluso el gobierno tiene dificultades para combatir. Imagínese cómo nos sentimos como civiles.” Sin embargo, Diriye niega que los negocios se estén cerrando o que los propietarios estén siendo obligados a instalar cámaras de vigilancia CCTV. Aunque reconoce que algunos hombres de negocios tienen miedos, dice que el gobierno hace todo lo posible para tranquilizarlos y protegerlos. “La ciudad está tranquila y el negocio marcha bien”, añade Diriye. Pero Asiyo Mohamed Warsame le dice a la BBC que hombres armados enmascarados mataron a su hermano, Dahir Mohamed Warsame, de 40 años, en su tienda en el distrito de Yaqshid en Mogadiscio en octubre después de que instalara cámaras de CCTV bajo presión de las fuerzas de seguridad. “Dejó seis hijos, siendo el más pequeño de solo cuatro meses”, dice. El comerciante Ismael Hashi, de 33 años, dice que cerró su negocio después de recibir llamadas anónimas de presuntos operativos de Al-Shabab. “Conocían mi nombre y más. Era como si ya supieran todo sobre mí”, le dice a la BBC. El Sr. Hashi agrega que luego recibió una llamada de la policía diciéndole que abriera su tienda, y cuando los ignoró, fue detenido durante unos días antes de ser liberado. El Sr. Hashi dice que ahora ha vuelto a abrir su negocio. “Todavía tengo las cámaras de CCTV instaladas por orden del gobierno, pero sé que el gobierno no puede protegerme si alguien decidiera quitarme la vida”, dice. “Cada vez que estoy detrás del mostrador y entra alguien que no reconozco, me pongo nervioso y me pregunto si esta es la persona enviada para matarme”, agrega el Sr. Hashi. Sidow Abdullahi Mohamed, de 39 años, le dice a la BBC que fue arrestado por no instalar una cámara de CCTV en su casa en el distrito de Wajir. Añade que otras 14 personas de su calle también fueron arrestadas. “Fuimos trasladados a la comisaría de policía del distrito de Wadajir, donde estuvimos detenidos durante horas. Finalmente nos soltaron después de que alguien con una identificación del gobierno vino y respondió por nosotros y nos sacó”, dice el Sr. Mohamed. Añade que él y los demás residentes ahora han instalado cámaras de CCTV, pero viven con miedo. “Como civiles, estamos obligados a comprar las cámaras, pagar para instalarlas en nuestras casas y arriesgarnos a la violencia de Al-Shabaab. ¿Es así como el gobierno espera ganar los corazones y las mentes?”.