Cámara web del iPad: Cómo y por qué usar una

Un truco que podrías haber pasado por alto con el lanzamiento de iPadOS 17 es el soporte para cámaras web externas USB-C. A pesar de lo bueno que es la cámara frontal de la tableta, ahora es posible usar una cámara web con un iPad.

Por qué podrías estar interesado y cómo conectar una cámara web a tu iPad con un puerto USB-C.

Por qué usar una cámara web externa con tu iPad

La cámara frontal del iPad es brillante. Incluye una lente gran angular de 12MP, lo que permite la función Center Stage. Este efecto utiliza inteligencia artificial para mostrar solo el segmento del vídeo amplio con el usuario en él. Simula que la cámara se mueve para seguirte, dentro de lo razonable.

Pero la cámara está posicionada en el borde corto de la pantalla del iPad. Esto significa que está muy recostada a un lado cuando haces videollamadas en modo paisaje. Como resultado, el usuario parece estar mirando hacia otro lado cuando realmente está viendo a las otras personas en la llamada.

Sin embargo, una cámara web externa puede colocarse en el borde en modo paisaje del iPad. Ese es un lugar mucho mejor para ello. O, si usas un monitor externo con tu tableta, puedes colocar tu cámara web en la parte superior de la segunda pantalla.

Además, algunos de estos accesorios vienen con una función que la cámara del iPad no ofrece: una luz de relleno. Esto ilumina tu cara durante las videollamadas para que puedas ser visto más fácilmente.

Cómo usar una cámara web externa con iPad

En cuanto a conectar el equipo y dar acceso a FaceTime, el proceso es algo complicado, así que lo voy a desglosar en instrucciones paso a paso:

Conecta la cámara web externa

Listo, eso es todo. Los desarrolladores de Apple optaron por la absoluta simplicidad. Conectar una cámara web USB y la aplicación de videollamadas FaceTime de Apple la utilizará automáticamente.

Solo ten en cuenta que esto significa que no puedes cambiar rápidamente entre ambas. Si una cámara web externa está conectada a tu iPad, la cámara frontal interna no será utilizada por FaceTime. Punto.

Elección de una cámara web para usar con iPad

Con una cámara web externa para tu iPad, no siempre estarás mirando hacia un lado.

Todos los modelos recientes de iPad tienen una cámara frontal de 12MP, por lo que deberías estar acostumbrado a un rendimiento de calidad superior. Al comprar una externa, ten esto en cuenta. Es posible que no estés satisfecho con un modelo barato.

Para probar esta función de iPadOS 17, saqué una vieja cámara web del almacenamiento. Es posible que también tengas una guardada en un cajón. Pero la mía tiene un conector USB-A, por lo que necesito un adaptador para conectarla al puerto USB-C de mi iPad. Eso no salió bien.

Muchos adaptadores que permiten que los dispositivos USB-A se conecten a los puertos USB-C no pueden manejar datos de alta velocidad. Todos los que probé causaron problemas en la transmisión de video. Se saltaba y se trababa constantemente.

Por todas estas razones, recomiendo adquirir una cámara web de alta resolución con conector USB-C para realizar videollamadas con tu iPad.

Algunas limitaciones a tener en cuenta

Antes de salir corriendo a hacer esa compra, hay algunos hechos más de los que debes ser consciente.

En mis pruebas, algunos de los efectos de cámara geniales que Apple integró en iPadOS 17 funcionan con una cámara web externa, pero no todos. Puedo usar el modo Retrato para desenfocar el fondo, y Studio Light para oscurecerlo. Pero, no es sorpresa, Center Stage no funciona. Esa característica genial requiere una cámara de alta resolución y gran angular.

Puedo usar una cámara web externa en FaceTime. Sin embargo, en mis pruebas, no funcionó cuando intenté Zoom o una reunión en Slack. Ambos utilizaron la cámara frontal interna en su lugar. La aplicación Cámara de Apple tampoco presta atención a la cámara externa. Siempre usará la interna al tomar un selfie.

Además, usar una cámara web con tu iPad solo está disponible en tabletas con un puerto USB. Esto elimina a aquellos con un puerto Lightning, como el iPad 9.

Hablando de eso, los iPads solo tienen un puerto USB para datos y alimentación. Si tienes una cámara conectada, no podrás cargar tu tableta al mismo tiempo. Recomiendo conectar tu iPad a un concentrador que tenga puertos adicionales para la cámara web y la alimentación. Los que se encuentran en nuestra práctica guía de los mejores concentradores USB-C deberían funcionar bien.

Originalmente publicamos este artículo sobre cómo usar una cámara web en iPad el 27 de noviembre de 2023.

