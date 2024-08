Calendario Antiguo, Recientemente Descubierto, Podría Documentar un Desastre de Antaño

Un investigador en la Universidad de Edimburgo ha descubierto lo que cree que es el calendario más antiguo de su tipo en Gobekli Tepe, un sitio de excavación arqueológica en lo que ahora es el sur de Turquía que solía ser un complejo antiguo de recintos tipo templo. El investigador, Martin Sweatman, un científico de la Universidad de Edimburgo, dijo en una investigación publicada el mes pasado que las marcas en forma de V en el calendario lunisolar, que combina los movimientos de la luna y el sol, registraron un importante evento astronómico que tuvo un gran impacto en la Tierra, convirtiendo la antigua columna en una versión antigua de un memorial. Dr. Sweatman dijo que los intrincados grabados en Gobekli Tepe cuentan la historia y documentan la fecha en que fragmentos de un cometa, que provino de una corriente de meteoros, impactaron en la Tierra aproximadamente hace 13,000 años. El impacto del cometa, que la última investigación ha ubicado en el año 10,850 a.C., ha sido durante mucho tiempo motivo de desacuerdo entre académicos e investigadores. Esto no es la primera vez que el Dr. Sweatman ha podido conectar el impacto del cometa con el sitio en Turquía, dijo. En 2017, vinculó los dos en un artículo académico en el que sostenía que los grabados en Gobekli Tepe fueron conmemorados en las columnas, y que el sitio se usó como un lugar para observar el espacio. En ese momento, un grupo de excavadores en Gobekli Tepe desafió esos hallazgos. Jens Notroff, un arqueólogo que escribió la publicación en el sitio web de los excavadores, no estaba inmediatamente convencido acerca de los nuevos hallazgos y cuestionó si las marcas tenían un significado más profundo. Dijo en la plataforma de redes sociales X que había una "obsesión con la idea de que debe haber un secreto, un código oculto que debe y puede ser decodificado, mientras que realmente se trata simplemente de seres humanos del pasado viviendo sus vidas". Dr. Sweatman dijo que el reciente descubrimiento de que una de las columnas también representa un calendario lunisolar, y por lo tanto marca el día del impacto, se alineó con su investigación anterior. "Podemos estar muy seguros de que es una fecha", dijo. El impacto del cometa dio inicio a una era glacial de 1,200 años y llevó a la extinción de muchos animales grandes, dijo el Dr. Sweatman. Para los humanos, el cometa probablemente también llevó a diferencias en el estilo de vida y la agricultura que ayudaron a iniciar el surgimiento de la civilización tal como la conocemos. Aunque el Dr. Sweatman ha investigado durante mucho tiempo los símbolos en el antiguo sitio en Turquía, este reciente avance llegó en forma de un consejo cuando alguien le envió un correo electrónico de que los símbolos en forma de V en la columna podrían interpretarse como marcas del ciclo lunar. "No lo había notado por mí mismo antes", dijo. "Siempre me había preguntado qué podrían significar estos símbolos en forma de caja y de V". Cada símbolo en forma de V podría representar un solo día, según la investigación del Dr. Sweatman. "Esta interpretación permitió a los investigadores contar un calendario solar de 365 días en una de las columnas, compuesto por 12 meses lunares más 11 días adicionales", afirma la investigación. El V final en la columna está "representado por un V alrededor del cuello de una bestia parecida a un pájaro que se cree que representa la constelación del solsticio de verano en ese momento", concluye la investigación. Otras estatuas cercanas, posiblemente representando deidades, se han encontrado con marcas similares. Después de interpretar los símbolos en forma de V como tal, todo encajó, dijo el Dr. Sweatman. Los grabados sugieren que "los antiguos pudieron registrar sus observaciones del sol, la luna y las constelaciones en forma de un calendario solar, creado para llevar un seguimiento del tiempo y marcar el cambio de estaciones", dijo. Imaginar cómo era cuando los humanos antiguos tallaban estos grabados en las columnas probablemente siempre será imposible para nosotros los seres del siglo XXI, pero podría decirnos algo sobre estos antiguos. "Lo que sugiere," dijo el Dr. Sweatman, "es que este evento era importante para ellos".